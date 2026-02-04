La începutul unei povești romantice îți place mult să comunici online? Ce spune asta despre tine

Comunicarea online este mai mult decât obișnuită în zilele noastre. Aproape că nici nu îți mai vine să suni în varianta clasică, prin apel voce, și faci asta cu toată lumea. Ai un grup cu prietenele în care discutați ca și cum v-ați fi întâlnit în oraș, dar fiecare e acasă pe canapeaua ei. Cu colegii de serviciu ai alt grup în care vă trimiteți glume, vorbiți diverse fără să vă ridicați de la birou, iar asta cumva întărește legătura dintre voi și vă ajută să colaborați mai bine.

Până și cu familia ai un grup în care trimiți poze, mai dai vești despre tine. Deci e ceva normal. Și e normal și când ești curtată să stai de vorbă online. Poate mai puțin dacă te sună cu video fără să te anunțe înainte, iar tu ești în halat de casă, cu părul dezastru, pe scurt te prezinți exact în modul în care nu ai vrea să te vadă cel în legătură cu care ai început să fantasmezi la o relație, acel cum ar fi dacă… Dar această normalitate nu înseamnă că este și sănătoasă pentru tine, căci ea ascunde multe capcane.

Așa crezi că aduni confirmări

Ce fel de confirmări? Că te place, desigur, că este real interesat de tine. Și cumva contabilizezi de câte ori îți scrie pe zi, cât de repede răspunde când îi scrii și tu, dacă îți spune bună dimineața sau noapte bună. Analizezi cât de mult efort depune ca să te cucerească, ca să fie în contact cu tine, ca să te curteze. Doar că nu ești în Evul Mediu, poți fii singură în compania lui, vă puteți vedea fără ca tu să fii însoțită de a treia persoană, și astăzi este nevoie de mult mai mult decât scrisorile… online prin care el să-și demonstreze intențiile serioase și asumate.

Adică să discutați online nu este un efort real. E foarte simplu să dai niște mesaje în timp ce îți vezi de viața ta, oricare ar fi ea, fără să te străduiești să vezi persoana, să o integrezi în ceea ce presupune existența ta. Practic tu te mulțumești cu puțin, și etichetezi niște firimituri drept interes, efort. În comportamentele de dating există această strategie numită breadcrumbing în care cineva oferă foarte puțină atenție autentică pentru a-și menține ușa deschisă, a avea o (altă) opțiune pe tușă.

Așa crezi că îl cunoști

Nu vrei să începi să ieși imediat în oraș. Dacă este un ciudat sau persoana nepotrivită pentru tine. Ca atare ești dispusă să investești un timp considerabil, uneori chiar de câteva săptămâni, în care să stați de vorbă online pentru a te asigura că merită mai departe să te vezi și față în față. Oare aceasta nu este o soluție prin care blochezi conectarea și fugi de intimitate, de o relație? Să fii tu în evitare.

Ori chiar crezi că e strategia corectă de cunoaștere, o variantă de a fi tu în control, dar acesta este un alt mit urban relațional. Căci atunci când discutăm despre construirea încrederii, descoperirea reciprocă, construirea unei relații, în niciun caz nu ai nevoie de filtre sau de piedici așa cum este un ecran. Nu vezi cine e real în spatele lui, cum se comportă în societate, cu tine, cu oamenii cu care interacționați, nu îi vezi limbajul trupului.

