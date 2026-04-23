Roxana Nemeș, declarații emoționante despre gemenii ei. Cum o surprind Ania și Zain pe vedetă: „Fiecare zi aduce ceva frumos și nou”

Roxana Nemeș a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025. Artista i-a născut atunci pe gemenii ei, Ania și Zain.

Roxana Nemeș, declarații despre gemenii ei, Ania și Zain

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista se bucură din plin de fiecare clipă petrecută alături de Ania și Zain. În luna februarie, vedeta și soțul ei, Călin Hagima, au organizat botezul copiilor.

Roxana Nemeș a vorbit cu emoție despre cum arată acum viața ei de când este mamă a doi copii.

„În continuare sunt ocupată, dar în continuare ne și minunăm și ne bucurăm. Ne dezvoltăm frumos, creștem, fiecare perioadă, fiecare zi aduce ceva frumos și nou, și pentru ei, și pentru noi. Simt această conexiune între ei, fiind gemeni. Cu cât cresc, cu atât se descoperă mai mult, și mai mult, și sunt unul peste altul, se pupă, se mângâie, este extraordinar. Conexiunea lor și iubirea lor se vede deja și nu știu cât de mult realizează acum. Odată ce cresc, o să fie și mai mult”, a spus Roxana Nemeș pentru spynews.ro.

Roxana Nemeș spune că gemenii, Ania și Zain, sunt foarte activi și chiar reușește cu greu să țină pasul cu energia lor debordantă.

„Au început și dințișorii, am început și diversificarea, toate, toate. Astăzi facem 7 luni. Nu mai avem mult până să mergem și în piciorușe, suntem foarte, foarte activi, argintul viu. Se spune că fetițele sunt mai rapide în vorbire, iar băiețeii mai rapizi în ceea ce ține de motricitate, fiecare cu calitățile și dezvoltarea lui. Sunt diferiți, totodată, chiar dacă au aceeași vârstă, sunt foarte, foarte diferiți.”

Roxana Nemeș este surprinsă în fiecare zi de gemenii ei și le privește cu mare atenție și bucurie evoluția.

„Fiul meu este într-o continuă mișcare, mâine-poimâine va umbla de-a bușilea, adică vorbim, la propriu, de zile. E argint viu, nu stă o clipă, trebuie să stau lângă el, să îl văd, găsește el o portiță, o scăpare. Iar fetița, tot ce face fratele ei, face și ea. Ea este mai vorbăreață. Sunt diferiți, cred că asta este și frumusețea, fiecare dăruiește altceva.”

Roxana Nemeș, despre echilibrul între familie și viața profesională

În cadrul unui interviu acordat recent, Roxana Nemeș a vorbit despre cum și-au stabilit ea și soțul ei, Călin Hagima, responsabilitățile în privința creșterii celor doi copii. Artista a menționat că amândoi mai au parte de ajutor extern atunci când au nevoie.

„Ajutor îl am pe soțul meu, noi doi suntem, dar, într-adevăr, contează foarte mult susținerea lui, faptul că ne creștem împreună copiii, și este foarte frumos. În rest, alt ajutor nu avem, bunicile nu sunt aici, bone nu vreau deocamdată. Avem, într-adevăr, o doamnă foarte, foarte drăguță, este o asistentă maternală cu 30 de ani experiență în neonatologie, care ne ajută atunci când avem nevoie”, a spus Roxana Nemeș pentru spynews.ro.

Roxana Nemeș consideră că a fost important pentru echilibrul ei să își continue activitățile profesionale și pe perioada sarcinii și să revină la ele la scurt timp după ce a născut.

„După cum am povestit eu, se înțelege că ar fi super simplu, nu este, dar sunt un om care îmi țin întotdeauna munca acolo, pe locul ei, unde trebuie, și îmi duc la bun sfârșit contractele, pentru că este numele meu în joc și job-ul meu. Și da, aceste contracte au un deadline, ziua cutare, ora cutare, nu când și cum vrem noi, avem un brief, dar se poate. Când tati vine și ia copiii la plimbare, mami se machiază, filmează, editează. Mai am și niște prieteni foarte buni, care asta fac, și atunci când am campanii în desfășurare vin și mă ajută. Filmează și editează ei. Dar, în mare parte, fac și eu acest lucru, mă pricep după atâția ani. Și, da! Se poate! Da, nu este ușor, oboseala se simte, dar pentru mine contează enorm de mult ca munca să stea în picioare și să îmi continui treaba.”

Citește și:

Aurelian Temișan, noi dezvăluiri despre plecarea Andreei Bălan din juriul emisiunii „Te Cunosc de Undeva': „Între ea și producătoare s-a întâmplat ceva'

Foto: Instagram

