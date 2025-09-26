Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimb de replici spumos înainte de plecarea prezentatorului la filmările Power Couple: „Râde lumea de noi”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au surprins fanii cu un dialog neașteptat despre relația lor de cuplu.

Gabriela, Dani și fiul lor (4)
Dani Oțil a plecat în Malta, pentru filmările sezonul 3 al emisiunii Power Couple, show pe care îl prezintă la Antena 1. El a fost însoțit la aeroport de către soția lui, Gabriela Prisăcariu, iar pe drum au avut un schimb de replici spumos, dialog pe care l-au împărtășit și cu fanii lor de pe social media. 

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimb de replici spumos

Chiar înainte de a pleca spre filmările show-ului Power Couple, Dani Oțil și soția lui au avut un schimb de replici neașteptat despre relația lor, care s-a transformat rapid într-o discuție amuzantă. Inițial, Gabriela Prisăcariu l-a întrebat pe prezentator dacă o mai iubește, iar răspunsul prezentatorului nu a întârziat să apară. 

Gabriela Prisăcariu: Auzi, Dani, tu mă mai iubești și pe mine?
Dani Oțil: Dacă cu asta, la Power Couple am pierdut. Exact!
Gabriela Prisăcariu: Mi-a căzut telefonul (n.r. râde) Mă mai iubești sau? Că eu simt că nu mă mai iubești.
Dani Oțil: Da, faza 1 e că nu mai iubești și pe mine. De ce nu m-ai întrebat aseară la 22.40, când aproape ațipisem? Și faza 2 este că „Simt că nu mă mai iubești.” Știu, noi suntem Power Couple, doar prezentatori.
Gabriela Prisăcariu: O să-ți fie dor de mine?
Dani Oțil: O să îmi fie foarte dor, mai ales de pisică (n.r. râde)
Gabriela Prisăcariu: Deci mă mai iubești sau nu?
Dani Oțil: Hai, închide filmarea asta că râde lumea de noi.
Gabriela Prisăcariu: Nu mă mai iubește.

Gabriela Prisăcariu, confesiuni despre relația cu Dani Oțil

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună. Prezentatorul TV și modelul s-au căsătorit civil în mai 2021, iar în septembrie același an au devenit părinți pentru prima oară, aducându-l pe lume pe băiețelul lor, Tiago.

Într-un interviu acordat recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit deschis despre relația cu Dani Oțil și cum s-au schimbat lucrurile între ei în ultima vreme.

„Dani mă surprinde în fiecare zi cu tot felul de declarații. El nu este genul de bărbat care să își declare iubirea așa, în fiecare zi, dar când o spune, știu că o spune din inimă. (…) Și când îmi zice că îmi apreciază ținuta, înseamnă că este chiar ce trebuie. O face rar, cam de două ori pe an, dar e bine”, a povestit Gabriela Prisăcariu pentru VIVA!.

Modelul a mărturisit că obișnuiește să îi dea soțului ei sfaturi vestimentare, însă nu insistă foarte mult pe acest aspect.

„Fiecare se îmbracă cum vrea, cum simte. Da, îmi dau cu părerea, dar asta nu înseamnă că îl și influențez foarte tare neapărat. (…) Și faptul că ne respectăm unul pe celălalt și că înțelegem că suntem diferiți și că ce îmi place mie nu trebuie să îi placă neapărat și lui, chiar dacă suntem căsătoriți”, a mai spus Gabriela Prisăcariu pentru sursa citată.

Foto: Instagram

