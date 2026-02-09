Prințul William și Kate Middleton, probleme cu reședința lor din Norfolk. Locuința e afectată de un proiect controversat aprobat pe domeniul Sandringham

Prințul William și Kate Middleton ar putea fi afectați de un disconfort semnificativ la reședința lor de la Norfolk, Anmer Hall, în urma aprobării unui proiect agricol amplasat în imediata apropiere a domeniului. Potrivit Hello!, autoritățile locale au autorizat construirea unei lagune de dejecții animale pe domeniul regal Sandringham, la mai puțin de un kilometru de locuința familiei Wales.

Prințul William și Kate Middleton, probleme cu reședința lor din Norfolk

Proiectul a fost inițiat la dorința Regelui Charles al III-lea, care administrează domeniul Sandringham din 2017, după retragerea tatălui său, Prințul Philip, din viața publică. Domeniul se întinde pe aproximativ 20.000 de acri, jumătate fiind exploatat agricol direct de administrația regală, iar restul fiind închiriat fermierilor arendași.

Conform documentației aprobate, sistemul agricol va avea o suprafață de aproape 4.000 de metri pătrați, echivalentul a patru bazine olimpice de înot, și va fi utilizată pentru stocarea a aproape 10.000 de metri cubi de dejecții animale, înainte ca acestea să fie împrăștiate pe terenurile agricole din jur, în scop de fertilizare.

Administratorii proiectului susțin că instalația va furniza îngrășământ organic bogat în nutrienți, reducând astfel dependența de fertilizanții chimici. Îngrășământul rezultat va fi utilizat pentru îmbunătățirea culturilor de pe aproximativ 2.700 de hectare de teren agricol, cultivate cu grâu, orz, fasole și diferite soiuri de ovăz.

Îngrijorările comunității locale

Decizia a generat nemulțumire în rândul locuitorilor din satul Flitcham, aflat în apropiere, care au transmis mai multe scrisori de opoziție. Potrivit Hello!, localnicii și-au exprimat temerile legate de mirosurile persistente, poluarea apei, apariția muștelor și un posibil impact negativ asupra turismului din zonă.

În raportul oficial de aprobare, ofițerul de urbanism Lucy Smith a explicat:

„Deși comentariile vecinilor privind amplasarea în apropierea localității Flitcham sunt luate în considerare, nu există un mecanism prin care autoritatea locală de planificare să evalueze impactul general al mirosurilor din perspectiva unui disconfort”.

Aceasta a adăugat că „nu sunt considerate probabile efecte negative asupra turismului, mai ales având în vedere amplasarea sitului într-o zonă înconjurată de utilizări agricole”.

Unul dintre localnici a atras atenția asupra riscurilor asociate cu astfel de instalații, declarând:

„Bazinele de dejecții sunt extrem de periculoase și prezintă un risc semnificativ de deces sau răniri grave din cauza gazelor toxice. Tot ceea ce am citit despre aceste bazine este extrem de îngrijorător pentru cei care au ghinionul de a locui în apropiere. De fapt, dacă introduci pe Google întrebarea „Sunt bazinele de dejecții periculoase?”, primul răspuns este: „Da, bazinele de dejecții sunt extrem de periculoase și prezintă un risc semnificativ de deces sau răniri grave din cauza gazelor toxice.”

Detaliile din cererea de autorizare

În documentația depusă la Consiliul Districtual King’s Lynn and West Norfolk, citată de Hello!, se precizează:

„Propunerile vizează amenajarea unei lagune pentru stocarea îngrășământului, destinată unui domeniu agricol extins și bine stabilit, cu o suprafață de aproximativ 2.700 de hectare.”

Documentul continuă:

„Aceasta este exploatată pentru cultivarea de grâu modern și tradițional, orz, fasole și diferite soiuri de ovăz, precum și o gamă de cereale de patrimoniu. Activitatea agricolă a domeniului include o turmă semnificativă de oi din rasa Aberfield și bovine Beef Shorthorn, care produc carne organică, hrănită 100% cu iarbă.”

În același document se mai arată:

„Ca parte a programului continuu de conservare al domeniului, o zonă de teren arabil a fost transformată în agro-silvicultură, prin integrarea culturilor și a animalelor în zone împădurite sau printre arbori, pentru a îmbunătăți biodiversitatea. Au fost plantați arbori de măr pentru cidru, păr pentru perry, prun, gutui, dud și nuc, alături de benzi cu flori sălbatice. Dezvoltarea propusă va asigura o nouă capacitate de stocare a îngrășământului, necesară pentru deservirea rețelei de terenuri din jurul amplasamentului.”

În final, se subliniază că amplasamentul a fost ales strategic, fiind aproape de terenurile deservite și mascat de vegetație, iar laguna va fi înconjurată de un dig amenajat peisagistic, însămânțat cu iarbă și flori sălbatice.

Citește și:

Ce se va întâmpla cu show-ul lui Meghan Markle de pe Netflix? Surse apropiate Ducesei de Sussex dezvăluie viitorul proiectului

Foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro