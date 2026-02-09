Laura Cosoi, adevărul despre relațiile din familie și realitatea din spatele fotografiilor: „De ce ne încurcăm în reproșuri”

Laura Cosoi a dezvăluit realitatea vieții de familie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Laura Cosoi (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Laura Cosoi este una dintre vedetele care nu se tem să arate și partea mai puțin idealizată a vieții de familie. Actrița a vorbit deschis despre echilibrul fragil dintre responsabilități, oboseală și armonie în cuplu, într-o perioadă specială din viața ei. Căsătorită de zece ani cu Cosmin Curticăpean, alături de care are patru fetițe și cu care urmează să devină mamă pentru a cincea oară, vedeta a recunoscut că perfecțiunea nu există nici măcar în cele mai solide familii.

Laura Cosoi, confesiuni despre familie

De-a lungul timpului, vedeta a ales să arate publicului realitatea din spatele imaginilor impecabile din social media. Recent, ea a făcut o serie de mărturisiri sincere despre provocările vieții de familie și despre importanța sprijinului reciproc într-o relație de durată. Laura Cosoi a subliniat că unul dintre cele mai valoroase lucruri din căsnicia sa este implicarea partenerului, cei doi împărțind responsabilitățile parentale și deciziile importante.

Actrița consideră că, odată cu trecerea timpului și apariția copiilor, dinamica unui cuplu se transformă inevitabil. Echilibrul nu vine de la sine, ci se construiește zi de zi, prin adaptare și înțelegere.

„Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni… la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Și, paradoxal, în familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat: câteodată unul dintre noi reușește să se descurce mai bine cu toți copiii decât amândoi împreună. Și atunci apare întrebarea: de ce ne complicăm viața uneori? De ce ne încurcăm în reproșuri, în comparații, în tensiuni, când lucrurile ar putea curge firesc, lin, natural? Poate pentru că abia aici începe, de fapt, arta conviețuirii. În găsirea acelui ritm comun, în coregrafia vieții de zi cu zi, când pașii nu sunt perfecți, dar sunt împreună”, a declarat Laura Cosoi într-o postare pe Instagram.

Pentru Laura Cosoi, secretul unei relații durabile nu constă în lipsa dificultăților, ci în modul în care partenerii aleg să le gestioneze. Ea spune că armonia vine din prioritizarea familiei, din încredere și din capacitatea de a renunța la orgolii în momentele tensionate.

„Când alegem să ne concentrăm pe copii înainte să numărăm ce a făcut sau n-a făcut celălalt. Când ne acordăm încredere. Când ne înțelegem dintr-o privire. Când întoarcem capul ca să evităm o ceartă și inspirăm adânc, recunoscători pentru tot ceea ce avem , și am putea pierde într-o clipă. Nimeni nu e perfect și nu are rost să ne amăgim cu iluzii. Fiecare își duce propriile lupte, propriile griji pentru ca asta este realitatea. Dar tocmai în imperfecțiunile acestea găsim locul în care creștem împreună, învățăm să ne sprijinim și să mergem mai departe, chiar și atunci când nu ne iese totul așa cum am sperat. Familiile nu apar pur și simplu. Ele se construiesc, se protejează, se cultivă cu grijă. În familie înveți răbdarea, îngăduința, siguranța de a te simți ocrotit și puterea de a ierta”, a mai declarat Laura Cosoi.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by lauracosoi (@lauracosoi)

