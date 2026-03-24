Kelly Osbourne s-a despărțit de Sid Wilson, la doar 7 luni după cererea în căsătorie

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kelly Osbourne s-a despărțit de logodnicul ei, Sid Wilson, la doar șapte luni după ce acesta a cerut-o în căsătorie, potrivit informațiilor publicate de HELLO!. Cei doi formau un cuplu de peste trei ani și au împreună un fiu, Sidney, născut în noiembrie 2022.

Conform HELLO!, logodna a avut loc în iulie 2025, după o relație care a evoluat dintr-o prietenie de lungă durată. Kelly și Sid s-au cunoscut încă din 1999, la festivalul Ozzfest, fondat de părinții artistei, însă relația lor a devenit romantică abia în jurul anului 2022.

Despărțirea a fost relatată pentru prima dată de Daily Mail, publicație care susține că artista ar fi traversat o perioadă dificilă după ce tatăl său, Ozzy Osbourne, a murit în iulie anul trecut, la doar câteva săptămâni după concertul de adio.

Potrivit unei surse citate, cei doi au încercat să depășească dificultățile de dragul copilului lor, însă au decis în cele din urmă să meargă pe drumuri separate.

Sid Wilson a cerut-o în căsătorie pe Kelly Osbourne în timpul ultimului concert Black Sabbath al tatălui ei, Ozzy Osbourne. La eveniment se afla inclusiv mama lui Kelly, Sharon Osbourne.

În imagini, Wilson îi atrage atenția lui Kelly și îi spune: „Kelly, știi că te iubesc mai mult decât orice pe lume”. În stilul său inconfundabil, Ozzy, în vârstă de 76 de ani, intervine glumeț: „La naiba, nu te măriți cu fiica mea”.

Kelly și-a întâmpinat tatăl cu un zâmbet, iar Wilson și-a continuat declarația: „Nimic nu m-ar face mai fericit decât să-mi petrec restul vieții cu tine. Așa că, în fața familiei tale și a tuturor prietenilor noștri, Kelly, vrei să te măriți cu mine?”.

Vizibil emoționată și uimită, Kelly a acceptat cererea în căsătorie, iar cei doi s-au îmbrățișat îndelung, în aplauzele apropiaților.

Ulterior, artista a făcut public momentul cererii în căsătorie pe rețelele sociale. „Cred că această imagine spune totul”, a scris ea în descrierea unei fotografii în care Sid apare în genunchi, ținând un inel cu diamant estimat la 100.000 de dolari. În cadru apar și Sharon Osbourne, vizibil emoționată, fratele lui Kelly, Jack Osbourne, precum și Ozzy Osbourne.

În comentariile aceleiași postări, Kelly a explicat că momentul a fost complet neașteptat: „Nu aveam nicio idee ce urmează să se întâmple. Încercam să plec, iar mama m-a tras înapoi la petrecere și mi-a cerut să îi găsesc un microfon. Credeam că vrea doar să le mulțumească tuturor că au venit”.

Potrivit HELLO!, inelul de logodnă, realizat din aur galben de 18K, a fost creat la comandă și inspirat de porecla pe care Sid i-o atribuie lui Kelly, „Honeybee”.

Kelly Osbourne a mai fost logodită de două ori în trecut. În 2013, a acceptat cererea în căsătorie a chef-ului Matthew Mosshart, detaliile fiind publicate în exclusivitate de HELLO!, însă relația s-a încheiat la începutul anului 2014. Anterior, ea a fost logodită cu modelul și DJ-ul Luke Worrall, relație care a durat mai bine de un an, până în iulie 2010.

Kelly a vorbit despre rolul de mamă

În mai 2022, Kelly Osbourne a anunțat că este însărcinată cu primul copil. Vedeta făcut anunțul public printr-o fotografie cu ecografia bebelușului: „Sunt în culmea fericirii să vă spun că voi fi mămică. A spune că sunt fericită nu este suficient, sunt extaziată!”.

Băiețelul lor, Sidney, s-a născut la finalul anului 2022, însă Kelly a dorit să păstreze discreția asupra acestui moment. Sharon Osbourne a dezvăluit însă, în ianuarie 2023, în cadrul unei apariții TV, că „numele lui este Sidney. Sunt foarte bine. Kelly nu vrea să apară nicio fotografie cu el”.

Ulterior, Kelly a transmis un mesaj clar pe Instagram Stories: „Nu sunt încă pregătită să-l împărtășesc lumii”,

Într-un episod din septembrie 2023 al podcastului The Osbournes, Kelly a vorbit deschis despre cât de mult îi place viața de mamă: „Este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Îl ador. Iubesc să fiu mamă, înseamnă totul pentru mine”.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro