Ce planuri profesionale are Roxana Nemeș. Artista a născut recent gemeni: „Zici că sunt mamă dintotdeauna”

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista a devenit recent mamă de gemeni și, deși se bucură de fiecare clipă alături de micuții ei, nu a renunțat complet la aparițiile publice. Prezentă la un eveniment monden, vedeta a vorbit despre viața de mămică, dar și despre planurile ei profesionale.

Roxana Nemeș, despre revenirea pe scenă

Cântăreața a participat la lansarea unui film, unde a venit însoțită de partenerul ei de viață, implicat în proiect. Deși părea relaxată și radiantă, Roxana a recunoscut că gândul i-a rămas acasă, la bebelușii pe care îi urmărea constant prin intermediul camerei video.

„Aaaaa… mai așteptăm puțin, pentru că vreau să-mi petrec timpul non-stop cu ei, vreau să fim non-stop cu ei. Nu, nici înainte de naștere nu mă gândeam că mă voi întoarce mai repede pe scenă. Mi-am dorit acest timp cu ei și îmi doresc, și voi fi prezentă 100%, forever lângă ei”, a declarat Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

Artista a explicat că a decis să își dedice primul an de după naștere în totalitate gemenilor, considerând această perioadă esențială pentru legătura lor. Revenirea pe scenă nu este exclusă, dar se va întâmpla doar după ce copiii vor mai crește puțin.

„La un moment dat, normal, am să mă întorc pe scenă. Dar, probabil că peste un an. Vreau să fiu lângă ei, momentele acestea sunt extrem de importante. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut încă momente de panică. Nu am avut. Zici că sunt mamă dintotdeauna. Mama lor dintotdeauna.”, a adăugat cântăreața.

Roxana Nemeș, dezvăluiri după naștere

Roxana Nemeș trăiește una dintre cele mai mari bucurii din viața ei. Cântăreața i-a născut pe gemenii ei, o fetiță și un băiețel. Artista a așteptat acest moment cu sufletul la gură. Ea le-a împărtășit fanilor o imagine emoționantă în care își ține bebelușii la piept. Vedeta le-a mulțumit medicilor și echipei de la maternitatea la care a născut pentru faptul că gemenii au venit sănătoși pe lume.

„Cea mai mare binecuvântare a vieții noastre a sosit!

Ne simțim recunoscători și binecuvântați pentru venirea pe lume a micuților noștri!

Am simțit cel mai înălțător sentiment în momentul în care ne-am ținut copiii în brațe!

O iubire pe care nu o pot exprima în cuvinte!”, a fost mesajul transmis de Roxana Nemeș după ce a născut.

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru prima dată, Roxana a oferit și primele impresii despre rolul de părinte și cât de greu i-a fost să ajungă în acest moment. De asemenea, vedeta a mărturisit și că a avut sentimentul de panică în primele luni de sarcină.

„Primele trei luni cred că au fost mai grele pentru că am fost eu foarte panicată. Am fost panică în tunel, mi-era frică de orice și atunci am zis mai bine stau eu acasă pe canapea. Eu care sunt mereu agitată și super activă nu-mi venea să cred că pot să fac asta, dar mi-am dorit atât de mult să fie totul bine încât am zis nu contează altceva, toate vor veni atunci când trebuie să vină, munca mă așteaptă, toată lumea mă așteaptă, așa că sarcina e importantă acum.”, a spus ea pentru Wowbiz.

