La începutul unei povești romantice îți place mult să comunici online? Ce spune asta despre tine

Comunicarea online ți se pare o idee bună când tatonați o relație. Dar acest tip de comunicare ascunde multe mesaje importante.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
La începutul unei povești romantice îți place mult să comunici online? Ce spune asta despre tine

Comunicarea online este mai mult decât obișnuită în zilele noastre. Aproape că nici nu îți mai vine să suni în varianta clasică, prin apel voce, și faci asta cu toată lumea. Ai un grup cu prietenele în care discutați ca și cum v-ați fi întâlnit în oraș, dar fiecare e acasă pe canapeaua ei. Cu colegii de serviciu ai alt grup în care vă trimiteți glume, vorbiți diverse fără să vă ridicați de la birou, iar asta cumva întărește legătura dintre voi și vă ajută să colaborați mai bine.

Până și cu familia ai un grup în care trimiți poze, mai dai vești despre tine. Deci e ceva normal. Și e normal și când ești curtată să stai de vorbă online. Poate mai puțin dacă te sună cu video fără să te anunțe înainte, iar tu ești în halat de casă, cu părul dezastru, pe scurt te prezinți exact în modul în care nu ai vrea să te vadă cel în legătură cu care ai început să fantasmezi la o relație, acel cum ar fi dacă… Dar această normalitate nu înseamnă că este și sănătoasă pentru tine, căci ea ascunde multe capcane.

Așa crezi că aduni confirmări

Ce fel de confirmări? Că te place, desigur, că este real interesat de tine. Și cumva contabilizezi de câte ori îți scrie pe zi, cât de repede răspunde când îi scrii și tu, dacă îți spune bună dimineața sau noapte bună. Analizezi cât de mult efort depune ca să te cucerească, ca să fie în contact cu tine, ca să te curteze. Doar că nu ești în Evul Mediu, poți fii singură în compania lui, vă puteți vedea fără ca tu să fii însoțită de a treia persoană, și astăzi este nevoie de mult mai mult decât scrisorile… online prin care el să-și demonstreze intențiile serioase și asumate.

Adică să discutați online nu este un efort real. E foarte simplu să dai niște mesaje în timp ce îți vezi de viața ta, oricare ar fi ea, fără să te străduiești să vezi persoana, să o integrezi în ceea ce presupune existența ta. Practic tu te mulțumești cu puțin, și etichetezi niște firimituri drept interes, efort. În comportamentele de dating există această strategie numită breadcrumbing în care cineva oferă foarte puțină atenție autentică pentru a-și menține ușa deschisă, a avea o (altă) opțiune pe tușă.

Așa crezi că îl cunoști

Nu vrei să începi să ieși imediat în oraș. Dacă este un ciudat sau persoana nepotrivită pentru tine. Ca atare ești dispusă să investești un timp considerabil, uneori chiar de câteva săptămâni, în care să stați de vorbă online pentru a te asigura că merită mai departe să te vezi și față în față. Oare aceasta nu este o soluție prin care blochezi conectarea și fugi de intimitate, de o relație? Să fii tu în evitare.

Ori chiar crezi că e strategia corectă de cunoaștere, o variantă de a fi tu în control, dar acesta este un alt mit urban relațional. Căci atunci când discutăm despre construirea încrederii, descoperirea reciprocă, construirea unei relații, în niciun caz nu ai nevoie de filtre sau de piedici așa cum este un ecran. Nu vezi cine e real în spatele lui, cum se comportă în societate, cu tine, cu oamenii cu care interacționați, nu îi vezi limbajul trupului.

Citește și:
Jocuri psihologice pe care le faci și afectează tocmai pilonii de rezistență ai unui cuplu

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
Petain - ediția 21 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Petain - ediția 21 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 34 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 34 47.49 RON Cumpără acum
Ediția nr. 47 - Austria (Țările Lumii) Ediția nr. 47 - Austria (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme și seriale noi de văzut în luna februarie 2026 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna februarie 2026 pe Netflix
Jocuri psihologice pe care le faci și afectează tocmai pilonii de rezistență ai unui cuplu
Lifestyle
Jocuri psihologice pe care le faci și afectează tocmai pilonii de rezistență ai unui cuplu
Regizori care și-au cerut scuze public pentru filmele dezamăgitoare pe care le-au făcut
Lifestyle
Regizori care și-au cerut scuze public pentru filmele dezamăgitoare pe care le-au făcut
Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa
Lifestyle
Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa
Filme de neratat în luna februarie 2026 în cinematografe
Lifestyle
Filme de neratat în luna februarie 2026 în cinematografe
Moduri prin care poți să evoluezi și să câștigi admirația partenerului de cuplu
Lifestyle
Moduri prin care poți să evoluezi și să câștigi admirația partenerului de cuplu
Libertatea
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Mesajul Adinei Alberts pentru Viorel Cataramă, care a împlinit 71 de ani: „Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, alegeri dificile”
Imagini din apartamentul în care locuiește Mihai Trăistariu. Sufrageria a devenit camera pisicilor
Imagini din apartamentul în care locuiește Mihai Trăistariu. Sufrageria a devenit camera pisicilor
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani după ce a ajuns la azil: „Ideea era dacă merge treaba”
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani după ce a ajuns la azil: „Ideea era dacă merge treaba”
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas rar Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Gestul neașteptat la care a apelat Ema după despărțirea de Răzvan Kovacs. Ce anunț a făcut fosta concurentă de la Insula Iubirii
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Dani Oțil, în lacrimi la Power Couple. Ce a dezvăluit prezentatorul despre momentele emoționante: „Periculosul din Corbeanca”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Cine l-a însoțit pe Adi Vasile în Republica Dominicană. Detaliul mai puțin știut despre prezentatorul Survivor „A venit cu mine”
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Fiica Bellei Santiago, olimpică la limba română, deși nu este româncă și a crescut în Filipine. În cât timp a reușit performanța
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
„Au fost aproape 6 ani de...” Denise Rifai, primele declarații după ce a anunțat că pleacă de la Kanal D! Detalii neștiute din spatele camerelor de filmat. Ce a dezvăluit acum vedeta TV
catine.ro
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Covorul roșu de la Premiile Grammy 2026. Cele mai spectaculoase ținute ale vedetelor
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Specialiștii au descoperit un nou tip de personalitate. Cum se numește și ce manifestări pot exista
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Lista completă a câștigătorilor de la Premiile Grammy 2026
Mai multe din lifestyle
Cum te comporți tu atunci când ești neglijată în cuplu și nu conștientizezi asta
Cum te comporți tu atunci când ești neglijată în cuplu și nu conștientizezi asta
Lifestyle

Te simți neglijată în relație și cumva nu îți asumi asta. Dar felul în care tu te comporți reflectă cât se poate de clar această durere și stare de fapt.

+ Mai multe
Partenerul este o persoană rece? Ce efecte negative produce lipsa tandreții în cuplu
Partenerul este o persoană rece? Ce efecte negative produce lipsa tandreții în cuplu
Lifestyle

Tandrețea nu este doar despre romantism, a cuceri când sunteți în perioada de dating ori parte din preludiu. Ea e legată de nevoi emoționale foarte importante.

+ Mai multe
Filme și seriale de neratat în luna februarie 2026 pe SkyShowtime
Filme și seriale de neratat în luna februarie 2026 pe SkyShowtime
Lifestyle

SkyShowtime reunește cel mai bun divertisment, de la cele mai mari studiouri și cei mai buni creatori de povești din lume.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC