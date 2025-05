Roxana Nemeș, primele declarații după ce a anunțat că este însărcinată. Ce a dezvăluit artista: „La morfologie era foarte agitat copilul…”

Roxana Nemeș a dezvăluit pe rețelele de socializare că este însărcinată cu primul copil.

Roxana Nemeș, primele declarații după ce a anunțat că este însărcinată

Roxana Nemeș și-a luat fanii prin surprindere când a anunțat pe rețelele de socializare că urmează să devină mamă. Cântăreața și soțul ei, Călin Hagima, și-au dorit foarte mult să devină părinți.

„Am stat ascunsă în ultimele trei luni pentru că mi-am dorit să fiu liniștită (…) Am intrat în a luna cincea, știm ce avem, dar lăsăm surprizele așa pe rând, nu chiar totul din prima (…) La morfologie era foarte agitat copilul. Nu ai cum să le știi pe toate din prima (…) Nu am avut grețuri (…) Am fost foarte bine, doar că mi-a fost foarte somn. Soțul meu chiar mă întreba dacă nu mai ieșim deloc din casă nouă luni”, a declarat Roxana Nemeș, în cadrul unei emisiuni TV.

Roxana Nemeș a povestit că era singură acasă atunci când a aflat că este însărcinată și a izbucnit în lacrimi, iar vestea l-a surprins foarte plăcut și pe soțul ei.

„Cel mai frumos dar de la Dumnezeu! Îți mulțumim, Doamne, pentru cea mai mare binecuvântare! Următorul capitol din viața noastră”, este mesajul emoționant prin care Roxana Nemeș a a anunțat că este însărcinată.

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit în 2021 și au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, chiar au fost despărțiți timp de un an.

„Eu am luptat, și noi amândoi, am luptat foarte mult pentru familia asta. Oricine orice îmi spunea, orice se întâmpla, eu am simțit că el e. Am fost despărțiți chiar vreun an și am zis că ne vedem de viața noastră fiecare. (…) Fiind doi berbeci dădeam cap în cap. Când l-am cunoscut eram un copil. Nu știam să las de la mine… (…) În anul ăsta m-am gândit zi de zi la el.”, a mărturisit Roxana Nemeș în podcastul lui Jorge.

Roxana Nemeș s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate

Cu ceva vreme în urmă, Roxana Nemeș povestea că a avut probleme de sănătate la nivelul spatelui timp de trei ani. Pentru a se vindeca, vedeta a apelat la ajutorul specialiștilor și a făcut recuperare.

„După ce am făcut RMN pentru cervicală și mi-a ieșit ca rezultat, hernie cervicală, v-am promis că o să vă arăt și cum tratez această problema. După 3-4 ani de dureri groaznice și tensiunea all the time la nivelul cervicalei, în sfârșit m-a pus pe picioare. Am făcut 4-5 ședințe de fizioterapie, combinată cu kinetoterapie, masaj, câteva exerciții și acupunctură la nivelul spatelui. Este wow! Chiar este wow!”, a povestit Roxana Nemeș, pe Instagram.

După o lungă perioadă, Roxana Nemeș a aflat în urma unei analize că are și intoleranță la lactoză.

„M-am bucurat că nu mi-a ieșit nicăieri nimic, dar totuși am din moment ce am acele dureri. Și am zis să îmi fac testele astea de intoleranță, de alergii, chit că eu nu credeam niciodată în astea (…) Am zis că nu există alergii, că e în capul nostru. Și mi-am făcut și toți doctorii mi-au zis că nu are nicio legătură și mi-a ieșit intoleranță la lactoză genetică, adică asta înseamnă că o am dintotdeauna, doar că la un moment dat, încep simptomele pentru că poate exagerez. Eu oricum exageram pentru că la mine erau brânzeturi, unt zilnic și atunci am zis că hai să renunț. Foarte greu”, a povestit Roxana Nemeș, într-un videoclip, postat pe TikTok.

