Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Imagini emoționante de la ceremonie și primele declarații ale artistei

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, dezvăluind imagini pe rețelele de socializare.

  Andreea Ilie
Andreea Bălan și Victor Cornea au făcut azi un pas major în relația lor.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, alături de familie și cei mai apropiați prieteni.

Ceremonia a avut loc la Primăria Voluntari din Ilfov, iar cei doi au dezvăluit și primele imagini de la cununia civilă.

„DA, din tot sufletul, cu iubire pentru totdeauna”, a scris Andreea Bălan în descrierea imaginilor pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

Victor Cornea a purtat un costum elegant bleumarin, completat de o cămașă albă, în timp ce Andreea Bălan a ales o ținută albă, cu perle aplicate și fusta mini. Domnișoarele de onoare au purtat rochii roz.

Andreea Bălan, despre luna de miere

Artista a dezvăluit că va schimba trei rochii de mireasă, iar petrecerea va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul lacului din Buftea. În același timp, Andreea Bălan a mărturisit că, imediat după ceremonie, nu vor pleca în luna de miere.

Spațiul ales pentru eveniment este cunoscut pentru organizarea unor petreceri fastuoase și a găzduit în trecut și alte nunți celebre, printre care cea a lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum.”, a declarat artista, potrivit Cancan.

Când a aflat Andreea Bălan că Victor Cornea are un copil dintr-o altă relație

Andreea Bălan a făcut noi declarații despre începutul relației cu logodnicul ei, Victor Cornea, și despre fiul sportivului.

Victor Cornea are un băiat, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară. Andreea Bălan a dezvăluit recent că a aflat de fiul partenerului ei încă de la prima lor întâlnire. De la bun început, cei doi și-au comunicat intențiile și așa au descoperit că amândoi sunt pregătiți pentru o relație serioasă.

„El a venit la momentul potrivit. Și el a fost pregătit pentru o relație serioasă de acest nivel, nu doar așa superficială. De la primele întâlniri am văzut că suntem făcuți unul pentru celălalt și că își dorește și el o relație serioasă. Cererea în căsătorie a fost ceva extrem de natural și firesc. La început, noi am vorbit la telefon vreo două săptămâni. Am început să vorbim pe Instagram, eu i-am dat numărul și el m-a sunat. El era la Roland Garros. Îmi plăcea foarte mult de el pe video. Prima întâlnire a fost decisivă. La prima întâlnire mi-a spus că are un băiețel. Faptul că are un băiețel, pe mine m-a făcut să merg mai departe cu această relație. A contat foarte mult. El este asumat, îl iubește pe Luca. Pentru mine a fost decisiv, pentru că știam că nu mai pot să fac copii și acest capitol este închis, iar faptul că are un băiețel, atunci a făcut ca relația să funcționeze. Eu nu aș fi putut să fiu cu un bărbat care nu are copii. De la primele întâlniri am vorbit sincer și cred că aici e secretul unui început frumos și armonios”, a spus Andreea Bălan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu.”

