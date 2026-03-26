Kate Middleton, apariție spectaculoasă într-o ținută Suzannah London. Ce modificări i-a adus Prințesa de Wales și cât costă piesa vestimentară

Miercuri, Prințul și Prințesa de Wales au arătat minunat în timp ce au întâmpinat-o pe Dame Sarah Mullally, prima femeie care conduce vreodată Biserica Angliei, la Catedrala din Canterbury. Reprezentându-l pe Regele Charles, cuplul regal a ascultat primul sermon al lui Dame Sarah în calitate de arhiepiscop.

Prințesa Kate a arătat superb în noua sa ținută strălucitoare, care a inclus un splendid palton-rochie creat de unul dintre brandurile ei preferate, îndrăgit și de familia regală, Suzannah London. Prințesa a completat ținuta cu o pălărie mare semnată de Juliette Botterill. Designul este realizat dintr-un luxos amestec de lână și cașmir, având o croială modernă, semi-cambrată, evidențiată de margini elegante din satin de mătase neagră, care se deschideau într-o fustă midi în linie A. Ansamblul, care costă 2.850 de lire sterline, include de fapt și o curea detașabilă, pe care Kate a ales să nu o poarte la acest eveniment.

Prințesa și-a purtat părul într-un coc atent împletit, iar machiajul a fost natural, dar bine definit; a fost radiantă și elegantă fără efort la sosirea la Catedrala din Canterbury.

Kate a purtat, de asemenea, bijuterii cu valoare sentimentală: cerceii săi din perle Cassandra Goad, pe care i-a mai purtat la botezul fiului ei cel mic, Prințul Louis, în 2018.

Tiara care a provocat controverse

Tiara lui Kate Middleton, prima pe care aceasta o poartă la o recepție oficială anul acesta, a stârnit un adevărat freamăt printre invitați și nenumărate comentarii în presă și în rândul fanilor. Prințesa de Wales a purtat bijuteria istorică la banchetul de la castelul Windsor, oferit de Casa Regală britanică în onoarea invitaților speciali din Nigeria.

Pe 18 martie, Prințesa, alături de soțul său, William, moștenitorul coroanei britanice, au participat la recepția oficială pe care Regele Charles al III-lea și soția sa, Regina Camilla, au organizat-o cu ocazia vizitei președintelui Nigeriei. Pentru această ocazie atât de însemnată, Prințesa a ales să poarte una dintre piesele sale preferate.

Și asta deoarece tiara lui Kate Middleton nu este la prima afișare în public. Doar anul trecut Prințesa a mai afișat de două ori aceeași coroană, dintre cele trei ocazii în care a apelat la o bijuterie de o asemenea valoare și cu o încărcătură istorică atât de semnificativă.

Astfel, tiara lui Kate Middleton este cunoscută drept Queen Marys Lovers Knot Tiara, iar spectaculoasa bijuterie a mai fost purtată în mai multe rânduri de regretata Prințesă Diana la ocazii la fel de semnificative. Kate însăși a purtat piesa atunci când președintele Statelor Unite, dar și președintele Franței au fost onorați cu recepții similare.

Prințesa a asortat bijuteria unei rochii verde smarald creată de Andrew Gn, nuanța fiind de asemenea importantă, pentru că se asortează celei care se regăsește pe steagul Nigeriei. De asemenea, Middleton a completat ținuta cu o pereche de cercei din colecția Reginei Elisabeta, dar și cu ordinul King Charles și cu Royal Victorian Order. Fiecare dintre piese vine cu o încărcătură simbolică deosebită.

De când s-a alăturat familiei regale, Prințesa Kate a purtat cinci astfel de tiare, cu diferite ocazii, de la nunți, la recepții și banchete oficiale.

