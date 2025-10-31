Anca Dinicu, emoționată la tăierea moțului fiului ei. Alegerea micuțului Radu a surprins pe toată lumea

Anca Dinicu a fost copleșită de emoție la prima aniversare a fiului ei, moment în care s-a respectat și tradiția tăierii moțului.

Anca Dinicu fiu
Anca Dinicu, jurata de la The Ticket, a sărbătorit primul an al fiului ei, Radu, printr-o petrecere emoționantă dedicată tradiției tăierii moțului. Evenimentul a avut loc în prezența familiei și a prietenilor apropiați, iar atmosfera a fost una plină de bucurie și emoție. Așa cum era de așteptat, micuțul Radu a fost în centrul atenției.

Anca Dinicu, emoționată la prima aniversare a fiului ei

Conform tradiției, băiețelul a avut de ales între mai multe obiecte așezate pe tavă, iar prima sa alegere a fost una care a stârnit zâmbete și aplauze: o mini statuetă Oscar. Restul obiectelor nu păreau să-l atragă la fel de mult, semn că ar putea, peste ani, să calce pe urmele mamei sale și să-și găsească drumul tot în lumea artistică.

Tortul pregătit pentru Radu a fost spectaculos, cu mai multe etaje și decorat cu figurine inspirate din personajele preferate ale copiilor. Petrecerea a fost organizată cu atenție la detalii, iar Anca și partenerul ei s-au bucurat de fiecare moment alături de fiul lor.

Anca Dinicu a devenit mamă la vârsta de 34 de ani, o bucurie venită după o perioadă în care nu mai credea că va putea avea copii.

A fost un miracol, știam că nu am cum să fac copil. Medical vorbind, mi s-a spus că nu am cum să fac copil dacă nu fac tratament și nu mi-a venit să cred. După două luni aproape am aflat și eram în șoc, încă sunt în șoc uneori, dar am zis că fac tot ce ține de mine ca să duc sarcina asta foarte bine, să fiu cuminte, să mă odihnesc”, a declarat Anca Dinicu, la podcastul Aproximativ discuții cu Gojira.

Discretă în privința vieții personale, actrița a preferat să anunțe că este însărcinată abia după primul trimestru, când medicii au asigurat-o că totul decurge normal. Astăzi, la un an de la venirea pe lume a lui Radu, Anca Dinicu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, una în care bucuria de a fi mamă se împletește firesc cu cariera ei artistică.

Cum s-au cunoscut actrița și partenerul ei

Anca Dinicu trăiește o nouă etapă în viața ei, de când a devenit mamă pentru prima oară în noiembrie 2024. Actrița și partenerul său, Georgian Păun, fost jucător de baschet, au ales un nume special pentru fiul lor: Radu.

Într-un interviu acordat recent, Anca Dinicu a vorbit despre modul în care l-a cunoscut pe partenerul ei, Georgian Păun.

„Ne-am cunoscut într-un mod foarte actual, pe Internet. Nimic spectaculos la prima vedere, dar viața știe să fie surprinzătoare atunci când te aștepți mai puțin. (…) M-a atras ce am văzut, adică o poză! (râde) Mi-a captat atenția și am zis: ‘Hm, cine e băiatul acesta?. Prima noastră întâlnire a fost surprinzătoare. N-am plănuit în detaliu, dar am simțit că se aliniază lucrurile cumva. A fost chimie de la început. Am vorbit ore în șir, nu exagerez! Am avut seri în care efectiv nu ne puteam opri din povestit despre orice. A fost genul acela de conexiune care te face să simți că ai reluat o conversație dintr-o viață trecută. Și da, am tot vorbit… mult! S-ar putea spune că ne-am îndrăgostit vorbind”, a povestit ea pentru VIVA!

De ce Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Actrița a răspuns întrebărilor venite de la fani: „Nu voi găsi niciodată pe cineva care să…’

Foto: Instagram

