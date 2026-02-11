Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, despre Eurovision România 2026: „Avem rețeta și formula completă”

Alejandro Fernandez și Emil Rengle au oferit primele declarații după prestația lor de la Eurovision România 2026.

Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, despre Eurovision România 2026: "Avem rețeta și formula completă"

Pe 9 februarie au debutat la TVR audițiile semifinaliștilor pentru Eurovision România 2026. Selecția are loc în Studioul 3, unde, timp de trei zile, artiștii își prezintă piesele live în fața juriului. Printre participanții care au urcat deja pe scenă se numără Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez.

După momentul artistic, cei doi au oferit declarații despre experiența trăită în cadrul preselecției. Emil Rengle a vorbit despre colaborarea cu Alejandro Fernandez și despre energia de pe scenă:

„Nu mi-e greu! Mi-e ușor cu el. Este cel mai cuminte, cel mai muncitor, cel mai harnic… Și a fost minunat să fiu pe scenă cu el. Nu-mi vine să cred cum a dansat Alejandro”, a spus Emil Rengle pentru Libertatea.

La rândul său, Alejandro Fernandez a explicat că participarea la Eurovision reprezintă un obiectiv personal important și a subliniat legătura puternică pe care o simte cu România. Artistul a mărturisit că își dorește chiar să obțină cetățenia română.

„Emil m-a convins pe mine să participăm la Eurovision România, pentru că e un… cum se spune în românește? ‘A dream’! Un vis! A fost visul meu să merg la Eurovision și să reprezint România, pentru că mă simt acasă aici. Nu mă simt acasă în Spania sau în Anglia. Mă simt acasă aici. Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”, a declarat Alejandro Fernandez.

Emil Rengle a intervenit cu o remarcă în spirit relaxat despre demersul partenerului său:

„E mai greu aici, e mai greu cu actele. Sângele tău ‘caliente’ e ‘caliente’ acum cu telenovele de România. Nu a învățat imnul'. Replica nu a întârziat să apară, Alejandro Fernandez afirmând: „Când ajungem acasă, învăț imnul”!

Întrebați despre prestația din fața juriului și despre emoțiile resimțite pe scenă, cei doi artiști au avut reacții diferite. Emil Rengle s-a declarat impresionat de momentul artistic și de performanța partenerului său:

„A fost mult mai bine. Eu… Mie nu nu-mi vine să cred! Deci eu, în momentul în care am terminat acolo, ‘bailando’, ultima poză și am realizat cât de mișto a cântat și a dansat de Alejandro, a fost…’. Alejandro Fernandez a rezumat experiența într-un mod concis: „Dificil pentru mine”.

Emil Rengle a vorbit și despre perspectivele unui eventual parcurs în competiția internațională, precizând că are deja o viziune clară asupra unui posibil show pentru scena Eurovision.

„Am vizualizat și cred că poate, adică știți că eu nu sunt cu ego, deci lăsăm… o spun ca un profesionist: cred că noi avem rețeta și formula completă pentru ceea ce are România nevoie la Eurovision”, a încheiat Emil Rengle.

Atelierul deschis Eurovision a debutat luni, 9 februarie, începând cu ora 16:00. Anul acesta, semifinala pentru Selecția Națională se desfășoară pe parcursul a trei zile, competiția putând fi urmărită pe platforma de streaming tvrplus.ro, dar și pe radioromania.ro și pe bucurestifm.ro.

Astfel, Atelierul deschis Eurovision, găzduit de Laura Fronoiu și Marius Popa, prezentatorii Matinalului TVR, de Alexandra Gavrilă și Iulia Selea, protagoniștii emisiunii Tonomatul de pe 2, și Răzvan Petre, realizator Radio România, va putea fi urmărit până miercuri, 11 februarie. Pe parcursul acestor zile, concurenții își vor interpreta live piesele în fața juriului, melodiile fiind postate și pe canalul oficial de YouTube al TVR (www.youtube.com/TVRcanaluloficial).

67 de piese concurează pentru a reprezenta România la Eurovision anul acesta, iar juriul care le evaluează este compus din cântăreața Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, compozitorul și producătorul Marius Dia, Monoir (Cristian Tarcea), producător și compozitor, jurnalista Elena Popa (creatoare de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band), Doru Ionescu, jurnalist TVR, și Cristian Marica Rădoi, redactor șef și music playlist manager la Radio România Cultural.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
