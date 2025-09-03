Daiana Anghel, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după divorțul de Sorin Gonțea. Ce decizii a luat: „Nu aș renunța pentru nimic în lume la…”

Daiana Anghel a vorbit despre lucrurile pe care se concentrează în viața ei după despărțirea de Sorin Gonțea.

Daiana Anghel, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după divorțul de Sorin Gonțea. Ce decizii a luat: "Nu aș renunța pentru nimic în lume la..."

După un deceniu petrecut împreună, Daiana Anghel și Sorin Gonțea au decis să pună punct relației lor. Cei doi formau unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul românesc, mai ales după ce au câștigat primul sezon al emisiunii Power Couple, unde și-au demonstrat legătura solidă. Deși în aparență totul părea stabil, povestea lor a ajuns, încet, la final.

Daiana Anghel, dezvăluiri despre schimbările din viața ei după divorț

Într-un interviu acordat recent, Daiana Anghel a vorbit despre lucrurile pe care se concentrează în viața ei după despărțirea de Sorin Gonțea, ea fiind întrebată și despre o eventuală intenție de a reveni în televiziune.

„Nu mă întorc în televiziune. Mai am anumite proiecte, gen să particip la emisiuni, dar nu mă mai întorc. Nu mai are cum să intre televiziunea în viața mea de zi cu zi pentru că stilul meu de viață nu-mi mai permite. Nu-mi mai doresc, nu mă mai văd făcând asta. Proiectele mele se duc acum în zona de business, de antreprenoriat, de consultanță, de beauty (n.r: frumusețe). Nu aș renunța pentru nimic în lume la ele. Să lucrezi în televiziune înseamnă să dedici timp, să fii acolo cu totul. Nu aș da pe nimic în lume ceea ce fac acum. Iar, pe plan personal nu-mi pun dorințe. Nu sunt genul!”, a declarat Daiana Anghel, pentru Click!.

Ea a mai dezvăluit că a avut o vară relaxantă și a fost în vacanță în Cipru.

„Ultima oară am fost în Cipru și chiar m-am relaxat. Eu, în ultimii opt ani, nu am mai fost într-o vacanță. Nu vreau să spun cu cine am fost”, a spus ea pentru sursa citată.

Daiana Anghel, mesaj dur în mediul online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei

La o zi după ce a anunțat pe conturile de socializare despărțirea de soțul ei, Daiana Anghel a transmis un nou mesaj.

Creatoarea de conținut a ținut să precizeze că nu este dispusă să ofere mai multe detalii despre divorț, mai ales că unele publicații mondene au dezvăluit aspecte neașteptate despre despărțirea de soțul ei.

„Un singur lucru vreau să spun și nu se aplică majorității dintre ei, dar simt nevoia să fac această precizare. Referitor la ultima postare pe care am făcut-o.
Nimic pe acest subiect nu este deschis pentru discutat, întrebat, nimic. Este doar din apreciere pentru voi că sunteți aici de atât de mult timp și pentru că ne-ați fost aproape în această călătorie, dar asta nu este o invitație la nicio părere. Nu este absolut deloc ușor să te exprimi cu astfel de momente intime din viața personală și nu mă interesează care sunt părerile nimănui. Vreau doar să fie ținute departe de mine, departe de noi. În rest, din nou, vă mulțumesc pentru toată energia frumoasă și bună pe care mi-o transmiteți”, a spus Daiana Anghel pe rețelele de socializare.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea s-au despărțit

Daiana a ales să vorbească deschis despre despărțire, într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram. În cuvintele ei, separarea nu a fost provocată de o situație dramatică, ci de o înțelegere sinceră că lucrurile nu mai funcționează așa cum ar trebui.

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cat și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt.

Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. Nu pentru că se întâmplă ceva rău. Ci pentru că, la un moment dat, binele care era comun nu mai înseamnă același lucru pentru amândoi. Și atunci e nevoie ca fiecare să fie bine… separat.

Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp „bine'. Dar n-ar fi fost acel bine sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie.

Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine. Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată.

Nu știu dacă a fost decizia corectă și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost.

Ne-am lasat timp sa trăim aceste momente de desprindere în tihnă, fără păreri nesolicitate din exterior, fără ochi aținti asupra noastră. Oricât de liniște ar fi, tot doare și ultimul lucru de care ai nevoie în astfel de momente este să te simți sub lupa celorlalți. Așa ca ne-am dat acest timp. Și singurul motiv pentru care există această postare, e ca ne știți împreună încă de la începutul meu cu voi. În rest, este un subiect pe care nu-mi doresc să-l dezvolt cu absolut nimeni, fie ca e vorba de voi, de cunoștințe care abia acum află sau rude. Suntem bine și vrem să fim bine în continuare. ❤️”, este mesajul transmis de Daiana Anghel pe Instagram.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

Andreea Bănică și Lucian Mitrea, parteneri în dragoste și afaceri. Cum gestionează hotelul de pe litoral
Andreea Bănică și Lucian Mitrea, parteneri în dragoste și afaceri. Cum gestionează hotelul de pe litoral
People

Andreea Bănică a dezvăluit detalii despre afacerea de pe litoral pe care o gestionează alături de soțul ei.

Millie Bobby Brown a dezvăluit prima imagine cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul ei, Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown a dezvăluit prima imagine cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul ei, Jake Bongiovi
People

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată.

Prin ce situații extreme și inedite au trecut vedetele care au participat la Asia Express 2025: "Cultură, emoție, tensiune și descoperire..."
Prin ce situații extreme și inedite au trecut vedetele care au participat la Asia Express 2025: "Cultură, emoție, tensiune și descoperire..."
People

Asia Express - Drumul Eroilor începe la Antena 1, pe 7 septembrie, de la ora 20:00.

