Kate Middleton, apariție elegantă la slujba de Paște alături de Prințul William și cei trei copii. Nu este prima dată când Prințesa poartă această ținută

  de ELLE.ro
Prințesa de Wales a demonstrat încă o dată că nu se teme să-și reutilizeze ținutele, atunci când a participat la tradiționalul serviciu religios de Paște al Familiei Regale, desfășurat duminica la Windsor.

Kate, în vârstă de 44 de ani, a ales o rochie midi nude, croită impecabil, semnată de brandul Self-Portrait, pe care o mai purtase în 2022, la prima sa apariție comună cu Prințesa Anne.

Pentru această ieșire, ea a accesorizat ținuta cu o pălărie asortată, un colier cu cruce și cercei lungi din perle, despre care se crede că sunt celebrii cercei Bahrain Pearl Drop, ce i-au aparținut Reginei Elisabeta a II-a. Pentru a completa look-ul, a ales pantofi maro cu vârf ascuțit și toc, și o geantă DeMellier.

Regele și Regina au condus o Familie Regală unită la slujba religioasă.

Charles și Camilla li s-au alăturat anul acesta Prințul și Prințesa de Wales, împreună cu cei trei copii ai lor, Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, de zece ani, și Prințul Louis, de șapte ani. De asemenea, au fost prezenți Prințesa Anne și soțul ei, viceamiralul Sir Tim Laurence, precum și Ducele de Edinburgh și fiul său, James, Earl of Wessex, în vârstă de 18 ani.

Ducesa de Edinburgh era așteptată, însă nu s-a simțit bine, în timp ce fiica ei, Lady Louise, era ocupată cu studiile.

Au lipsit în mod vizibil de la slujba de Paște (Easter Matins) de la Capela St George din Windsor prințul Andrew și fiicele sale, Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie. Cu acordul Regelui, aceștia au făcut alte planuri și au absentat de la reuniunea tradițională. Surse apropiate au declarat că vor participa la evenimentele viitoare ale Familiei Regale, însă în circumstanțele actuale s-a decis să nu fie prezenți.

Membrii seniori ai familiei regale au fost conduși pe jos de către Prințul și Prințesa de Wales și copiii lor, pornind de la Castelul Windsor, în ciuda vântului puternic.

Grupul numeros, și remarcabil de tânăr, a discutat vesel în timp ce mergea. William și băieții purtau costume bleumarin și cravate. Prințesa Charlotte, îmbrăcată într-o rochie elegantă, peste care purta un palton călduros în nuanțe de camel, cu guler și manșete din catifea maro, părea încântată și a salutat mulțimea. Louis mergea mândru alături de ea.

În grup s-au aflat și Prințesa Regală și viceamiralul Sir Tim Laurence, precum și Ducele de Edinburgh și fiul său James.

Peter Phillips și logodnica sa, Harriet Sperling, au fost și ei prezenți, alături de fiicele lui, Savannah și Isla. Pentru prima dată, într-un semn al noii familii regale extinse, fiica doamnei Sperling, Georgina, în vârstă de 15 ani, a participat și ea, alături de viitoarele sale surori vitrege.

În cele din urmă, Regele și Regina au sosit cu Bentley-ul de stat, fiind întâmpinați în fața castelului de strigătele „God save the King” ale mulțimii. Camilla a purtat o rochie roșie din crep de lână, semnată Fiona Clare, și o pălărie creată de Philip Treacy, completată de o broșă care i-a aparținut Reginei Elisabeta a II-a. Regele Charles părea într-o dispoziție excelentă și și-a salutat cu căldură familia, în ciuda vântului rece, atingând-o afectuos pe umăr pe nepoata sa, Prințesa Charlotte.

După slujba de aproximativ o oră, în cadrul căreia s-au rostit rugăciuni pentru Familia Regală și s-a intonat imnul național, membrii familiei s-au îndreptat spre reședința decanului pentru a servi ceaiul împreună cu Decanul de Windsor, Preasfințitul Christopher Cocksworth.

După aproximativ 20 de minute, Charles a reapărut alături de Camilla, căreia i-a fost oferit un buchet frumos de flori de către Kit Bannan, în vârstă de 10 ani, membru al comunității Castelului Windsor.

