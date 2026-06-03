Jennifer Lopez spune adevărul despre zvonurile legate de relația amoroasă cu Brett Goldstein: "Se întâmplă tot timpul..."

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Jennifer Lopez a vorbit pentru prima dată despre zvonurile potrivit cărora ar avea o relație cu Brett Goldstein, colegul ei din filmul Office Romance, după ce, în trecut, l-a descris drept „cel mai bun partener de sărut de pe ecran”.

Cântăreața și actrița în vârstă de 56 de ani, care a divorțat de Ben Affleck anul trecut, a fost surprinsă în timpul unei apariții la emisiunea Today Show, marți, când prezentatoarea Savannah Guthrie a întrebat-o direct despre viața ei sentimentală.

„Știi ce spune toată lumea…”, a început Guthrie, înainte de a continua: „Că poate este adevărat, că poate chiar vă întâlniți și în viața reală?”

Vizibil luată prin surprindere, Lopez a rămas câteva secunde fără cuvinte, apoi a răspuns.

„Nu există niciodată un moment în care să fiu văzută cu cineva sau să lucrez cu cineva fără ca oamenii să încerce să mă cupleze cu persoana respectivă.”

Goldstein a intervenit imediat, glumind: „Cred că asta se întâmplă dacă stai lângă ea. De aceea am stat atât de aproape de ea tot timpul.”

Savannah Guthrie nu s-a lăsat însă convinsă și a replicat: „Bine, dar trebuie să spun, pentru că mă cunoști. Acesta nu a fost un răspuns.”

Jennifer Lopez a răspuns imediat: „Nu a fost un răspuns? Ba da, a fost un răspuns!”

Artista a continuat explicând că astfel de speculații apar constant în jurul ei.

„Pentru că oamenii aceștia cu care mă cuplează… Cred că anul acesta am fost cu Kevin Costner. Am fost cu… au fost foarte multe persoane. Se întâmplă tot timpul. Asta nu înseamnă că este adevărat.”

Prezentatoarea a insistat pentru a treia oară: „Bine, deci nu aveți o relație în viața reală?”

„Nu ne întâlnim”, a răspuns Lopez, iar Goldstein a completat scurt: „Corect.”

Mai târziu, în timpul discuției, Jennifer Lopez a făcut o nouă glumă pe seama prezentatoarei, după ce aceasta și-a încurcat întrebările.

„Ai încercat să ne pui în dificultate, iar până la urmă tu ai fost cea care s-a încurcat!”, i-a spus artista.

La rândul său, Brett Goldstein a vorbit despre relația foarte bună pe care a avut-o cu Lopez încă de la începutul colaborării.

„Când ne-am întâlnit prima dată pe Zoom, conexiunea a fost instantanee”, a declarat actorul.

În Office Romance, Brett Goldstein și Jennifer Lopez interpretează doi perfecționiști dependenți de muncă, care încep o relație secretă la birou, poveste ce riscă să le afecteze atât viața personală, cât și cariera.

După încheierea filmărilor au apărut însă speculații privind chimia dintre cei doi și în afara platourilor.

„Era un secret cunoscut de toată lumea pe durata filmărilor că Brett și J.Lo se înțelegeau extraordinar de bine încă din prima zi, iar chimia dintre ei era evidentă, lucru pe care publicul îl va observa și pe ecran”, a declarat o sursă pentru publicația The Sun la începutul acestui an.

Aceeași sursă susținea că cei doi erau foarte apropiați în timpul filmărilor.

„Se atingeau des, râdeau tot timpul împreună, iar mulți credeau că există ceva între ei.”

Jennifer Lopez a vorbit însă în termeni laudativi despre colegul său exclusiv din punct de vedere profesional. Actrița a spus că Brett Goldstein „a adus o energie extraordinar de calmă și sigură pe sine” personajului său.

„Există ceva foarte autentic și foarte natural la el”, a declarat vedeta. „Nu încerca să forțeze nici partea romantică, nici comedia, pentru că este extrem de amuzant în viața reală și incredibil de fermecător. Totul a părut foarte firesc.”

În octombrie 2025, în cadrul emisiunii Watch What Happens Live, Lopez a făcut și o mărturisire care a atras atenția.

„O să spun că tocmai am făcut un film cu Brett Goldstein și aș spune că el a fost cel mai bun partener de sărut”, a declarat ea entuziasmată.

foto: Instagram

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