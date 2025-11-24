Roxana Nemeș, imagini emoționante cu gemenii ei. Ce surpriză le-a pregătit: „Mulțumim că ne-ați ales părinții voștri!”

Roxana Nemeș și Călin Hagima trăiesc primele bucurii ale părinției, după ce în urmă cu două luni au devenit părinți pentru prima dată. Gemenii lor, o fetiță și un băiat, au împlinit două luni, iar vedeta a marcat momentul cu un tort special și o fotografie emoționantă pe contul de socializare.

Roxana Nemeș, imagini cu copiii ei

În septembrie, Roxana a adus pe lume gemenii, trăind acum clipe de neprețuit în viața ei. Tortul ales de artistă a fost simplu, cu inscripția „two”, simbolizând cele două luni de viață ale micuților.

Pe Instagram, Roxana a împărtășit un mesaj plin de emoție: „Ați venit în lumea noastră și ați transformat-o în ceva mult mai mare decât ne-am fi putut imagina! A & Z, mulțumim că ne-ați ales părinții voștri! Vă iubim „de nu mai putem'!!!„

Roxana Nemeș, despre revenirea pe scenă

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista a devenit recent mamă de gemeni și, deși se bucură de fiecare clipă alături de micuții ei, nu a renunțat complet la aparițiile publice. Prezentă la un eveniment monden, vedeta a vorbit despre viața de mămică, dar și despre planurile ei profesionale.

Cântăreața a participat la lansarea unui film, unde a venit însoțită de partenerul ei de viață, implicat în proiect. Deși părea relaxată și radiantă, Roxana a recunoscut că gândul i-a rămas acasă, la bebelușii pe care îi urmărea constant prin intermediul camerei video.

„Aaaaa… mai așteptăm puțin, pentru că vreau să-mi petrec timpul non-stop cu ei, vreau să fim non-stop cu ei. Nu, nici înainte de naștere nu mă gândeam că mă voi întoarce mai repede pe scenă. Mi-am dorit acest timp cu ei și îmi doresc, și voi fi prezentă 100%, forever lângă ei”, a declarat Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

Artista a explicat că a decis să își dedice primul an de după naștere în totalitate gemenilor, considerând această perioadă esențială pentru legătura lor. Revenirea pe scenă nu este exclusă, dar se va întâmpla doar după ce copiii vor mai crește puțin.

„La un moment dat, normal, am să mă întorc pe scenă. Dar, probabil că peste un an. Vreau să fiu lângă ei, momentele acestea sunt extrem de importante. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut încă momente de panică. Nu am avut. Zici că sunt mamă dintotdeauna. Mama lor dintotdeauna.”, a adăugat cântăreața.

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai mari bucurii din viața ei. Cântăreața i-a născut pe gemenii ei, o fetiță și un băiețel. Artista a așteptat acest moment cu sufletul la gură. Ea le-a împărtășit fanilor o imagine emoționantă în care își ține bebelușii la piept. Vedeta le-a mulțumit medicilor și echipei de la maternitatea la care a născut pentru faptul că gemenii au venit sănătoși pe lume.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit!

Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri!

Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe!

O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte!”, a fost mesajul transmis de Roxana Nemeș după ce a născut.