Alina Pușcaș, dezvăluiri rare despre viața de familie. Cum se înțelege cu mama soțului ei: „Asta e cea mai mare plăcere a ei, chiar obsesie aș putea spune…'

Recomandari
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: "Nu mai e totul așa de roz"
People
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: "Nu mai e totul așa de roz"
Laura Cosoi a dezvăluit sexul celui de-al cincilea copil. Cum le-a anunțat actrița pe fiicele ei: "Uimire, bucurie și emoție pură"
People
Laura Cosoi a dezvăluit sexul celui de-al cincilea copil. Cum le-a anunțat actrița pe fiicele ei: "Uimire, bucurie și emoție pură"
Rareș Cojoc, mesaj neașteptat pe internet pe fondul divorțului de Andreea Popescu. Ce a dezvăluit dansatorul: "De câți copii crezi că..."
People
Rareș Cojoc, mesaj neașteptat pe internet pe fondul divorțului de Andreea Popescu. Ce a dezvăluit dansatorul: "De câți copii crezi că..."
Raluca Bădulescu critică dur stilul vestimentar al Andreei Bălan. Care este părerea ei sinceră: "Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar..."
People
Raluca Bădulescu critică dur stilul vestimentar al Andreei Bălan. Care este părerea ei sinceră: "Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar..."
Anunțul special făcut de Andreea Bănică. Artista a dezvăluit că familia ei s-a mărit: "Să ne fii zâmbetul și bucuria vieții"
People
Anunțul special făcut de Andreea Bănică. Artista a dezvăluit că familia ei s-a mărit: "Să ne fii zâmbetul și bucuria vieții"
Competiția dintre Nicola Peltz și Victoria Beckham, faza pe flexibilitate. Cum și-a ironizat soacra soția lui Brooklyn?
People
Competiția dintre Nicola Peltz și Victoria Beckham, faza pe flexibilitate. Cum și-a ironizat soacra soția lui Brooklyn?
Libertatea
Mihaela Rădulescu, primul Paște fără Felix Baumgartner și mama ei. Mesajul dureros transmis de vedetă: „Am tăcut timp de 8 luni”
Mihaela Rădulescu, primul Paște fără Felix Baumgartner și mama ei. Mesajul dureros transmis de vedetă: „Am tăcut timp de 8 luni”
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
O femeie a renunțat la genele false, iar la scurt timp a descoperit că suferă de o boală gravă
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Un angajat care s-a dus beat la muncă și a fost concediat va primi 6 salarii restante și se poate întoarce la serviciu: „Nu a făcut rău nimănui”
Ego.ro
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
O mai ții minte pe Aninha, superba actriță din telenovela „Ciocolată cu piper”? Cum arată azi
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză
Cum arată astăzi actrița din „The girl with the dragon tattoo”. S-a lăsat fotografiată doar în sacou, fără sutien și bluză
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Tragedia din spatele unei „familii perfecte” din Constanța. Pozau împreună în vacanțe de lux, dar își abuzau copiii în spatele ușilor închise. Cei doi băieți n-au mai rezistat și au cerut ajutorul Poliției. Ce au descoperit autoritățile e tulburător
Tragedia din spatele unei „familii perfecte” din Constanța. Pozau împreună în vacanțe de lux, dar își abuzau copiii în spatele ușilor închise. Cei doi băieți n-au mai rezistat și au cerut ajutorul Poliției. Ce au descoperit autoritățile e tulburător
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
„Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Codruța Filip rupe tăcerea despre divorț și face declarații cu lacrimi în ochi despre căsnicia cu Valentin Sanfira. Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Marin, revedere emoționantă cu fiica ei, care a revenit pentru câteva zile în România. Violeta studiază în America: "Ce bucurie pentru o mamă..."
Andreea Marin, revedere emoționantă cu fiica ei, care a revenit pentru câteva zile în România. Violeta studiază în America: "Ce bucurie pentru o mamă..."
People

Violeta a revenit pentru câteva zile în România, lucru dezvăluit chiar de mama ei, Andreea Marin.

+ Mai multe
Fanii Angelinei Jolie, îngrijorați după ultima apariție publică a actriței: "Ceva nu e în regulă cu ea..."
Fanii Angelinei Jolie, îngrijorați după ultima apariție publică a actriței: "Ceva nu e în regulă cu ea..."
People

Fanii Angelinei Jolie și-au exprimat îngrijorarea în online, după cea mai recentă apariție publică a actriței, la un eveniment Tom Ford.

+ Mai multe
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri emoționante despre partenera lui, Ioana Văllimărescu: "Am un suflet pereche..."
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri emoționante despre partenera lui, Ioana Văllimărescu: "Am un suflet pereche..."
People

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit detalii emoționante despre partenera lui.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

