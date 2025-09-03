Roxana Nemeș, noi dezvăluiri despre sarcină. Artista va deveni mamă de gemeni: „Nu mi-am făcut deloc griji”

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața ei. Artista este însărcinată pentru prima dată și va deveni mamă de gemeni – o fetiță și un băiețel.

Roxana Nemeș, noi dezvăluiri despre sarcină

Recent, Roxana Nemeș a făcut pe Instagram noi confesiuni despre cum decurge sarcina. Artista își ține la curent fanii cu privire la schimbările pe care le experimentează în această etapă din viața ei. Fanii vedetei au avut mai multe curiozități, inclusiv referitoare la kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

„Nu mi-am făcut deloc griji din punctul ăsta de vedere. La cât de mult ne-am dorit… M-am bucurat de sarcină și știu că după voi da jos kilograme acumulate”, a spus Roxana Nemeș.

Roxana Nemeș, dezvăluiri sincere despre procedura FIV

Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima, au așteptat ani de zile această minune, trecând prin numeroase încercări și tratamente, dar fără să-și piardă speranța.

Lacrimi de bucurie, dar și de durere au însoțit parcursul lor către a deveni părinți. Artista a povestit deschis, pe canalul său de YouTube, despre drumul dificil pe care l-a parcurs pentru a ajunge aici. A fost nevoie de nu mai puțin de patru proceduri de fertilizare in vitro și două inseminări, iar investigațiile medicale s-au întins pe mai mulți ani.

„Acum cinci ani, eu și cu soțul meu am început să ne dorim foarte mult un bebe. Am început să lucrăm la asta, nu s-a întâmplat nimic. După un an de zile când am văzut că nu se întâmplă pe cale naturală și nu vrea să apară bebe, am zis să ne interesăm (…) Nu a ieșit nimic rău, însă nu se întâmpla să vină minunea noastră (…) Am descoperit că am endometrioză (…) Am făcut în 2021, în pandemie, prima intervenție in vitro (….) Mi-a recomandat doctorul să mai fac (…) Am făcut din nou fertilizare in vitro, însă din nou eșec total, asta anul trecut. Am mai încercat un an pe cale naturală (…) Ne-am făcut și niște analize genetice, care sunt de câțiva ani. Sunt mai costisitoare, într-adevăr (…) De un an de zile, mi-am luat pauză de la tot ce înseamnă concerte (…) Mi-am luat pauză să nu mai fiu pe drumuri, să nu mai fiu obosită”, a mărturisit cântăreața.

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit în 2021 și au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, chiar au fost despărțiți timp de un an.

„Eu am luptat, și noi amândoi, am luptat foarte mult pentru familia asta. Oricine orice îmi spunea, orice se întâmpla, eu am simțit că el e. Am fost despărțiți chiar vreun an și am zis că ne vedem de viața noastră fiecare. (…) Fiind doi berbeci dădeam cap în cap. Când l-am cunoscut eram un copil. Nu știam să las de la mine… (…) În anul ăsta m-am gândit zi de zi la el”, a mărturisit Roxana Nemeș în podcastul lui Jorge.

Foto: Instagram

