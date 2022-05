Kelly Osbourne este însărcinată cu primul copil! Anunțul făcut de vedetă: „Sunt în culmea fericirii”

Kelly Osbourne a anunțat că așteaptă primul copil împreună cu iubitul ei, artistul Sid Wilson. Vestea a fost împărtășită cu fanii de pe Instagram, când vedeta a postat o imagine cu ecografia bebelușului.

Deși Kelly Osbourne și Sid Wilson se cunosc din 1999, când s-au întâlnit în timp ce Slipknot făcea un turneu cu Ozzfest, festivalul de muzică fondat de Ozzy și Sharon Osbourne, relația lor a devenit recent una romantică. Acum, vedeta în vârstă de 37 de ani a făcut marele anunț și este în culmea fericirii, fiind însărcinată cu primul copil.

„Știu că am fost foarte tăcută în ultimele luni, așa că m-am gândit să vă împărtășesc tuturor motivul… Sunt în culmea fericirii să vă anunț că urmează să devin mămică. Nu vă pot spune cât sunt de fericită. Sunt în extaz! 🤰💜.”, a scris Kelly Osbourne pe Instagram.

Kelly Obsbourne și Sid Wilson se înțeleg de minune, iar o sursă apropiată cuplului a declarat pentru publicația People că sunt mai fericiți ca niciodată. De asemenea, cei doi ar fi prieteni apropiați de când erau copii, iar acum se consideră „suflete pereche.”. În timp ce sărbătorea Ziua Îndrăgostiților în acest an, Osbourne l-a numit pe Wilson cel mai bun prieten al ei și „suflet pereche”, adăugând că este profund îndrăgostită de partenerul ei.

Anul trecut, Kelly Osbourne a vorbit despre dorința de a deveni mamă, considerând că dependența ei pentru droguri și alcool și-a pus amprenta asupra momentor importante din viață pe care le-ar fi putut avea mai devreme. Deși îl avea exemplu pe fratele ei, Jack, care este mândrul tată a trei copii, fiica lui Ozzy Osbourne nu a reușit să treacă peste problemele ei.

„Mă simt foarte în urmă. Ca femeie, mi-ar fi plăcut să fiu căsătorită și să am copii până acum. Fratele meu [Jack] are trei fiice și mi-ar fi plăcut să am copii până acum. Nu aș fi fost niciun fel de mamă pentru că aș fi fost acea dependentă care spunea: „O, da, mă voi opri din droguri când voi rămâne însărcinată, pentru că trebuie să o fac.” E o nebunie că m-aș fi gândit vreodată la așa ceva”, a spus Kelly într-un episod din 2021 al emisiunii Red Table Talk, din iunie.