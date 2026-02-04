Anca Dinicu, dezvăluiri rare despre lupta cu depresia post-natală: „Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când…”

Anca Dinicu a devenit mamă pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2024. Actrița a născut un băiețel. Vedeta nu a oferit până acum mai multe detalii referitoare la naștere, dar a făcut public numele pe care ea și partenerul ei, Georgian Păun, l-au ales pentru fiul lor, mai precis Radu.

Anca Dinicu, despre lupta cu depresia post-natală

Anca Dinicu trăiește o nouă etapă în viața ei, de când a devenit mamă pentru prima oară în noiembrie 2024. Actrița a vorbit deschis într-un interviu acordat recent despre lupta ei cu depresia post-natală și rolul de mamă.

„Am avut și eu stări mai delicate și cred că e absolut normal. Hormonii joacă un rol uriaș, iar abia acum, după ce am trecut prin asta, realizez cât de mult ne influențează. Nici nu pot spune exact cum le-am depășit. Cred că, treptat, odată ce corpul începe să-și revină, când nu mai simți dureri fizice și când începi să ieși din casă, lucrurile se schimbă. Am simțit o diferență enormă în starea mea de spirit când am început să ies la plimbare cu cățelul sau să merg până la supermarket. Mă bucuram de parcă eram la Disneyland. Cât despre ideea de a mai deveni mamă… nu exclud, dar nici nu mă văd întorcându-mă prea curând în acel carusel. Și, realist vorbind, dacă nu se întâmplă într-un viitor apropiat, e posibil ca șansele să se diminueze. Dar, momentan, nu îmi bat capul cu asta. Sunt prezentă aici, acum, și încerc să mă bucur de tot ce am deja”, a povestit ea pentru VIVA!.

Întrebată dacă și-ar dori ca fiul ei să îi calce pe urme în ceea ce privește cariera. Anca Dinicu a subliniat că speră ca băiatul ei să aleagă ceea ce îl va face fericit cu adevărat.

„Să fie fericit și sănătos! Dacă le are pe astea două, sincer, nu mai contează în ce direcție o ia. Vreau doar să-și găsească drumul lui, ceva care să-l aprindă, să-i dea sens, să-l facă să se trezească dimineața cu chef de viață. Dacă, la un moment dat, mi-ar spune că vrea să plece în străinătate, pentru studii sau definitiv… cred că ceva din mine s-ar rupe, da. Orice mamă simte o strângere în piept când copilul ‘își ia zborul’. Dar nu i-aș arăta asta. L-aș încuraja cu tot ce am pentru că nu despre mine e vorba, ci despre el. Și, până la urmă, iubirea adevărată înseamnă și să știi când să lași mâna liberă. Aș reacționa cu bucurie, cu sprijin, cu emoție, normal, dar fără frică. Pentru că cel mai important e să-i fie bine lui, nu să-mi fie comod mie”, a mai spus ea..

Anca Dinicu, despre momentul în care i-a spus partenerului ei că vor deveni părinți

Într-un interviu acordat recent, Anca Dinicu a vorbit despre momenul special în care a aflat că este însărcinată și cum a reacționat partenerul ei atunci când a aflat vestea.

„Cred că mi-am dat seama că este sufletul meu pereche chiar în momentul în care am aflat că vom deveni părinți. Reacția lui a fost una care a spus totul! Mi-a zis că îmi va fi alături indiferent de ce decizie iau. Și, pentru mine, acel ‘sunt aici cu tine’ a însemnat mai mult ca orice cerere în căsătorie sau gest spectaculos. Nu, nu ne doream un copil, cel puțin nu atunci. Ne cunoscuserăm de foarte puțin timp, totul era încă la început. A fost o surpriză, una care ne-a dat puțin peste cap. Nici nu știam dacă să ne speriem sau să ne bucurăm. Era o avalanșă de emoții. Și partea cea mai amuzantă e că el a fost cel care mi-a spus că sunt însărcinată. Eu nu am avut curajul să mă uit la testul de sarcină. L-am lăsat pe el să-l verifice, iar reacția lui… a fost un melanj adorabil de bucurie și panică. De la ușa băii până pe canapea cred că a transpirat tot tricoul, clar n-o să uit niciodată expresia de pe fața lui!”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Actrița, pe care o poți vedea pe micile ecrane în emisiunea The Ticket de la Antena 1, a recunoscut că a fost dificil să împartă responsabilitățile de mamă cu rolul de parteneră, mai ales că fiul ei nu a împlinit nici măcar un an.

„La noi, mai ales în primele luni, totul gravita în jurul copilului. A fost o perioadă intensă, frumoasă, dar și provocatoare. Au existat și momente în care ne-am dat seama că, din rolul de părinți, am uitat un pic de rolul de parteneri. Acest fapt nu a venit din lipsă de iubire, ci pentru că, pur și simplu, prioritățile se schimbă peste noapte. Ne-am împărțit responsabilitățile cât de echilibrat am putut și am învățat, din mers, să fim o echipă. Nu ne iese mereu perfect, dar ce contează e că ne dorim și muncim pentru ca lucrurile să fie din ce în ce mai bine. Iar copilul, în mod paradoxal, ne-a și apropiat pentru că ne-a învățat să ne privim și altfel, cu mai multă blândețe și complicitate”, a povestit ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

