De ce Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au ales o școală privată pentru cei doi copii ai lor: „E o rețetă destul de reușită..”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au o relație de mai bine de 15 de ani, iar cei doi sunt căsătoriți din 2012. Împreună au doi copii, iar căsnicia lor este una de invidiat. Artista și soțul ei se înțeleg foarte bine și găsesc mereu timp pentru a petrece împreună, iar recent au participat la emisiunea Power Couple, care este difuzată în prezent de Antena 1.

Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit deschis despre decizia de a se îndrepta spre învățământul privat în ceea ce privește educația celor doi copii. Giulia și Vlad au optat pentru o școală privată care îmbină sistemul finlandez de învățământ cu cel românesc, decizie pe care nu o regretă deloc.

Giulia Anghelescu a mărturisit că își va sprijini fiica în ceea ce privește deciziile profesionale, indiferent de alegerile acesteia.

Într-un interviu acordat recent, Giulia Anghelescu a făcut dezvăluiri despre relația cu soțul ei.

„Cred că învățăm în fiecare zi și asta este ceea ce ne leagă atât de tare în relația noastră, pentru că trebuie să îți cunoști foarte bine partenerul și trebuie să știi și că atunci când greșește, dacă greșește, trebuie să îi dai voie să învețe ceva din greșelile respective și, de ce nu, să înveți și tu. Și am învățat multe lucruri și eu și el, sunt absolut convinsă”, a mărturisit artista pentru Cancan.ro .

Întrebată care este persoana care are ultimul cuvânt în ceea ce privește luarea deciziilor importante, artista a precizat că în relația cu soțul ei există mereu un echilibru.

„Când eu, când el, încercăm să păstrăm un echilibru. Și dacă zic eu într-un fel și cred că am avut ultimul cuvânt, vine el din urmă și zice „Da, iubita mea” și atunci nu l-am avut eu pe ultimul. Dar, da, cred că într-o relație care ține de atâția ani, dacă nu am fi reușit să avem acest echilibru, cu siguranță nu am fi ajuns până aici”, a mai povestit pentru sursa citată.