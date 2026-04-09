Smiley, în mijlocul unei controverse. Casa lui de producție a fost dată în judecată, iar suma care i se cere drept despăgubire este fabuloasă

Haha Production, casa de producție a lui Smiley, a fost dată în judecată de regizoarea israeliană Adi Halfin.

  Andreea Ilie
Smiley
Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală din România, care se bucură de o popularitate de necontestat în rândul familor.

Smiley se află în mijlocul unei controverse după ce s-a aflat că Haha Production, casa de producție a lui Smiley, a fost dată în judecată de regizoarea israeliană Adi Halfin.

Mai exact, motivul disputei îl constituie videoclipul „Timpul”, al cântăreței Feli, în același proces fiind citate casa de producție a lui Smiley, Haha Production, Cat Music și Tranda Film.

Regizoarea israeliană Adi Halfin susține că videoclipul piesei „Timpul” este un „plagiat evident” după un videoclip creat de ea pentru formația Combine.

„Reclamanta, prin avocat, învederează instanţei că în concluziile raportului de expertiză în proprietate intelectuală, se arată că videoclipul „I’m Not Alone” beneficiază de prezumţia de originalitate, precum şi faptul că videoclipul ulterior este un plagiat evident.
Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta Adi Halfin a solicitat obligarea fiecărui pârât la plata sumei de 100.000 euro, cu titlu de daune interese pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclamantei prin încălcarea drepturilor de autor, prin raportare la dispoziţiile art.188 alin.2 lit. a şi b din Legea nr.8/1996 şi la plata daunelor morale în cuantum de 10.000 euro, pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclamantei.
Suplimentar, reclamanta a solicitat obligarea la plata dobânzilor moratorii constând în dobânda legală penalizatoare începând cu luna noiembrie 2016 până la data la care aceste sume vor fi achitate efectiv şi integral, precum şi obligarea pârâţilor la efectuarea anumitor acţiuni cuprinse în petitul cererii de chemare în judecată”.

Cum răspunde Smiley acuzațiilor

Smiley, prin casa lui producție, cât și Cat Music, susțin că nu s-au implicat în regia videoclipului „Timpul”.

„Cu privire la daunele morale, pârâta arată că nicio casă de producţie nu are posibilitatea tehnică şi nici obligaţia legală să verifice autenticitatea operelor care i se prezintă. Pârâţii HAHAHA şi CAT MUSIC au semnat un contract cu un tânăr regizor căruia i-a cerut un videoclip pentru melodia „Timpul” interpretată de Feli. Videoclipul a fost pus împreună cu muzica şi a fost exploatat ca atare”.

Din momentul în care regizoarea a notificat cu privire la existența unui litigiu, videoclipul rulează pe Youtube doar fotografia lui Feli.

„Pârâtul Hahaha Production nu a provocat nici un prejudiciu moral reclamantei, consideră că nu poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciu moral”, au mai precizat avocații lui Smiley, citați de Cancan.

Regizoarea Adi Halfin a cerut o expertiză contabilă cu privire la încasările venite în urma difuzării videoclipului, pentru a justifica astfel și prejudiciu financiar.

„Din oficiu, pune în vedere expertului să menţioneze dacă veniturile încasate în urma difuzării videoclipului „Timpul” pot fi stabilite, cu exactitate, pe baza înscrisurilor contabile depuse la dosar şi care au fost avute în vedere la întocmirea raportului de expertiză contabilă şi a suplimentului la acest raport. Prorogă dezbaterea cererii de majorare a onorariului expertului pentru un termen ulterior depunerii răspunsului la obiecţiuni. Constată că în specialitatea regie nu există experţi autorizaţi. Dispune solicitarea unui punct de vedere din partea unei comisii formate din trei specialişti asupra obiectivelor raportului de expertiză. Desemnează ca specialişti pe domnii Mustaţă Bogdan (la propunerea Curţii), Racoviţeanu Şerban (la propunerea apelanţilor-pârâţi Trandafir Ionuţ şi Trandafilm SRL) şi Maoz Samuel (la propunerea apelantei-reclamante). Dispune ca onorariile specialiştilor să fie plătite de către apelanţii-pârâţi Trandafir Ionuţ şi Trandafilm SRL”, au stabilit magistrații de la Curtea de Apel București.

Comisia de experți urmează să prezinte raportul final pe 29 aprilie.