Citește și:
Anca Dinicu, dezvăluiri rare despre lupta cu depresia post-natală: „Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Victoria Raileanu, confesiuni sincere despre începutul relației cu soțul ei. Actrița și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut pe o aplicație de dating
People
Victoria Raileanu, confesiuni sincere despre începutul relației cu soțul ei. Actrița și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut pe o aplicație de dating
Adevăratul motiv pentru care Emma Stone nu folosește Instagram: "Mi-e prea teamă…"
People
Adevăratul motiv pentru care Emma Stone nu folosește Instagram: "Mi-e prea teamă…"
Prințul Carl Philip al Suediei și soția sa, Prințesa Sofia, imagine adorabilă cu fiica lor, Prințesa Ines
People
Prințul Carl Philip al Suediei și soția sa, Prințesa Sofia, imagine adorabilă cu fiica lor, Prințesa Ines
Gabriela Prisăcariu, adevărul despre schimbarea din viața de familie. De ce s-au mutat ea, soțul ei și fiul lor de la casă: "A fost greu până ne-am mobilizat"
People
Gabriela Prisăcariu, adevărul despre schimbarea din viața de familie. De ce s-au mutat ea, soțul ei și fiul lor de la casă: "A fost greu până ne-am mobilizat"
Meghan Markle, apariție glam la o strângere de fonduri din Los Angeles
People
Meghan Markle, apariție glam la o strângere de fonduri din Los Angeles
Delia a împlinit 44 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de fani
People
Delia a împlinit 44 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de fani
Libertatea
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Mesajul emoționant transmis de Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. „Familia rămâne”
Mesajul emoționant transmis de Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. „Familia rămâne”
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Cu câți bani ar fi fost convins Marian Godină să participe la Survivor România 2026. Ce s-a aflat despre salariul polițistului
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele”
Larisa Udilă, revoltată după o experiență umilitoare la Evidența Persoanelor Sector 1: „A râs de numele fetiței mele”
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său. Gestul care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa
Brooklyn Beckham, lovitură dureroasă dată tatălui său. Gestul care confirmă că nu vrea să se împace cu familia sa
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru o zodie, în februarie: „În special în zona inimii”. Ce nativi sunt vizați
Uită-te bine la ea! Puștoaica de altădată, crescută de o mamă singură, e acum domnișoară! Matilda ar putea avea haine și mașini de lux, dar refuză. Vine dintr-o familie celebră, iar tatăl ei, cu care seamănă leit, s-a stins în urmă cu mai mulți ani. Spune drept, o recunoști?
Uită-te bine la ea! Puștoaica de altădată, crescută de o mamă singură, e acum domnișoară! Matilda ar putea avea haine și mașini de lux, dar refuză. Vine dintr-o familie celebră, iar tatăl ei, cu care seamănă leit, s-a stins în urmă cu mai mulți ani. Spune drept, o recunoști?
catine.ro
Viața se schimbă pentru acești nativi până la finalul lunii februarie. Ce arată astrele
Viața se schimbă pentru acești nativi până la finalul lunii februarie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi
Cele mai sănătoase citrice care ajută la întărirea imunității . Ce poți să consumi în fiecare zi
Când este cel mai bun moment să consumi supă de oase pentru beneficii maxime. Ce arată specialiștii
Când este cel mai bun moment să consumi supă de oase pentru beneficii maxime. Ce arată specialiștii
Mai multe din people
Ce planuri de viitor au Brooklyn Beckham și Nicola Peltz pe fondul conflictului cu familia tânărului
Ce planuri de viitor au Brooklyn Beckham și Nicola Peltz pe fondul conflictului cu familia tânărului
People

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz iau în calcul posibilitatea de a adopta un copil.

+ Mai multe
Adela Popescu, declarație superbă pentru soțul ei. Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani: "Înțelegere și înțelepciune îți doresc"
Adela Popescu, declarație superbă pentru soțul ei. Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani: "Înțelegere și înțelepciune îți doresc"
People

Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani, iar soția lui, Adela Popescu, i-a făcut o urare înduioșătoare.

+ Mai multe
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026 pe fondul zvonurilor despre o presupusă relație
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, împreună la Superbowl 2026 pe fondul zvonurilor despre o presupusă relație
People

Kim Kardashian a apărut alături de Lewis Hamilton, presupusul ei partener, la show-ul SuperBowl 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC