Noi detalii despre începuturile tensionate ale căsniciei Prințului Harry cu Meghan Markle. Ce susține un expert regal: "Depășit de situație..."

Prințul Harry ar fi părut „nefericit” și „depășit de situație” după căsătoria cu Meghan Markle, potrivit unei noi cărți semnate de autorul regal Hugo Vickers, citată de Page Six.

Volumul, intitulat „Queen Elizabeth II”, oferă o serie de detalii despre perioada în care Ducele și Ducesa de Sussex s-au stabilit la Frogmore Cottage, locuința de pe domeniul Windsor primită de la Regina Elisabeta a II-a după nunta din 2018. La acel moment, nu existau indicii ale tensiunilor care aveau să apară ulterior.

Cu toate acestea, potrivit aceleiași surse, Meghan Markle ar fi fost mustrată de Regină pentru comportamentul considerat nepoliticos față de personalul de la Windsor.

Cartea susține că Meghan Markle ar fi impus și o serie de reguli stricte în jurul locuinței.

„Ducesa de Sussex a refuzat să accepte mașini pe terenul sportiv pentru că le putea vedea de la Frogmore Cottage”, notează Vickers.

Acesta afirmă că dorința de control nu s-ar fi limitat la acest aspect.

„Observatorii au remarcat că discursurile Prințului Harry aveau deja o tentă californiană”, scrie autorul, adăugând: „În octombrie 2018, au vizitat Australia, turneu considerat un succes, dar fiecare discurs susținut de Harry a fost verificat de Meghan”.

Potrivit lui Vickers, aceste schimbări s-ar fi reflectat și în aparițiile publice ale Prințului.

„În anul următor, 2019, părea incomod, iar legătura dintre ei părea inexistentă. Părea nefericit în ziua de Paște și, în general, un bărbat care și-a asumat mai mult decât putea duce”.

Potrivit Page Six, autorul susține, de asemenea, că Harry ar fi fost „reticent” în a părăsi familia regală, în ciuda deciziei finale de a se retrage din rolurile oficiale.

Un moment-cheie a avut loc în 2019, când Meghan Markle a vorbit public despre dificultățile personale într-un interviu acordat jurnalistului Tom Bradby, în timpul unei vizite în Africa. Ulterior, cuplul a decis să plece în Canada în perioada Crăciunului.

La întoarcere, Harry ar fi încercat să negocieze o soluție de compromis cu Regina Elisabeta a II-a.

„Își dorea să rămână implicat parțial în cadrul familiei regale, autofinanțându-se, dar continuând să lucreze pentru aceasta”, scrie Vickers, potrivit Page Six.

Negocierile s-au încheiat însă fără succes. „Prințul Harry a mers la Sandringham pentru întâlnire și i s-a spus că trebuie să aleagă între a fi complet implicat sau deloc. S-a întors în Canada — fără tragere de inimă, în afara sistemului”.

În ianuarie 2020, Harry și Meghan au anunțat oficial retragerea din rolurile de membri activi ai familiei regale, mutându-se definitiv în California câteva luni mai târziu. Ulterior, în martie 2023, li s-a cerut să elibereze Frogmore Cottage, la scurt timp după publicarea volumului autobiografic „Spare”.

Meghan Markle și Prințul Harry, un nou proiect cu Netflix

Meghan Markle și Prințul Harry lansează un nou serial pe Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming. Conform Deadline, producția, inspirată din universul sportului polo, va fi plasată în Wellington, Florida, iar povestea „se învârte în jurul dinamicilor tensionate dintre două echipe rivale și familiile care le conduc”.

Proiectul marchează o nouă colaborare a cuplului cu platforma de streaming, în cadrul companiei lor, Archewell Productions, alături de producătorii Josh Schwartz și Stephanie Savage, prin Fake Empire.

Noul serial este considerat o extensie a interesului personal al Prințului Harry pentru acest sport. Potrivit Deadline, producția ar fi inspirată de POLO, documentarul lansat pe Netflix în 2024, care nu a avut o audiență ridicată. Prințul Harry practică polo de ani de zile și participă frecvent la meciuri caritabile.

Directorul executiv Netflix rupe tăcerea cu privire la articolul privind colaborarea cu Meghan Markle

După ce Netflix a încheiat colaborarea cu brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, As ever, publicația Variety a publicat un articol care a adus în atenție relația Ducesei de Sussex cu platforma de streaming.

Bela Bajaria, directorul de conținut al Netflix, a negat afirmațiile potrivit cărora ar exista un conflict între platformă și Meghan Markle și Prințul Harry.

Variety a relatat marți, 17 martie, că Ducele și Ducesa de Sussex ar fi avut o relație tensionată cu Netflix, susținând că platforma a fost luată prin surprindere de interviul lor comun cu Oprah Winfrey din 2021, precum și de memoriile lui Harry din 2023, Spare. Aceste afirmații au fost însă contestate de Netflix și de reprezentanții cuplului.

Bajaria a abordat pe scurt speculațiile în cadrul evenimentului „Next on Netflix” din 18 martie, respingând această poveste.

„Nu credeți tot ce citiți”, a declarat Bela Bajaria. „Poate ar trebui cu toții să mai verificăm din când în când informațiile”.

Pe măsură ce a continuat, Bajaria a reiterat faptul că Netflix are în continuare o relație cu cei doi.

„Avem filme în dezvoltare împreună cu ei”.

Ea a menționat că Netflix „a avut un documentar extraordinar cu ei”. Primul lor proiect a fost miniseria documentară în șase episoade Harry & Meghan, lansată în decembrie 2022. Documentarul a urmărit relația cuplului, de la începuturi până la nuntă și decizia lor de a se retrage din viața regală.

Bajaria a adăugat că Meghan, 44 de ani, și Harry, 41 de ani, „au proiecte în dezvoltare atât pentru televiziune, cât și pentru film”.

„Contractele vin și pleacă tot timpul”, a continuat ea. „Există contracte pe care alegem să nu le reînnoim”.

Bela Bajaria a spus că platforma are „foarte multe acorduri” în desfășurare, însă acestea nu primesc același tip de atenție ca parteneriatul cu Meghan și Harry. Ea a explicat că lipsa de atenție din partea presei pentru celelalte acorduri este „din motive evidente”.

„Presupun că nu există o poveste senzațională acolo”, a adăugat ea.

Foto: Arhiva ELLE

