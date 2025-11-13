Care sunt valorile după care se ghidează Ana Ularu în creșterea fiicei sale, Ezra: „Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați”

Ana Ularu a făcut o serie de declarații oneste despre rolul de mamă. Actrița are o fiică, pe nume Ezra, alături de soțul ei, Marc Rissmann, cunoscut pentru rolul din serialul Game of Thrones.

Ana Ularu, despre creșterea și educația fiicei sale

În cadrul unui interviu oferit recent, Ana Ularu a vorbit cu emoție despre fiica ei. Actrița obișnuiește să o ia pe Ezra pe platourile de filmare.

„Ezra îmi e mereu alături. De cele mai multe ori e pe platou când filmez. Vreau să fim aproape, să știe că părinții ei o valorează mai presus de tot și să înțeleagă ce presupune meseria noastră, și de ce suntem adeseori călători. Nu sunt niciodată prea obosită să mă joc cu ea sau să îi gătesc sau să îi fac mici bucurii. Da, mă recunosc enooorm. Îi seamănă fizic lui Marc, dar software-ul e al meu. E atât de comic să vezi genetica la lucru. Însă o consider mai presus și mai evoluată decât generația noastră. Sunt copii magici… E curioasă și expansivă, are o imaginație uriașă, o generozitate și empatie copleșitoare… E timidă uneori, exuberantă odată ce te cunoaște. E magică”, a declarat Ana Ularu pentru viva.ro.

De asemenea, Ana Ularu a enumerat din valorile pe care i le transmite fiicei sale, Ezra.

„Vreau să înțeleagă și să respecte regulile de a funcționa civilizat și cu bun simț în societate, dar vreau să aibă și capacitatea de a pune la îndoială autoritatea goală și nocivă. Să lupte ca să îi protejeze și să îi ajute pe cei dezavantajați. Să găsească plăcere în generozitate, iar aici chiar nu am de lucru. Vreau să știe să își respecte propria ființă și să își înțeleagă și onoreze granițele. Să își iubească nevoia de a învăța, curiozitatea, deschiderea minții. Să își conștientizeze frumusețea fără să o înarmeze cu ceva. Să își cultive mintea, spiritul și trupul cu atenție și iubire. Să nu facă rău, dar să știe să se apere. Chiar fizic. Să se bucure de puterea ei, în toate formele acesteia.”

Ana Ularu, despre relația cu soțul ei, Marc Rissmann

Ana Ularu și soțul ei, Marc Rissmann, obișnuiesc să fie însoțiți pe platourile de filmare și de fiica lor, Ezra, astfel că micuța descoperă de la o vârstă fragedă universul cinematografic. Actrița reușește cu brio să păstreze un echilibru între viața de familie și proiectele profesionale.

„Nu consider că e greu deloc. Adică am lucrat dintotdeauna și mi-e a doua natură să lucrez foarte mult, să filmez în proiecte mari, în proiecte mici, să repet la teatru și tot așa. Iar rolul nou de mamă este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Am un copil absolut incredibil de special și magic și fetița mea e super inteligentă. Sunt atât de mândră și de fericită. Este o bucurie să fiu mamă și îmi place la nebunie să fiu acolo pentru ea, să-i urmăresc creșterea și să descopăr lumea alături de ea”, a spus Ana Ularu pentru Unica.ro.

De asemenea, Ana Ularu a mai dezvăluit și cum s-a schimbat dinamica dintre ea și Marc Rissmann după venirea pe lume a fiicei lor, Ezra.

„Cred că suntem mult mai uniți și suntem înnebuniți după ideea de familie, amândoi. Suntem Raci, suntem foarte familiști”, a adăugat Ana Ularu pentru aceeași sursă.

Ana Ularu, mărturisiri despre rolul de mamă

Deși este discretă cu viața de familie, Ana Ularu a făcut recent o serie de confesiuni referitoare la viața ei personală și rolul de mamă.

„Sunt foarte confortabilă cu asta, pentru că e cel mai important lucru din lume pentru mine. Cred că am știut întotdeauna că îmi doresc să fiu mamă și că o să fiu o mamă foarte dedicată și mă văd că sunt. Nu știu, e definiția mea preferată. Cred că sunt înainte de orice mama fiicei mele și mama din familia mea, și asta mă bucură enorm. Mă simt cu adevărat împlinită. Sunt cea mai mare binecuvântare a mea”, a declarat Ana Ularu pentru Click!

Foto: Instagram

