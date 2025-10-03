Gabriela Prisăcariu dezvăluie secretele sale de frumusețe: „Am descoperit recent un truc”

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit la ce trucuri de frumusețe apelează pentru un ten lipsit de imperfecțiuni.

Gabriela, Dani și fiul lor (4)
Gabriela Prisăcariu își păstrează silueta și tenul impecabile cu un mix între disciplină și mici trucuri de frumusețe. Soția lui Dani Oțil, întoarsă recent dintr-un city break la Paris, unde a combinat plăcerea plimbărilor cu un program dedicat îngrijirii personale, spune că secretul ei nu stă doar în tratamente sofisticate, ci și în soluții simple, găsite online.

Gabriela Prisăcariu, trucuri de frumusețe

Gabriela Prisăcariu obișnuiește să împărtășească cu fanii ei metodele prin care reușește să se menține într-o formă excelentă, cât și trucurile de frumusețe la care apelează. De această dată, ea a dezvăluit secretul unui ten lipsit de imperfecțiuni.

„Am descoperit recent un truc interesant de pe internet, castravetele congelat, pe care mi-l aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este perfect! Îmi place mult, chiar funcționează!”, povestește Gabriela, care nu se vede renunțând prea curând la părul blond: „Nu mi-aș schimba nuanța părului, m-am văzut cu peruci, am avut toate nuanțele de culori la păr, dar nu renunț la blond. Soțului meu îi place de mine așa cum sunt!”, a spus ea pentru Click!

Ritualul ei de zi cu zi include sport și masaje de întreținere: „Îmi place să merg la sală după ce îl las pe Tiago la grădiniță, mai fac un masaj, folosesc o cremă bună. Am găsit o rețetă care funcționează la mine și cu care mă înțeleg cel mai bine și atunci merg pe ea.

Cât despre călătorii, Gabriela Prisăcariu recunoaște că are o slăbiciune pentru Maldive, locul în care se tot întoarce:

Până la iarnă nu mai avem vacanță pentru că Dani are doar două vacanțe pe an. Eu mi-aș dori tot timpul să ajung în Maldive. Acolo mergem de 3 ani încoace și asta e dorința mea să ajungem în Maldive o dată pe an, o să vedem. Tiago de abia așteaptă să mergem și în Malta unde filmează Dani Power Couple.”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimb de replici spumos

Dani Oțil a plecat în Malta, pentru filmările sezonul 3 al emisiunii Power Couple, show pe care îl prezintă la Antena 1. El a fost însoțit la aeroport de către soția lui, Gabriela Prisăcariu, iar pe drum au avut un schimb de replici spumos, dialog pe care l-au împărtășit și cu fanii lor de pe social media. 

Chiar înainte de a pleca spre filmările show-ului Power Couple, Dani Oțil și soția lui au avut un schimb de replici neașteptat despre relația lor, care s-a transformat rapid într-o discuție amuzantă. Inițial, Gabriela Prisăcariu l-a întrebat pe prezentator dacă o mai iubește, iar răspunsul prezentatorului nu a întârziat să apară.

Gabriela Prisăcariu: Auzi, Dani, tu mă mai iubești și pe mine?
Dani Oțil: Dacă cu asta, la Power Couple am pierdut. Exact!
Gabriela Prisăcariu: Mi-a căzut telefonul (n.r. râde) Mă mai iubești sau? Că eu simt că nu mă mai iubești.
Dani Oțil: Da, faza 1 e că nu mai iubești și pe mine. De ce nu m-ai întrebat aseară la 22.40, când aproape ațipisem? Și faza 2 este că „Simt că nu mă mai iubești.' Știu, noi suntem Power Couple, doar prezentatori.
Gabriela Prisăcariu: O să-ți fie dor de mine?
Dani Oțil: O să îmi fie foarte dor, mai ales de pisică (n.r. râde)
Gabriela Prisăcariu: Deci mă mai iubești sau nu?
Dani Oțil: Hai, închide filmarea asta că râde lumea de noi.
Gabriela Prisăcariu: Nu mă mai iubește.

Foto: Instagram

