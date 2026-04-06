Anca Țurcașiu, noi detalii despre rolul de bunică. De ce nu a rămas încă singură cu nepoțica ei, Zoe: „Nu vor să…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Anca Țurcașiu, ajunsă la 55 de ani, trăiește o perioadă plină de bucurie în rolul de bunică, de când micuța Zoe a venit pe lume. Artista petrece frecvent timp alături de nepoata sa, însă recunoaște că părinții fetiței nu au lăsat-o până acum singură în grija bunicilor. Vedeta spune că le respectă decizia și este convinsă că, odată cu trecerea timpului, lucrurile se vor schimba.

Anca Țurcașiu, despre creșterea nepoatei sale

Actrița este bunică de doi ani și admite că, atunci când vine vorba de Zoe, este mult mai indulgentă decât era ca părinte.

„Sunt mult mai permisivă, da. Chiar sunt mult mai permisivă ca bunică. O ador pe Zoe și sunt în stare de orice”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Cu toate acestea, artista a precizat că nu a avut ocazia să rămână singură cu fetița. Fiul și nora preferă, cel puțin pentru moment, să fie mereu alături de copil.

„Nu, nici nu vor să mi-o lase singură acasă. Ne întâlnim în parc sau mergem în vizită ori vin ei în vizită, dar să o lase la mine n-au vrut niciodată. Vor ei să o crească, nu vor să o crească altcineva. Probabil o vor lăsa și la mine atunci când va crește mai mare. E un sentiment foarte frumos să fii bunică, e unic”, a mai spus vedeta.

Pe lângă viața de familie, Anca Țurcașiu continuă să impresioneze și prin forma fizică de invidiat, pe care o menține de ani buni. Într-un interviu recent acordat la PRO TV, ea a vorbit despre stilul său alimentar și despre alegerile care au ajutat-o să se mențină sănătoasă. Artista spune că nu a renunțat la anumite alimente din motive estetice, ci pentru că așa a simțit că i se potrivește.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a explicat Anca Țurcașiu.

Cum se înțeleg fiul Ancăi Țurcașiu și partenerul ei de viață, Călin Șerban

În 2022, Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani, și alături de care are și un băiat, pe nume Radu. Artista și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste cu Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, inițial fiind prieteni apropiați.

Anca Țurcașiu trăiește o perioadă plină de armonie, atât în plan personal, cât și în cel familial. Într-un interviu acordat acum ceva timp, artista a vorbit deschis despre dinamica frumoasă din familia ei, dezvăluind cât de bine se înțeleg fiul ei, Radu, și partenerul ei de viață, Călin.

„Sunt o mamă iubitoare, calmă, afectuoasă, jucăușă. Sunt și cea mai bună prietenă. Călin și fiul meu se înțeleg minunat, mai ales că îl știe dintotdeauna pe Radu, acum și cu Zoe, cu nepoțica, petrecem foarte mult timp împreună. Suntem foarte fericiți”, a spus Anca Țurcașiu pentru Wowbiz.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro