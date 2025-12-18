Kate Middleton și Prințul William apar în noua fotografie de Crăciun alături de copiii lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis

Kate Middleton și Prințul William duc mai departe tradiția de sărbători și au dezvăluit fotografia oficială pentru felicitarea de Crăciun a familiei lor.

Kate Middleton și Prințul William, tablou de familie

Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, apar în felicitarea de Crăciun din acest an alături de cei trei copii ai lor: Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani).

Imaginea a fost realizată în aprilie 2025 de fotograful Josh Shinner și a fost publicată joi, 18 decembrie, pe conturile oficiale de social media ale cuplului regal. În fotografie, familia este surprinsă într-un câmp plin de narcise, într-o atmosferă relaxată și caldă. William și Louis poartă pulovere verde închis, asortate cu blugi, în timp ce Charlotte, sprijinită de umărul tatălui ei, este îmbrăcată într-un pulover verde cu motive Fair Isle și o eșarfă în ton. Kate completează armonios tabloul familiei, într-un cadru natural și luminos.

Fotografia face parte din aceeași ședință foto din care au fost alese imaginile folosite anterior pentru mesajul de Ziua Tatălui adresat Prințului William, precum și pentru portretele aniversare ale Prințului Louis, la împlinirea a 7 ani în aprilie, și ale Prințului George, la aniversarea de 12 ani, în luna iulie. La acele momente, Kate Middleton nu a apărut în fotografiile distribuite public.

Josh Shinner a mai colaborat cu Prințesa de Wales și în trecut. De regulă, Kate și William aleg să publice un nou portret de familie special pentru felicitarea de Crăciun, însă anul trecut au optat pentru un cadru extras dintr-un videoclip lansat cu câteva luni înainte. Clipul, care îi arăta petrecând timp în aer liber, marca un moment important din viața prințesei, anunțând că aceasta a încheiat tratamentul de chimioterapie, după ce dezvăluise în luna martie că fusese diagnosticată cu cancer. La începutul anului 2025, Kate Middleton a transmis că se află în remisie.

Planurile familiei regale de Crăciun

Ultima apariție publică a familiei de Wales a avut loc vineri, 5 decembrie, la cel de-al cincilea concert de colinde „Together at Christmas”, organizat de Prințesa Kate. George, Charlotte și Louis au participat alături de părinții lor, așa cum au făcut și în anii anteriori, pentru a-și susține mama la acest eveniment special. Este de așteptat ca familia să apară din nou împreună de Crăciun, respectând tradiția anuală de a merge pe jos la slujba religioasă din prima zi de sărbătoare. După slujbă, membrii familiei regale obișnuiesc să salute oamenii adunați în fața bisericii, iar cei trei copii primesc adesea mici cadouri din partea celor prezenți.

După ieșirea la biserică, familia regală se întoarce la Sandringham House, unde are loc prânzul tradițional de Crăciun, cu preparate clasice precum curcan, cartofi, stuffing și alte feluri festive. La ora 15:00, ora locală, cu toții se adună pentru a urmări discursul de Crăciun al Regelui Charles al III-lea, transmis la televizor, urmat de ceaiul de după-amiază și deserturi.

În ceea ce privește schimbul de cadouri, membrii familiei regale respectă o tradiție aparte: își oferă daruri amuzante și simbolice, de valoare modestă, în seara de Ajun.

Citește și:

Prințesa Diana a dezvăluit un „regret’ personal legat de Prinții William și Harry cu 10 zile înainte de moartea sa

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro