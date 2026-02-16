Roxana Nemeș și-a botezat gemenii. Primele declarații ale artistei despre eveniment: „A fost una dintre cele mai emoționante zile”

Roxana Nemeș a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025. Artista i-a născut atunci pe gemenii ei, Ania și Zain. Recent, cântăreața și soțul ei, Călin Hagima.

Roxana Nemeș și-a botezat gemenii

Roxana Nemeș a trecut prin emoții foarte mari în ziua în care i-a botezat pe gemenii ei, Ania și Zain. Pentru eveniment, artista a ales o rochie albă din dantelă în care a strălucit. Pe rețelele de socializare, cântăreața a făcut mai multe declarații despre botezul copiilor ei. Mesajul ei a fost însoțit de câteva fotografii de la botez, în care se poate vedea că Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, au organizat un eveniment de poveste pentru gemenii lor.

„Ania și Zain

Ieri a fost una dintre cele mai emoționante zile din viața noastră.. Botezul lor

Mulțumim nașilor, care au spus „DA” acestui rol atât de important în viața copiilor noștri. Suntem binecuvântați să vă avem alături.

Mulțumim familiei și prietenilor care ne-au fost alături. Și nu în ultimul rând, mulțumim celor care au pus suflet în fiecare detaliu și au făcut ca prima petrecere a copiilor noștri să fie exact ca într-o poveste”, a transmis Roxana Nemeș pe Instagram.

Roxana Nemeș, despre revenirea pe scenă

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista a devenit recent mamă de gemeni și, deși se bucură de fiecare clipă alături de micuții ei, nu a renunțat complet la aparițiile publice. Prezentă la un eveniment monden, vedeta a vorbit despre viața de mămică, dar și despre planurile ei profesionale.

Cântăreața a participat la lansarea unui film, unde a venit însoțită de partenerul ei de viață, implicat în proiect. Deși părea relaxată și radiantă, Roxana Nemeș a recunoscut că gândul i-a rămas acasă, la bebelușii pe care îi urmărea constant prin intermediul camerei video.

„Aaaaa… mai așteptăm puțin, pentru că vreau să-mi petrec timpul non-stop cu ei, vreau să fim non-stop cu ei. Nu, nici înainte de naștere nu mă gândeam că mă voi întoarce mai repede pe scenă. Mi-am dorit acest timp cu ei și îmi doresc, și voi fi prezentă 100%, forever lângă ei”, a declarat Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

Roxana Nemeș a explicat că a decis să își dedice primul an de după naștere în totalitate gemenilor, considerând această perioadă esențială pentru legătura lor. Revenirea pe scenă nu este exclusă, dar se va întâmpla doar după ce copiii vor mai crește puțin.

„La un moment dat, normal, am să mă întorc pe scenă. Dar, probabil că peste un an. Vreau să fiu lângă ei, momentele acestea sunt extrem de importante. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut încă momente de panică. Nu am avut. Zici că sunt mamă dintotdeauna. Mama lor dintotdeauna”, a adăugat Roxana Nemeș pentru aceeași sursă.

