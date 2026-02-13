Kate Middleton marchează Săptămâna Sănătății Mintale a Copiilor printr-o vizită la o școală din Marea Britanie

Kate Middleton a marcat Săptămâna Sănătății Mintale a Copiilor printr-o vizită la Castle Hill Academy din New Addington, Croydon, unde a discutat cu elevii, profesorii și părinții despre importanța exprimării emoțiilor și a sentimentului de apartenență.

Potrivit publicației HELLO!, școala colaborează îndeaproape cu organizația caritabilă Place2Be, Kate Middleton fiind patroana. Parteneriatul are ca scop construirea unor relații de încredere pentru copii, prin activități bazate pe creativitate și joacă, instrumente considerate esențiale pentru dezvoltarea emoțională.

Pentru această apariție, Kate Middleton a ales un sacou maro, o pereche de pantaloni într-o nuanță similară, o cămașă albastră și o pereche de loafers.

În timpul întâlnirii cu elevii, ea a vorbit deschis despre rolul emoțiilor în viața de zi cu zi și despre cât de important este ca cei mici să învețe să le recunoască și să le exprime.

Potrivit HELLO!, după vizită, Prințesa de Wales a transmis un mesaj personal în care a subliniat tema centrală a ediției din acest an a campaniei Place2Be.

„Săptămâna Sănătății Mintale a Copiilor Place2Be din acest an este despre importanța sentimentului de apartenență. Poate fi ușor să trecem cu vederea importanța lucrurilor care contează cel mai mult: dragostea, grija și timpul petrecut împreună. Sentimentul de apartenență și conexiunea sunt extrem de importante și reprezintă o parte fundamentală a dezvoltării timpurii a copilului. Ca patron al Place2Be, sunt incredibil de mândră de munca pe care o fac pentru a sprijini familiile și comunitățile în creșterea și susținerea copiilor și tinerilor”.

Sosirea sa în curtea școlii a fost întâmpinată cu entuziasm de copii. Kate Middleton a dat mâna cu mulți dintre ei și a spus că este „impresionată” de desenele și mesajele pregătite.

La un moment dat, Kate Middleton a participat la o activitate care presupunea ridicarea unor mini-pompoane cu penseta. Dialogul cu cei mici a fost spontan și cald.

„Pot să încerc și eu? Este greu? Care este culoarea ta preferată? Eu iubesc verdele, îmi amintește de natură și de timpul petrecut afară”, a spus prințesa, potrivit HELLO!.

Vizita a inclus și o oprire într-o clasă de arte, unde elevi cu vârste între 9 și 11 ani realizau așa-numite „hărți ale apartenenței”, un exercițiu prin care copiii identifică persoanele, locurile și experiențele care îi fac să se simtă în siguranță. Kate a spus că „iubește” acea sală și a remarcat că arta poate fi un instrument valoros pentru a „descoperi personalitatea și identitatea”.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei a fost întâlnirea cu un grup de părinți. Printre ei s-a aflat Anisha, al cărei fiu și-a pierdut tatăl în perioada clasei pregătitoare. După ce mama a vorbit despre sprijinul primit prin Place2Be, Prințesa i-a răspuns: „Îmi pare foarte rău pentru pierderea ta, dar faptul că are parte de acest sprijin și că vezi cum înflorește arată cât de incredibilă este munca depusă. Faptul că ne concentrăm pe emoțiile lor le deblochează atât de mult potențial, nu doar în ceea ce privește activitatea școlară, ci și relațiile”.

Kate Middleton, dezvăluiri dureroase despre lupta cu cancerul și procesul de vindecare

Recent, Kate Middleton le-a transmis bolnavilor de cancer că „nu sunt singuri” prin intermediul unui mesaj video emoționant. Prințesa a vorbit deschis despre drumul prin boală, pe care îl descrie ca fiind presărat atât cu „momente de teamă și epuizare”, cât și cu „momente de putere, bunătate și conexiune profundă”.

„De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care se confruntă cu un diagnostic de cancer, care urmează un tratament sau care încearcă să-și găsească drumul spre recuperare. Cancerul atinge atât de multe vieți. Nu doar pe cele ale pacienților, ci și pe ale familiilor, prietenilor și îngrijitorilor care le sunt alături. Așa cum știe oricine a trecut printr-o astfel de experiență, acest drum nu este unul liniar. Sunt momente de frică și oboseală. Dar există și momente de forță, de bunătate și de conexiune profundă. Astăzi este un memento al importanței grijii, înțelegerii și speranței. Vă rog să știți că nu sunteți singuri”, a transmis Prințesa de Wales.

Mesajul a fost însoțit de imagini din vizita sa la Royal Marsden Hospital, din luna ianuarie a anului trecut, chiar în ziua în care a confirmat public că se află în remisie. Prințesa de Wales a fost supusă unei intervenții chirurgicale abdominale majore în ianuarie 2024, iar ulterior medicii au descoperit indicii de cancer, motiv pentru care a urmat un tratament preventiv de chimioterapie, extrem de solicitant.

Anunțul privind boala a fost făcut chiar de ea, printr-un mesaj video publicat în luna martie a aceluiași an. În septembrie 2024, Kate a dezvăluit că a finalizat tratamentul, avertizând însă că procesul de recuperare și revenirea la îndatoririle regale vor fi lente, dar constante.

În ianuarie anul trecut, Prințesa de Wales a adus vestea mult așteptată, anunțând că se află în remisie și cerând totodată înțelegere din partea publicului în privința revenirii sale treptate în viața publică.

