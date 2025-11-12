Gabriela Prisăcariu, probleme de sănătate. De ce a ajuns la perfuzii: „Durerea asta e ceva rău”

Gabriela Prisăcariu a traversat în ultimele luni o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care i-au încetinit activate profesională și prezența pe rețelele de socializare.

Soția lui Dani Oțil, cunoscută pentru energia și implicarea sa în viața de familie, a vorbit recent despre starea sa actuală și despre provocările prin care a trecut. Gabriela s-a confruntat recent cu o aparentă criză de fiere, dar care ar fi putut fi, de fapt, o gastrită chinuitoare.

„Update din viața reală. Nu am prea fost prezentă pe aici, pentru că încă nu mi-am revenit după criza de fiere – care, de fapt, s-ar putea să fi fost o gastrită. Trebuie să îmi fac o endoscopie. N-am energie să fac nimic”, a declarat Gabriela pe conturile sale de social media.

Vedeta a mărturisit că, deși s-a simțit mai bine după tratamente, nu și-a recăpătat complet forțele. Într-un moment critic, Gabriela a ajuns să primească perfuzii din cauza durerilor intense și a epuizării.

„Durerea asta e ceva rău. M-am culcat aseară bine, cu o mulțime de planuri pentru azi, dar nici măcar nu am putut să-l duc sau să-l iau pe Tiago de la grădiniță”, a povestit ea.

Gabriela Prisăcariu își păstrează silueta și tenul impecabile cu un mix între disciplină și mici trucuri de frumusețe. Soția lui Dani Oțil, întoarsă dintr-un city break la Paris, unde a combinat plăcerea plimbărilor cu un program dedicat îngrijirii personale, spune că secretul ei nu stă doar în tratamente sofisticate, ci și în soluții simple, găsite online.

Gabriela Prisăcariu obișnuiește să împărtășească cu fanii ei metodele prin care reușește să se menține într-o formă excelentă, cât și trucurile de frumusețe la care apelează. De această dată, ea a dezvăluit secretul unui ten lipsit de imperfecțiuni.

„Am descoperit recent un truc interesant de pe internet, castravetele congelat, pe care mi-l aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este perfect! Îmi place mult, chiar funcționează!”, povestește Gabriela, care nu se vede renunțând prea curând la părul blond: „Nu mi-aș schimba nuanța părului, m-am văzut cu peruci, am avut toate nuanțele de culori la păr, dar nu renunț la blond. Soțului meu îi place de mine așa cum sunt!”, a spus ea pentru Click!

Ritualul ei de zi cu zi include sport și masaje de întreținere: ‘Îmi place să merg la sală după ce îl las pe Tiago la grădiniță, mai fac un masaj, folosesc o cremă bună. Am găsit o rețetă care funcționează la mine și cu care mă înțeleg cel mai bine și atunci merg pe ea.”

Cât despre călătorii, Gabriela Prisăcariu recunoaște că are o slăbiciune pentru Maldive, locul în care se tot întoarce:

„Până la iarnă nu mai avem vacanță pentru că Dani are doar două vacanțe pe an. Eu mi-aș dori tot timpul să ajung în Maldive. Acolo mergem de 3 ani încoace și asta e dorința mea să ajungem în Maldive o dată pe an, o să vedem. Tiago de abia așteaptă să mergem și în Malta unde filmează Dani Power Couple.”

