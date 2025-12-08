Gabriela Prisăcariu a dezvăluit fotografii adorabile cu fiul ei, Tiago: „Profit de faptul că încă vrea…”

Gabriela Prisăcariu le-a făcut o surpriză urmăritorilor săi, publicând pe rețelele de socializare câteva imagini adorabile cu fiul ei și al lui Dani Oțil, Tiago. Fotografiile, cu tematică de Crăciun, surprind atmosfera caldă a sărbătorilor, în care vedeta și băiețelul ei se bucură de momentele petrecute împreună.

Gabriela Prisăcariu, imagini emoționante cu Tiago

În imagini, Tiago apare alături de mama sa, în decoruri specifice sezonului, cu lumini, ornamente și elemente festive, care completează perfect spiritul sărbătorilor. Totodată, Gabriela a însoțit fotografiile de un mesaj emoționant și plin de umor, în care a subliniat cât de repede trece timpul și cât de mult prețuiește aceste momente petrecute cu micuțul ei.

„Profit de faptul că încă vrea să facă poze cu mine… Imediat o să-mi spună că are treabă la enduro cu taică-su sau la vreo cursă, dar până atunci ne bucurăm de magia sărbătorilor împreună”, a scris Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil, cadou extravagant pentru Gabriela

Gabriela Prisăcariu a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 33 de ani. Pe lângă multitudinea de urări de bine primite pe rețelele de socializare, vedeta a fost luată prin surprindere de către soțul ei, Dani Oțil, care i-a făcut un cadou impresionant.

De ziua ei de naștere, Gabriela Prisăcariu a fost răsfățată de către soțul ei cu un cadou cu totul și cu totul neașteptat. Prezentatorul TV i-a cumpărat un ceas Rolex, pe care vedeta l-a arătat cu multă încântare fanilor ei. Dani Oțil a fost ajutat de către fiul lor, Tiago, în pregătirea acestei surprize.

Dani Oțil: Azi știi că e ziua… a cui e? Mama ta și soția mea. Știi care sunt florile ei preferate? Tiago: Bujorii! Dani Oțil: Noi o așteptăm, ea e la masaj și vine. Dar știi care e mașina ei preferată? Tiago: Porsche? Dani: Da, doar că greșeala mea e că i-am luat la 30 de ani un Porsche nou și acum nu mai știu ce să-i iau. Dar știi dacă are vreun ceas preferat? Nici nu contează, pentru că doar de ăsta am mai găsit, tată. Mai așteptăm să vină, să-i facem surpriză.

De asemenea, Dani Oțil i-a transmis și un mesaj emoționant soției sale, Gabriela Prisăcariu, cu ocazia aniversării ei.

„Ce ar fi pictura fără ramă… Ce ar fi sculptura fără piedestal…

Se vede clar aici că eu sunt opera de artă și soția mă pune în valoare de câțiva ani…

La mulți ani!

Din 33…șapte am mâncat eu, patru eu și Tiago”, a scris Dani Oțil pe Instagram.

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună. Prezentatorul TV și modelul s-au căsătorit civil în mai 2021, iar în septembrie același an au devenit părinți pentru prima oară, când s-a născut băiețelul lor, Tiago.

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre relația cu Dani Oțil și cum s-au schimbat lucrurile între ei în ultima vreme.

„Dani mă surprinde în fiecare zi cu tot felul de declarații. El nu este genul de bărbat care să își declare iubirea așa, în fiecare zi, dar când o spune, știu că o spune din inimă. (…) Și când îmi zice că îmi apreciază ținuta, înseamnă că este chiar ce trebuie. O face rar, cam de două ori pe an, dar e bine”, a povestit Gabriela Prisăcariu pentru VIVA!

