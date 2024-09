Ispitele cosmetice ale lunii septembrie 2024 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Colecții de machiaj în ediție limitată, formule performante pentru ten, corp și păr și parfumuri puternice – iată noutățile primei luni de toamnă.

Chanel colours

Numerologia și astrologia au servit adesea drept inspirație pentru Gabrielle Chanel, iar Clairvoyance este numele colecției de machiaj toamnă-iarnă 2024 Chanel, în semn de omagiu. Colecția cuprinde două farduri de obraz în ediție limitată denumite simbolic CRÉATION EXCLUSIVE LES TAROTS DE CHANEL, dar și palete de farduri Les 4 Ombres, lacuri de unghii, mai multe nuanțe de ruj Rouge Allure Liquid Velvet, creioane de buze și mascara.

Manichiura perfectă

OPI a lansat sistemul GelColor Intelli-Gel™, un nou produs revoluționar în domeniul manichiurii cu gel. Această nouă generație de GelColor oferă un sortiment extins de culori de bază, incluzând și o sută de nuanțe OPI clasice, dintre cele mai bine vândute. Pigmentul bogat al formulei și strălucirea sa uimitoare oferă o culoare mai intensă ca niciodată, care rezistă trei săptămâni pe unghii.

Îngrijire de top

Brand-ul de skincare Luce di Sorrento a dezvoltat și creat LemonLux®, un amestec extraordinar de știință și natură realizat din uleiul esențial de lămâie Sorrento și uleiul de măsline extravirgin DOP din Peninsula Sorrentina, ingrediente rare și prețioase capabile să încetinească îmbătrânirea prematură a tenului, având un rol de estompare a ridurilor fine. Produsele pentru îngrijirea tenului Luce di Sorrento sunt disponibile pe nicheparfumerie.ro.

Minunile Parisului

Îmbrățișează cu toate simțurile „Minunile Parisului”, noua colecție SABON în ediție limitată! Toate produsele de îngrijire din această colecție sunt infuzate cu extract organic de flori de tei cu efect liniștitor, relaxant. Vedeta o constituie parfumul Sunny Cocktail, care se deschide cu un amestec tonic de grepfrut, coajă de lămâie și portocală, pus în valoare de un buchet de flori luminoase și note de mosc.

Aromă intensă

Noua apă de parfum intensă Givenchy L’Interdit Absolu este o compoziție floral-lemnoasă, un mix între arome iconice și note neconvenționale. Fațeta proaspătă de lavandă este combinată cu esență de cardamom și tonuri unice de neroli. Aceste note de vârf se estompează în iconicul buchet alb LInterdit, format din absoluturi de floare de portocal, tuberoză și iasomie de Sambac, iar la bază regăsim vetiver, patchouli și tutun.

Explozie florală

Creată de parfumierii Alienor Massenet, Suzy Le Helley, Nathalie Benareau și Loc Dong, noua apă de parfum Rabanne Million Gold For Her este o compoziție complexă ce cucerește printr-un amestec de trandafiri strălucitori și flori albe feminine, ulei de lavandă și ulei de mandarin, contrastate la bază de un acord de mosc mineral sărat și absolut de vanilie Bourbon din Madagascar.

Îngrijire hi-tech

FAQ™ 201, cel mai nou produs FOREO, este soluția perfectă pentru oricine dorește să își îmbunătățească ritualul de îngrijire a pielii. Este o mască ușoară ce utilizează terapia clinică cu LED-uri, concepută special pentru netezirea și atenuarea ridurilor, ce conferă fermitate tenului, uniformizează nuanța și combate manifestările acneei. Masca de față inteligentă este conectată la o aplicație și dispune de tratamente pre-programate, efectele fiind vizibile imediat.

Mai mult decât culoare

Maison Olfactif a lansat un nou gloss pentru buze, disponibil în nouă nuanțe, ce are, de asemenea, și efectele unui tratament. Formula conţine, pe lângă pigmenţi de culoare de înaltă calitate, şi un complex de peptide care stimulează producția de colagen, contribuind la reducerea liniilor fine din jurul buzelor și oferindu-le un aspect mai plin și mai tânăr.

De colecție

my Geisha a lansat UNSEEN, un nou extract de parfum, realizat în colaborare cu festivalul UNTOLD. Fiecare notă a fost aleasă pentru a amplifica vibe-ul Untold: energie, momente de intimitate, distracție și aventură. Astfel, notele de vârf sunt de coniac, caramel, tutun și bergamotă, în inima parfumului regăsim curmale și tuberoză, iar la bază – tonuri de vanilie, boabe de Tonka și oud.

Gene irezistibile

Radiant Professional make-up lansează mascara waterproof Deep Dive Diva, un produs indispensabil dacă îți dorești un machiaj rezistent. Formula sa, îmbogățită cu o pentapeptidă hrănitoare pentru gene, cunoscută pentru proprietățile sale de volumizare, și cu ceară și fibre care intensifică rezultatul, adaugă volum, lungime și o culoare intensă genelor. Peria sa special concepută aplică produsul uniform, definind chiar și cele mai scurte gene.

Un plus de hidratare

Și tenurile mixte și grase au nevoie de hidratare! IT Cosmetics Confidence In A Gel Cream Oil-Free Moisturizer este o cremă hidratantă ultra-light, fără ulei, care reduce strălucirea și excesul de sebum, în timp ce stimulează hidratarea, având efect vizibil imediat și de lungă durată. Se absoarbe rapid în piele și are o formulă potrivită și tenului sensibil. Disponibilă în parfumeriile Douglas.

