Kelly Osbourne s-a despărțit de Sid Wilson, la doar 7 luni după cererea în căsătorie

Kelly Osbourne și Sid Wilson au decis să meargă pe drumuri separate, la doar șapte luni de la logodnă.

  de  ELLE
Kelly Osbourne s-a despărțit de Sid Wilson, la doar 7 luni după cererea în căsătorie

Kelly Osbourne s-a despărțit de logodnicul ei, Sid Wilson, la doar șapte luni după ce acesta a cerut-o în căsătorie, potrivit informațiilor publicate de HELLO!. Cei doi formau un cuplu de peste trei ani și au împreună un fiu, Sidney, născut în noiembrie 2022.

Conform HELLO!, logodna a avut loc în iulie 2025, după o relație care a evoluat dintr-o prietenie de lungă durată. Kelly și Sid s-au cunoscut încă din 1999, la festivalul Ozzfest, fondat de părinții artistei, însă relația lor a devenit romantică abia în jurul anului 2022.

Despărțirea a fost relatată pentru prima dată de Daily Mail, publicație care susține că artista ar fi traversat o perioadă dificilă după ce tatăl său, Ozzy Osbourne, a murit în iulie anul trecut, la doar câteva săptămâni după concertul de adio.

Potrivit unei surse citate, cei doi au încercat să depășească dificultățile de dragul copilului lor, însă au decis în cele din urmă să meargă pe drumuri separate.

Sid Wilson a cerut-o în căsătorie pe Kelly Osbourne în timpul ultimului concert Black Sabbath al tatălui ei, Ozzy Osbourne. La eveniment se afla inclusiv mama lui Kelly, Sharon Osbourne.

În imagini, Wilson îi atrage atenția lui Kelly și îi spune: „Kelly, știi că te iubesc mai mult decât orice pe lume”. În stilul său inconfundabil, Ozzy, în vârstă de 76 de ani, intervine glumeț: „La naiba, nu te măriți cu fiica mea”.

Kelly și-a întâmpinat tatăl cu un zâmbet, iar Wilson și-a continuat declarația: „Nimic nu m-ar face mai fericit decât să-mi petrec restul vieții cu tine. Așa că, în fața familiei tale și a tuturor prietenilor noștri, Kelly, vrei să te măriți cu mine?”.

Vizibil emoționată și uimită, Kelly a acceptat cererea în căsătorie, iar cei doi s-au îmbrățișat îndelung, în aplauzele apropiaților.

Ulterior, artista a făcut public momentul cererii în căsătorie pe rețelele sociale. „Cred că această imagine spune totul”, a scris ea în descrierea unei fotografii în care Sid apare în genunchi, ținând un inel cu diamant estimat la 100.000 de dolari. În cadru apar și Sharon Osbourne, vizibil emoționată, fratele lui Kelly, Jack Osbourne, precum și Ozzy Osbourne.

În comentariile aceleiași postări, Kelly a explicat că momentul a fost complet neașteptat: „Nu aveam nicio idee ce urmează să se întâmple. Încercam să plec, iar mama m-a tras înapoi la petrecere și mi-a cerut să îi găsesc un microfon. Credeam că vrea doar să le mulțumească tuturor că au venit”.

Potrivit HELLO!, inelul de logodnă, realizat din aur galben de 18K, a fost creat la comandă și inspirat de porecla pe care Sid i-o atribuie lui Kelly, „Honeybee”.

Kelly Osbourne a mai fost logodită de două ori în trecut. În 2013, a acceptat cererea în căsătorie a chef-ului Matthew Mosshart, detaliile fiind publicate în exclusivitate de HELLO!, însă relația s-a încheiat la începutul anului 2014. Anterior, ea a fost logodită cu modelul și DJ-ul Luke Worrall, relație care a durat mai bine de un an, până în iulie 2010.

Kelly a vorbit despre rolul de mamă

În mai 2022, Kelly Osbourne a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Vedeta făcut anunțul public printr-o fotografie cu ecografia bebelușului: „Sunt în culmea fericirii să vă spun că voi fi mămică. A spune că sunt fericită nu este suficient, sunt extaziată!”.

Băiețelul lor, Sidney, s-a născut la finalul anului 2022, însă Kelly a dorit să păstreze discreția asupra acestui moment. Sharon Osbourne a dezvăluit însă, în ianuarie 2023, în cadrul unei apariții TV, că „numele lui este Sidney. Sunt foarte bine. Kelly nu vrea să apară nicio fotografie cu el”.

Ulterior, Kelly a transmis un mesaj clar pe Instagram Stories: „Nu sunt încă pregătită să-l împărtășesc lumii”,

Într-un episod din septembrie 2023 al podcastului The Osbournes, Kelly a vorbit deschis despre cât de mult îi place viața de mamă: „Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Îl ador. Iubesc să fiu mamă, înseamnă totul pentru mine”.

O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii

Foto: Arhiva ELLE

Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Daniela Gyorfi, reacție față de cei care îi critică operațiile estetice. Ce a declarat recent vedeta
Daniela Gyorfi, reacție față de cei care îi critică operațiile estetice. Ce a declarat recent vedeta
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii
O fotografie cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez stârnește discuții aprinse pe internet. Ce le reproșează fanii
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au stârnit noi discuții aprinse pe internet pe tema stilului de viață exclusivist.

Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la o gală. Vedeta a purtat o ținută elegantă: "Multă bucurie și emoție"
Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la o gală. Vedeta a purtat o ținută elegantă: "Multă bucurie și emoție"
Andreea Marin a purtat o ținută rafinată la o gală pe care a prezentat-o.

Ce părere are, de fapt, Andra, despre încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu PRO TV: "Am simțit tristețe, dar și..."
Ce părere are, de fapt, Andra, despre încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu PRO TV: "Am simțit tristețe, dar și..."
Andra a vorbit într-un interviu acordat recent despre încheierea colaborării soțului ei cu PRO TV.

