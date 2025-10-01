Roxana Nemeș, noi dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni: „Mi-era frică de orice”

Roxana Nemeș a vorbit sincer despre sarcină, după ce a născut gemeni.

  ELLE.ro
Roxana Nemeș a născut
Roxana Nemeș a născut zilele trecute gemeni. Artista a făcut pe rețelele sociale primele mărturisiri după ce a devenit mamă.

Roxana Nemeș, dezvăluiri după naștere

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai mari bucurii din viața ei. Cântăreața i-a născut pe gemenii ei, o fetiță și un băiețel. Artista a așteptat acest moment cu sufletul la gură. Ea le-a împărtășit fanilor o imagine emoționantă în care își ține bebelușii la piept. Vedeta le-a mulțumit medicilor și echipei de la maternitatea la care a născut pentru faptul că gemenii au venit sănătoși pe lume.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit!
Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri!
Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe!
O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte!”, a fost mesajul transmis de Roxana Nemeș după ce a născut. 

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru prima dată, Roxana a oferit și primele impresii despre rolul de părinte și cât de greu i-a fost să ajungă în acest moment. De asemenea, vedeta a mărturisit și că a avut sentimentul de panică în primele luni de sarcină.

„Primele trei luni cred că au fost mai grele pentru că am fost eu foarte panicată. Am fost panică în tunel, mi-era frică de orice și atunci am zis mai bine stau eu acasă pe canapea. Eu care sunt mereu agitată și super activă nu-mi venea să cred că pot să fac asta, dar mi-am dorit atât de mult să fie totul bine încât am zis nu contează altceva, toate vor veni atunci când trebuie să vină, munca mă așteaptă, toată lumea mă așteaptă, așa că sarcina e importantă acum.”, a spus ea pentru Wowbiz.

Tot Roxana povestește cum a făcut tot posibilul să rămână insărcinată, inclusiv mergând la preoți: „Le-am făcut pe toate. Le-am făcut pe toate, am fost și la biserici, dar am preoții mei. Și acum mă rog, întotdeauna am fost credincioasă, dar atât când am simțit eu, nu neapărat, n-am ajuns… peste măsură să fac anumite lucruri.”

În cadrul aceluiași interviu, artista a povestit că a regăsit un real sprijin în soțul ei, care a avut grijă de bunăstarea sa și de modul în care își gestionează activitățile zilnice.

Roxana Nemeș, dezvăluiri sincere despre procedura FIV

Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima, au așteptat ani de zile această minune, trecând prin numeroase încercări și tratamente, dar fără să-și piardă speranța.

Lacrimi de bucurie, dar și de durere au însoțit parcursul lor către a deveni părinți. Artista a povestit deschis, pe canalul său de YouTube, despre drumul dificil pe care l-a parcurs pentru a deveni mamă. A fost nevoie de nu mai puțin de patru proceduri de fertilizare in vitro și două inseminări, iar investigațiile medicale s-au întins pe mai mulți ani.

„Acum cinci ani, eu și cu soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, nu s-a întâmplat nimic. După un an de zile când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm (…) Nu a ieșit nimic rău, însă nu se întâmpla să vină minunea noastră (…) Am descoperit că am endometrioză (…) Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro (….) Mi-a recomandat doctorul să mai fac (…) Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total, asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală (…) Ne-am făcut și niște analize genetice, care sunt de câțiva ani. Sunt mai costisitoare, într-adevăr (…) De un an de zile, mi-am luat pauză de la tot ce înseamnă concerte (…) Mi-am luat pauză să nu mai fiu pe drumuri, să nu mai fiu obosită”, a mărturisit cântăreața.

Foto: Instagram

