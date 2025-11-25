Andreea Bălan a anunțat data nunții cu Victor Cornea. Ce semnificație aparte are ziua pe care au ales-o

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Andreea Bălan a anunțat data nunții cu Victor Cornea

Invitată alături de Victor Cornea în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a confirmat oficial data nunții și ce semnificație aparte are ziua pe care au ales-o.

Andreea Bălan a anunțat că pe 10 mai 2026 se va căsători cu tenismenul Victor Cornea, aceea fiind și data la care cei doi sărbătoresc trei ani de relație.

Ceremonia religioasă este programată la ora 16:00, iar de la ora 18:00 va începe petrecerea ce promite să fie un adevărat spectacol. De asemenea, tot în emisiunea lui Măruță, vedeta a mai dezvăluit că va lua și numele de familie al lui Victor.

Ce rol va avea Aurelian Temișan la nunta Andreei Bălan

La nunta Andreei Bălan cu fostul ei soț, George Burcea, nașii celor doi au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Cei doi nu pot fi din nou nași la nunta artistei cu Victor Cornea. Însă, Aurelian Temișan a dezvăluit recent că va avea un rol deosebit la evenimentul care va avea loc în 2026.

„M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul. Va fi până în vara anului următor, cred că undeva în mai”, a declarat Aurelian Temișan pentru cancan.ro.

Andreea Bălan, despre divorțul de George Burcea

În aceeași perioadă, actorul a fost implicat într-un incident care a atras atenția publicului, fiind prins sub influența substanțelor interzise la volan. Într-un podcast recent, artista a explicat că fostul ei soț avea vicii care au afectat profund familia și a subliniat importanța schimbării personale în viața ei.

„Pentru mine a fost de viață și de moarte să mă schimb. Eu nu mai puteam continua așa. Am văzut că am rămas cu doi copii singură și că alegerile mele nu au fost potrivite pentru că unul m-a înșelat (Keo – n.red.) și am zis că nu mai iau unul așa, iau unul așa, că poate ăsta nu mă înșală, dar avea vicii (Burcea – n.red.). Aveam și doi copii și am o responsabilitate emoțională față de ele să le ofer un exemplu bun. Pentru mine a fost vital să mă schimb și să mă vindec”, a declarat Andreea Bălan în podcastul „Perspective”, găzduit de Luminița Luca.

De asemenea, și George Burcea a recunoscut, într-o emisiune TV, că episodul consumului de stupefiante a fost real, precizând că regretă ceea ce s-a întâmplat și că a fost un caz izolat. Acesta a explicat că a recurs la substanțe interzise deoarece se simțea „abandonat”, ceea ce a dus la „scăparea” sa.

„Episodul cu stupefiante, da, a fost real. S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret. A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, pentru că de foarte timp sunt în tot felul de teste și tot felul de lucruri. Îmi pare rău ca s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție”, a spus actorul în emisiunea În Oglindă în 2021.

Citește și:

Ryan Reynolds, criticat dur pentru un comentariu „tulburător' despre fiul său, Olin, pe care îl are cu Blake Lively

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro