Lidia Buble, mărturisiri sincere despre bullying și cum au afectat-o criticile dure: „Lucrul acesta a făcut diferența”

Lidia Buble a vorbit sincer despre bullying-ul cu care s-a confruntat de-a lungul timp, mai ales de la lansarea în muzică.

Lidia Buble
Lidia Buble recunoaște că relația cu sine nu s-a construit peste noapte, însă încrederea pe care a avut-o încă din copilărie a ajutat-o să treacă mai ușor peste comentariile legate de aspectul fizic.

Lidia Buble, adevărul despre bullying

Debutul în muzică a venit la pachet cu observații legate de kilograme sau trăsături, însă Lidia spune că nu a lăsat aceste voci să o definească sau să îi umbrească parcursul.

„De mică am fost foarte mulțumită de felul în care arăt și cum m-a creat Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta a făcut diferența, poți să fii frumoasă, dar dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt. La debutul în muzică, m-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși.”, a spus Lidia Buble într-un interviu pentru revista Viva!

Un alt pilon important în viața Lidiei Buble a fost sportul, care a însoțit-o încă din anii de liceu și i-a modelat nu doar corpul, ci și mentalitatea. Artista spune că mișcarea a învățat-o ce înseamnă disciplina, consecvența și acceptarea eșecurilor, lecții care s-au dovedit esențiale într-o carieră artistică plină de provocări.

„Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un as în mânecă, pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv sănătos și m-a învățat și să pierd, lucruri care m-au ajutat enorm în cariera mea de artist, unde perseverența și echilibrul sunt esențiale.”, a mai spus ea.

În ceea ce privește alimentația, Lidia Buble a explicat că alegerile ei nu sunt dictate de dorința de a slăbi, ci de nevoia de a-și proteja sănătatea. Alergiile alimentare au determinat-o să adopte un regim potrivit corpului ei, pe care îl vede ca pe un stil de viață, nu ca pe o serie de restricții.

„Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat: mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei. Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește.”

Lidia Buble, mesaj dur pentru cei care o critică nejustificat pe social media

Deși este una dintre cele mai apreciate artiste din România, Lidia Buble se confruntă constant cu criticile pe care diverse persoane i le aduc pe rețelele de socializare.

Dacă de obicei alege să ignore mesajele de hate, de această dată artista a decis să spună direct ceea ce gândește. Lidia Buble a transmis un mesaj un mesaj dur adresat celor care critică pe internet orice aspect al vieții ei, în special cele legate de felul în care arată

„Atât ați înțeles voi de la viață? Despre asta ați înțeles că este viața? Nu vi se pare trist să trăiți așa? Nu vă e rușine? Nu vă simțiți prost? Nu vă vine să faceți o gaură să intrați în pământ? Mă tot gândesc de multe ori ce o fi în mintea acestor oameni. Dacă îți faci o operație, de ce îți faci operație, dacă ești naturală, de ce ești naturală, ce vedetă e asta să aibă nasul mare”, a declarat Lidia Buble, pe rețelele de socializare.

Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: „Este o greșeală'

Foto: PR, Instagram

