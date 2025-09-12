Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, petrecere tematică pentru fiul lor, Tiago. Ce scrisoare i-a făcut prezentatorul TV

Ziua de 10 septembrie a fost una plină de emoții pentru familia Oțil: Tiago, fiul lui Dani și al Gabrielei Prisăcariu, a împlinit 4 ani și a avut parte de o aniversare memorabilă.

Tiago a avut parte de o petrecere inedită

Micuțul a fost sărbătorit cu o petrecere desprinsă parcă din poveștile cu supereroi, presărată cu magie și surprize. Dani și Gabriela Oțil s-au asigurat că băiețelul lor a trăit o zi de vis, exact așa cum își imaginează orice copil pasionat de eroi.

Momentul central al zilei a fost spectacolul pus în scenă de magicianul Robert Tudor, care i-a captivat pe invitați cu numere interactive și momente spectaculoase.

„A fost o zi plină, încărcată de emoții, dar și de multă iubire și fericire! La mulți ani, minunea noastră!”, a scris Gabriela pe rețelele sociale după petrecere.

Ce scrisoare i-a transmis Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a mărturisit și că are o tradiție emoționantă pe care o respectă în fiecare an de ziua lui Tiago: recitește mesajul pe care prezentatorul TV l-a scris imediat după nașterea fiului lor.

„În fiecare an, de ziua lui Tiago, îmi place să recitesc ce a scris Dani când am născut. M-a ajutat extrem de mult în perioada aceea și mă ajută, în fiecare an, să îmi dau seama cât de norocoasă sunt”, a povestit Gabriela.

Mesajul lui Dani Oțil, postat în 2021, rămâne unul dintre cele mai emoționante texte scrise de el:

„Dragul meu ‘Cârcel’ sau ‘Mâini de bătrânel’, nu mă apuc acum să îți scriu mult, pentru că am mai scris acum 10 ani o scrisoare și 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă… Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă și nu vreau să te fac de râs din prima zi de viață… Avem timp pentru asta. Îți las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani să dai scroll juma de oră până ajungi la postare și să înțelegi starea noastră, cât de mult te-am dorit, dar și panica ce ne-a cuprins. Dar, dacă părinții mei, care au muls și vaca, au terminat și facultate, s-au descurcat cu mine… Eu zic că reușim ceva. Aș vrea să fiu cu tine măcar la fel de bun cum au fost ei cu mine. Tu ești fragil acum, dar promit să te fac puternic și rezistent… Pentru că, în scurt timp, eu voi fi cel fragil (vârsta mea nu e de ședințe cu părinții, ci cu bunicii). Nu voi încerca să te transform în rezultatul sumei frustrărilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Oțil mai bun. Tu vei fi tu. Bine… Cu două medalii la Olimpiada din 2040… dar tu! Am șters următoarele 3 idei, pentru că orice scriu acum cu un nod în gât și cu o bere în nas… sună a versuri de manele. Jur. Hai că închei. Dar dacă fumezi în liceu, vii acasă cu o urâtă belciugată sau nu iei bacul cu medie mare, să știi că deja am poze cu tine dezbrăcat și cu urme de c..a. Când o să afli de Spider-Man, Super Man, Bat Man… să știi că Mama ta e super-eroul meu preferat”, scria prezentatorul acum patru ani.

