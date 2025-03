Ce vor face Robert Tudor și soția lui, Elena, cu banii obținuți la Power Couple: „Ne bucurăm de moment”

Pe data de 5 martie 2025, a avut loc finala Power Couple 2025. Cele trei cupluri care au luptat pentru marele titlu au fost Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, DOC și soția lui, Anca Munteanu, și Robert Tudor și soția lui, Elena.

Cele trei echipe care au ajuns până în finala Power Couple 2025 au pornit într-o cursă haotică, fiind nevoiți să își testeze atât limitele fizice, cât și cele psihice. DOC și soția lui, Anca Munteanu, au fost cei care au ajuns pe locul trei la Dani Oțil, iar lupta a continuat între Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, și Robert Tudor și soția lui, Elena.

Pe primul loc s-a clasat cuplul format din Robert Tudor și soția lui, Elena. Magicianul și partenera lui de viață au plecat acasă cu marele premiu în valoare de 46.182 de euro.

În cadrul unui interviu acordat recent, Robert Tudor și soția lui, Elena, au vorbit despre lecțiile învățate pe parcursul show-ului Power Couple de la Antena 1. Cei doi au trecut peste toate provocările întâmpinate în concurs și au demonstrat că într-adevăr formează un cuplu unit.

„În cadrul show-ului am descoperit că împreună suntem mult mai puternici. Ne-am încurajat constant și am transformat fiecare provocare într-o lecție de curaj și reziliență. Am realizat că, așa cum suntem și acasă, în afara scenei, ne cunoaștem și ne susținem perfect. Fiecare moment dificil ne-a oferit oportunitatea să ne redescoperim, să înțelegem mai profund propriile noastre limite și să apreciem calitățile unice ale partenerului. Sinceritatea și comunicarea deschisă au fost temelia care ne-a ajutat să rămânem uniți și să creștem împreună, demonstrând că relația noastră este, cu adevărat, o forță de neoprit”, au declarat Robert și Elena Tudor pentru VIVA!