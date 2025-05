Cum se simte Roxana Nemeș, însărcinată în 5 luni cu gemeni. Dezvăluirile artistei: „Eu nu știam ce-i aia să mănânci cu poftă, până la sarcină…”

În urmă cu câteva săptămâni, Roxana Nemeș a dezvăluit pe rețelele de socializare că este însărcinată pentru prima dată.

Roxana Nemeș și-a luat fanii prin surprindere când a anunțat pe rețelele de socializare că urmează să devină mamă. Cântăreața și soțul ei, Călin Hagima, și-au dorit foarte mult să devină părinți.

La doar câteva săptămâni după ce a anunțat cu emoție că este însărcinată, Roxana Nemeș a dezvăluit că ea și soțul ei, Călin Hagima, așteaptă gemeni!

Bucuria a fost împărtășită cu cei dragi în cadrul unei petreceri pline de culoare, organizată special pentru a dezvălui sexul bebelușilor. Alături de familie și prieteni apropiați, cei doi au primit vestea că vor deveni părinți de gemeni și vor avea o fetiță și un băiețel.

Într-un interviu acordat recent, Roxana Nemeș a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în primele luni de sarcină.

„Sincer, nu sunt genul de gravidă care îmi trezesc soțul la miezul nopții ca să îmi facă poftele. (râde) Chit că el mereu mă întreabă ce vreau. Ce să-mi ia. Că merge oricând, doar să mănânc! Nu am neapărat pofte, însă mănânc cu foooooarte mare poftă, orice! Și un fruct. E foarte mișto sentimentul. Eu nu știam ce-i aia să mănânci cu poftă, până la sarcină. O singură dată am avut o poftă de papanași. Dar nu mi-am dat seama și nu am mâncat. Iar două zile mi-a fost foarte, foarte rău! Și nu știam de la ce. Până mi-am făcut gogoși acasă și imediat mi-a trecut răul. Foarte interesant! La început am fost mai moody așa și foarte obosită. Am avut și niște dureri de burtă. Dar cum am intrat în trimestrul al doilea, mi-au revenit și energia și cheful de ieșit, de muncă, de tot. Dar capricioasă, tot sunt! (râde) În rest, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am o sarcina ușoară. Mă simt foarte bine acum”, a povestit artista pentru VIVA.