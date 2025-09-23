Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor, care urmează să vină pe lume. Cum a decorat vedeta: „Așteptăm”

Roxana Nemeș a pregătită deja camera copiilor și este nerăbdătoare să își țină gemenii în brațe.

Camera copiilor
Roxana Nemeș se află în ultimele săptămâni de sarcină și a amenajat cu grijă camera pentru gemenii ei, asigurându-se că va avea totul la îndemână ca proaspătă mamă. Alături de soțul ei, Călin Hagima, artista trăiește momente de fericire intensă, mai ales după ce a trecut prin mai multe proceduri de fertilizare in vitro pentru a rămâne însărcinată.

Vedeta a povestit cu emoție despre drumul dificil care a dus la această sarcină mult dorită. Cu cinci ani în urmă, ea și Călin și-au dorit să formeze o familie, însă după un an de încercări nereușite în mod natural, au apelat la tratamente medicale. Atunci, Roxana a aflat că suferă de endometrioză, o afecțiune care afectează semnificativ șansele de concepție.

Cum a decorat Roxana Nemeș camera copiilor

Camera destinată gemenilor a fost gândită să fie cât mai practică și confortabilă. În încăpere se regăsește un spațiu special pentru schimbatul scutecelor, două pătuțuri pentru cei mici și un pat matrimonial pentru părinți, astfel încât toată familia să fie aproape.

Un alt punct de atracție este dressingul generos, unde hainele copiilor sunt ordonate pe umerașe, pregătite pentru fiecare zi, făcând viața mai ușoară părinților.

„Vă așteptăm. Camera voastră e pregătită”, a scris viitoarea mamă în dreptul unui videoclip postat pe rețelele sociale.

După ani de tratamente, proceduri de fertilizare in vitro și investigații medicale, visul Roxanei și al lui Călin de a deveni părinți a devenit realitate.

„Ne doream de mulți ani. Și tot de atâția, am făcut multe tratamente. Inclusiv de data asta. Deci da! Mă așteptam și speram!! Dar tot nu mi-a venit să cred! Am plâns ca un copil. Pe cât de greu a fost, acum mă simt atât de recunoscătoare și binecuvântată, cum nu m-am simțit niciodată!”, a declarat Roxana Nemeș pentru click.ro.

Detalii despre sarcină

Artista a precizat că nu are pofte exagerate în timpul sarcinii și că respectă o alimentație sănătoasă, fără alergeni sau intoleranțe, pentru binele gemenilor.

„Nu am pofte și nu sunt gravida care își înnebunește soțul din cauza asta. Din contră! El mă roagă nonstop, să mănânc de toate și că merge să îmi ia orice/oricând. Dar eu sunt în continuare cu alimentația fără intoleranțe și fără alergii. Și vreau să fie și bebelușii mei sănătoși și atunci mă abțin, înghit în sec și aia e. Găsesc alternative. Și mănânc destul de sănătos. Ceea ce nu e rău”, a mai spus Roxana Nemeș.

Lacrimi de bucurie, dar și de durere au însoțit parcursul lor către a deveni părinți. Artista a povestit deschis, pe canalul său de YouTube, despre drumul dificil pe care l-a parcurs pentru a ajunge aici. A fost nevoie de nu mai puțin de patru proceduri de fertilizare in vitro și două inseminări, iar investigațiile medicale s-au întins pe mai mulți ani.

„Acum cinci ani, eu și cu soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, nu s-a întâmplat nimic. După un an de zile când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm (…) Nu a ieșit nimic rău, însă nu se întâmpla să vină minunea noastră (…) Am descoperit că am endometrioză (…) Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro (….) Mi-a recomandat doctorul să mai fac (…) Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total, asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală (…) Ne-am făcut și niște analize genetice, care sunt de câțiva ani. Sunt mai costisitoare, într-adevăr (…) De un an de zile, mi-am luat pauză de la tot ce înseamnă concerte (…) Mi-am luat pauză să nu mai fiu pe drumuri, să nu mai fiu obosită”, a mărturisit cântăreața.

Citește și:
Daiana Anghel, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după divorțul de Sorin Gonțea. Ce decizii a luat: „Nu aș renunța pentru nimic în lume la…'

Foto: Instagram

