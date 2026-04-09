Cum a fost surprins Răzvan Fodor în timp ce soția lui se află la filmările Asia Express: „Înconjurat de oameni frumoși”

Irina Fodor se află la filmările unui nou sezon din show-ul Asia Express de la Antena 1, care în acest an se desfășoară în Uzbekistan și China.

Cum a apărut Răzvan Fodor în timp ce soția lui se află la filmările Asia Express

În ciuda faptului că nu este pentru prima dată când vor sta separați câteva luni, Răzvan Fodor tot consideră că despărțirea este apăsătoare. Recent, el a făcut o vizită unui prieten, fiind vorba despre Radu Vâlcan, proaspăt întors din Thailanda, de la filmările pentru noul sezon „Insula Iubirii.” Pe cei doi îi leagă o relație de prietenie de multă vreme, se vizitează și petrec frecvent timpul împreună.

„A venit Răzvi în vizită. Ce frumos este să fii înconjurat de oameni frumoși, dar să și gătească”, a transmis Radu Vâlcan pe Instagram alături de imaginea cu Răzvan Fodor.

Irina Fodor se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit despre cum se descurcă soțul ei pe durata celor două luni cât ea filmează pentru Asia Express.

„Răzvan e puternic, dar știu că emoțiile îl copleșesc când mă vede în situații dificile, mai ales că atunci l-am sunat să îi povestesc ce se întâmplă și nu i-a fost deloc ușor să se țină tare și să mă încurajeze pe mine, în condițiile în care era la mii de kilometri distanță și nu avea nicio modalitate să mă ajute concret sau să fie lângă mine, altfel decât prin telefon. Iar părinții mei… cred că doar dacă aș prezenta o emisiune în care stau pe canapea ar fi liniștiți cu adevărat. (râde) Îmi amintesc foarte clar episodul din Columbia cu Cleopatra Stratan și Edward Sanda – a fost un moment greu pentru toți. Acasă s-a trăit cu sufletul la gură”, a povestit Irina Fodor pentru VIVA!.

Irina Fodor a mărturisit că nu s-a întâmplat niciodată ca soțul ei să îi sugereze să renunțe la acest proiect, chiar dacă acest lucru înseamnă absența ei îndelungată de acasă.

„Niciodată. Tot timpul mă întreabă dacă sunt bine, dacă mai pot, îmi ia pulsul, cum s-ar zice, dar nu s-a pus problema să îmi spună așa ceva, chiar dacă eu știu cât de complicat e pentru el să se ocupe singur de toate timp de două luni. Am trecut și eu prin asta când a fost plecat și nu a fost deloc ușor”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Spre deosebire de alți ani, Irina Fodor nu va fi vizitată, la finalul sezonului, de soțul și fiica ei, însă motivul este unul bineîntemeiat.

„Diana este în clasa a VIII-a, dă Evaluarea Națională, este și ea în focuri, are emoții cât casă (…) Anul ăsta nu vor putea să ajungă din această cauză, dar ce mă bucur este că mai prind cu ea câteva săptămâni înainte de examen, am timp să o încurajez, să fiu lângă ea. Mi-a și spus că nu ar fi simțit nevoia să plece acum, că nu s-ar fi putut relaxa total”, a spus prezentatoarea TV, citată de Spynews.ro.

Despre Asia Express, sezonul 9

Antena 1 a anunțat oficial în ce țări urmează să se desfășoare sezonul 9 al emisiunii Asia Express.

Prin intermediul edițiilor anterioare ale show-ului Asia Express, fanii au avut ocazia să călătorească în țări exotice, să admire peisaje de vis și să cunoască tradiții și obiceiuri locale. Poate și din acest motiv, interesul este foarte mare atunci când vine vorba despre țările în care ar urma să se filmeze noul sezon Asia Express.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii', o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni și obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne – de la orașe extrem de dezvoltate la soluții high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într o lume în care tradiția și inovația se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 – Drumul Mătăsii – va readuce la viață ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul și Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale și tehnologice continuă să modeleze oamenii și spațiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

