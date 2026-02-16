Cum răspunde Andreea Bălan celor care critică faptul că ea face parte din juriul Eurovision România 2026: „Cred că sunt relevantă și am ce să spun…”

Andreea Bălan, cântăreață și vedetă TVR, una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, cu o carieră de peste 30 de ani, activează în muzică încă din copilărie, și s-a impus ca o artistă completă, care îmbină cu lejeritate interpretarea vocală, dansul, prezența scenică și conceptul vizual al spectacolului.

Andreea Bălan, despre participarea în juriul Eurovision România 2026

Cu show-uri de amploare, Andreea Bălan oferă spectacole complexe, în care muzica live, coregrafia elaborată și costumele atrag invariabil aplauzele fanilor de toate vârstele. Concertele susținute pe scene prestigioase, precum Sala Palatului – unde o puteți vedea din nou pe 1 martie 2026 -, dar și experiența sa vastă în televiziune (a făcut parte timp de 12 ani din juriul emisiunii Te cunosc de undeva iar acum este parte din producția Vedeta familiei, la TVR) îi conferă o perspectivă complexă asupra criteriilor necesare pentru a face parte din juriul Eurovision: calitatea vocală, expresivitatea artistică, carisma, mișcarea scenică și impactul vizual al unui act muzical.

Totuși expertiza Andreei Bălan a fost deja contestată de un fost reprezentant al României pe scena concursului Eurovision. Mihai Trăistariu a declarat că artista este mai degrabă cunoscută pentru calitățile sale de dansatoare decât pentru performanțele vocale.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Bălan a explicat de ce nu participă la Eurovision în calitate de concurent, ci se află la masa juriului.

„Eu nu mi-am dorit niciodată să particip la Eurovision pentru că m-am simțit ca un artist consacrat care nu are de ce. Am reprezentat România în Mexic, dar în Mexic nu a fost hate-ul care este la Eurovision. Artiștii care au plecat de la noi afară, indiferent de locul pe care l-au luat, nu au fost primiți bine. Asta datorită educației, datorită hate-ului din România. Nu mi-a plăcut asta. Am vrut să-mi salvez mie suflețelul și cred că am făcut foarte bine. În Mexic a fost altceva. Am fost primită foarte frumos de poporul mexican și de toți ceilalți din America Latină, pentru că s-a transmis în mai multe țări. Apoi când m-am întors în țară, cu medalia de argint, eu și Petrișor Ruge am fost primiți foarte. În schimb, la Eurovision, hate-ul este foarte mare. Nu știu de ce, dar asta este”, a declarat ea pentru Libertatea.

Artista a ținut să evidențieze faptul că experiența acumulată de-a lungul anilor în calitate de jurată în alte producții o ajută să fie obiectivă.

„Îmi place postura de jurat și cred că sunt relevantă și am ce să spun ca și jurat. Experiența din cariera mea și ca artistă, dar și ca jurată în alte producții, mă ajută să fiu pertinentă și să am ochi obiectivi la această cauză”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Cine face parte din juriul Eurovision România 2026

Din juriul Eurovision pentru selecția națională 2026 fac parte 7 specialiști care vor desemna piesa care va reprezenta România la etapele internaționale. Aceștia sunt: artista Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, care a conceput piesa Pe-o margine de lume, interpretată de Nico & Vlad Miriţă la ediţia din 2008 a Eurovision; Marius Dia, compozitor, producător și A&R, co-fondator al Creator Records; Cristian Tarcea (Monoir), fondator al label-ului Thrace Music; Elena Popa, jurnalistă, creatoare de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band; Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, membru al East European Rock Alliance; și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music playlist manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

Juriul Eurovision pentru selecția națională își încheie activitatea pe 4 martie, ziua Finalei, când va alege reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2026. Anul acesta, România revine în concurs după doi ani de pauză.