Combate căderea părului

Rut Hair Ageless Clinic este o gamă coreeană special concepută pentru îngrijirea părului și a scalpului, concentrându-se pe efectele antiaging și tratarea părului deteriorat. Produsele, disponibile în farmacii, au la bază complexul patentat Grayverse™, care stimulează sinteza de melanină. Prin creșterea producției de melanină, Grayverse™ ajută la reducerea încărunțirii și la menținerea unei culori naturale a părului pentru mai mult timp.

Accent pe curățarea tenului

Gama de produse pentru curățarea tenului Clarins Gentle Foaming Cleansers are acum o nouă formulă, mai eficientă și mai senzorială. Îmbogățite în continuare cu ierburi alpine de la Domeniul Clarins din Alpii Francezi, noile formule se adaptează perfect fiecărui tip de ten. În plus, conțin saponine, substanțe de origine naturală care amplifică puterea de curățare, dar și extracte de flori și balsam de lămâie.

Un păr sănătos

Gama pentru îngrijirea părului L’Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular se îmbogățește cu un nou produs. Este vorba despre o mască profesională de păr ce repară instantaneu podoaba capilară, reumple structura moleculară a firului de păr, oferă netezime, strălucire instantanee & flexibilitate. După utilizare părul devine mătăsos și hidratat. Este recomandată pentru toate tipurile de păr deteriorat, de la cel fin până la cel sensibil.

Buze hidratate

Balsamul de buze cu squalane și aminoacizi de la The Ordinary este conceput pentru a hrăni și îmbunătăți hidratarea buzelor. Formulat cu squalane, un ingredient cu proprietăți emoliente, balsamul oferă hidratare de lungă durată, susținând în același timp bariera naturală a pielii. Conține și o combinație unică de aminoacizi care ajută la menținerea hidratării, conferind pielii o textură mai fină. Disponibil pe bilenegre.ro.

Intensitate olfactivă

Deschizându-se cu note dulci, îmbietoare de cardamom și petale de trandafir, notele de lemn din noua apă de parfum BYREDO Desert Dawn amintesc de căldura uscată a deșertului. Tonurile învăluitoare de lemn de santal și lemn de cedru formează o inimă puternică, pudrată. La bază, un finisaj îmbietor de vetiver și mosc este însuflețit de parfumul curat al papirusului. Disponibil în Madison Perfumery.

Elixir parfumat

Noua apă de parfum Lancôme La vie est belle L’Elixir se remarcă prin note fructate și florale de excepție, reunite pentru a da viață unei arome îmbătătoare. Astfel, tonurile de vârf sunt de zmeură, lichior și bergamotă de Calabria, în inima parfumului găsim trandafir și frunze de violetă, iar notele de bază sunt reprezentate de unt de cacao, piele și lemn de cedru.

Pentru părul vopsit

Menține-ți nuanța intensă a părului pentru cât mai mult timp după vopsire cu șamponul și balsamul pentru păr vopsit din gama Shu Uemura Color Lustre. Datorită conținutului ridicat de aminoacizi și antioxidanți, șamponul curăță eficient și protejează împotriva decolorării, iar balsamul hrănește, hidratează și întărește firul de păr, oferind o strălucire și mai intensă pentru coafura ta. Produsele sunt disponibile pe notino.ro.

Note captivante

Noua apă de parfum florală LIBRE FLOWERS & FLAMES de YSL Beauty poartă semnătura parfumierilor Anne Flipo si Carlos Benaïm, care au reunit un buchet floral impresionant pentru a crea o compoziție care iese din tipare. Vorbim despre acorduri de crin, bergamotă, floare de portocal din Maroc – semnătura parfumurilor LIBRE –, note de flori de palmier și tonuri de lavandă.

Culori intense

Tehnologia inovatoare Intense Plex se regăsește în componența noilor coloranți de păr Syoss Intense Plex, disponibili în nuanțele Platinum Pearl, Silver Blush și Bronze Coffee. Amestecul inovator de pigmenți dezvăluie nuanțe moderne, metalice, în timp ce formula avansată din balsamul după colorare restructurează și repară firele rupte și deteriorate. Formula performantă asigură o acoperire completă a firelor albe și o strălucire de durată.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Omnia Crystalline, Bvlgari, 100 ml, 847 lei

Apă de parfum Replica Dancing On The Moon, Maison Margiela, 100 ml, 910 lei

Apă de parfum Gaultier Divine Le Parfum, Jean Paul Gaultier, 100 ml, preț la cerere

Cremă antirid de zi Nuxuriance Ultra Alfa [3R], NUXE, 349 lei

Fard de pleoape compact Silky Shadow Metallic, Seventeen, 55 lei

Lac de unghii Nail Lacquer, O.P.I., 60 lei

Loțiune hidratantă și calmantă Calm Rescue & Repair Weightless Moisturizer, Paula’s Choice, 220 lei

Mascara Lash Idôle, Lancôme, 180 lei

Mască revitalizantă pentru păr Attivi Puri Hair Vitamin C Mask, Collistar, 149 lei

Paletă de farduri de pleoape ULTRA Colour, Avon, 69,99 lei

Pudră de obraz Joues Contraste Intense, Chanel, 283 lei

Ruj de buze Le Rouge Interdit Satin, Givenchy, 240 lei

Serum antirid Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose Serum, Kiehl’s, 440 lei

Spray pentru corp Yuzu, The Body Shop, 78 lei

Spray parfumat pentru corp Gingham Glow Fine Fragrance Mist, Bath and Body Works, 49 lei

