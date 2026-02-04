Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi din cauza copiilor săi. Care a fost motivul: „I-am așteptat cu gândurile mele”

Adela Popescu și Radu Vâlcan reușesc, de ani buni, să îmbine viața de familie cu carierele lor intense din televiziune. Deși programul ambilor este adesea încărcat, cei doi pun pe primul loc timpul petrecut alături de cei trei fii ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian, încercând să fie prezenți în fiecare etapă importantă din viața copiilor.

Radu Vâlcan a dezvăluit un episod emoționant

Recent, Radu Vâlcan a ales să împărtășească cu urmăritorii săi un moment personal, surprins într-un context aparent banal, dar cu o încărcătură emoțională puternică. În timp ce își aștepta băieții la antrenamentele de arte marțiale, prezentatorul de la „Insula Iubirii” a avut o revelație legată de responsabilitatea și fragilitatea rolului de părinte.

Singur, în mașină, cu gândurile alergând mai repede decât timpul de așteptare, Radu Vâlcan a vorbit despre amestecul de mândrie, teamă și emoție care îl cuprinde pe măsură ce își vede copiii crescând. Mesajul său, publicat pe rețelele de socializare, a atins coarda sensibilă a multor părinți care se regăsesc în aceleași trăiri.

„Astăzi, am dus băieții la Taekwondo. Karate, chestii. I-am așteptat în parcare. I-am așteptat cu gândurile mele. De fapt, m-am oprit să gândesc. Ei se luptau cu idealurile lor, eu cu anxietatea mea, toată despre ei. Și, stând ca un prost plângăcios în mașină, mi-am dat seama că asta este treaba. Că ei ne testează limitele, că ei cresc, noi îmbătrânim și tot noi plângem. Că, de fapt, noi ajungem copiii lor. Și că, de fapt, ce proști suntem noi, părinții, pentru ei, copiii noștri. Și cât de mișto!”, a transmis Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar familia lor trăiește momente de fericire alături de cei trei băieței. Prezentatorul de la „Insula Iubirii” vorbește cu emoție despre viața de părinte și despre modul în care își trăiesc timpul împreună cu copiii.

Radu Vâlcan a vorbit despre rolul de părinte

Pentru Radu Vâlcan, momentele petrecute în vacanțe alături de băieți sunt adevărate binecuvântări. Actorul și partenera lui de viață se bucură din plin de timpul petrecut cu copiii, iar călătoriile sunt prilejul perfect să descopere lucruri noi și să aibă parte de experiențăe inedite.

„E cea mai mare binecuvântare să poți să călătorești cu copiii. Noi avem parte de așa ceva și ne bucurăm foarte tare. Știm și din poveștile apropiaților că, la un moment dat, anii ăștia trec, nu mai poți să dai înapoi, nu mai poți să recuperezi timpul pierdut, și încercăm să profităm de absolut orice moment pentru ca ei să fie în preajma noastră, să învețe de la noi, iar noi să învățăm de la ei, acum cât sunt mici. Apoi urmează alte etape”, povestește prezentatorul pentru Spynews.ro.

Radu Vâlcan mărturisește că timpul petrecut alături de copii este prețios, iar călătoriile le oferă ocazia să se cunoască mai bine și să învețe unii de la alții. În același timp, el recunoaște că are și rolul de părinte mai autoritar.

„Noi încercăm să fim exact așa cum suntem: naturali, pe măsura dorințelor și așteptărilor lor. Sunt mai autoritar decât Adela”, spune Radu Vâlcan.

Foto: Instagram

