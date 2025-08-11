Anca Țurcașiu, o bunică fericită! Cum a apărut pe plajă alături de nepoțica ei, Zoe, care a împlinit recent un an

Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată la jumătatea lunii iunie a anului trecut, după ce Andreea, soția fiului ei, Radu, a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Zoe.

Anca Țurcașiu, alături de nepoțica ei la plajă

Anca Țurcașiu este în culmea fericirii de când a devenit bunică. În ciuda programului aglomerat și a numeroaselor proiecte profesionale în care e implicată, artista reușește să petreacă timp prețios cu nepoata ei, Zoe.

Artista își petrece vara pe litoralul românesc, având un contract cu un lanț hotelier. În ultimele zile, ea a fost vizitată de fiul ei, soția acestuia și fiica lor, Zoe, care a împlinit recent un an.

Cântăreața a postat mai multe imagini în care apare pe plajă alături de nepoțica ei și se declară cea mai fericită bunică.

„Așa arată cea mai fericită bunică… Mai aveam și ochelarii la ochi, ca să arăt a bunică…. Zoe îmi curața picioarele de nisip cu apa din stropitoare…. Doamne, câtă bucurie, câtă dragoste!”, a scris vedeta în dreptul pozelor.

Fanii artistei au reacționat imediat la vederea pozelor, copleșind-o cu complimente și felicitări.

„Anca draga, ești minunată si ‘foarte mișto’, lucru care, din păcate, atrage deseori răutăți și invidii, mai ales din partea altor femei. Îți doresc să fii mereu ferită de răutatea, veninul și frustrarea unora. Ai toată admirația mea.”, „Numai a bunică nu arăți, Anca. Zici că e copilul tău! Să vă trăiască și să vă aducă numai bucurii!!”, a comentat altcineva pe Facebook. „E așa gingașă cu baticul roșu, parcă e Scufița Roșie ! Să va trăiască ,sunteți o bunica tânăra și fericită!”, a scris alt fan.

Cum se înțeleg fiul Ancăi Țurcașiu și partenerul ei de viață, Călin Șerban

În 2022, Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani, și alături de care are și un băiat, pe nume Radu. Artista și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste cu Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România.

Anca Țurcașiu trăiește o perioadă plină de armonie, atât în plan personal, cât și în cel familial. Într-un interviu recent, artista a vorbit deschis despre dinamica frumoasă din familia ei, dezvăluind cât de bine se înțeleg fiul ei, Radu, și partenerul ei de viață, Călin.

„Sunt o mamă iubitoare, calmă, afectuoasă, jucăușă. Sunt și cea mai bună prietenă. Călin și fiul meu se înțeleg minunat, mai ales că îl știe dintotdeauna pe Radu, acum și cu Zoe, cu nepoțica, petrecem foarte mult timp împreună. Suntem foarte fericiți”, a spus Anca pentru Wowbiz.

Vedeta a devenit bunică în urmă cu ceva timp, iar acest nou rol pare să-i aducă o împlinire aparte. Ba mai mult, familia petrece timp împreună, iar actrița se bucură de armonia și bucuria de a-i avea la un loc pe cei dragi.

„Să fiu bunică e ceva impresionant, n-am cuvinte să descriu dragostea și bucuria pe care o simt”, a mărturisit emoționată artista.

