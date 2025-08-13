Ana Ularu, confesiuni rare despre soțul ei, actorul Marc Rissmann. Cei doi au o fetiță: "Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante..."

Ana Ularu și-a făcut debutul în actorie de la o vârstă fragedă, la 9 ani. De atunci și până în prezent, a fost văzută în teatru, în filme și jucând alături de staruri cunoscute de la Hollywood, printre care Keanu Reeves, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Jeremy Irons, Tom Hanks, Felicity Jones și Ben Foster. Pentru performanța din „Periferic”, debutul în lungmetraj al regizorului Bogdan George Apetri, Ana Ularu a obținut premiul Gopo pentru cea mai bună actriță într-un rol principal într-un film de lungmetraj de ficțiune.

Ana Ularu, confesiuni rare despre soțul ei, actorul Marc Rissmann

Dacă despre reușitele din plan profesional vorbește des, Ana Ularu a preferat ca viața personală să o țină departe de lumina reflectoarelor. Ea este căsătorită cu actorul Marc Rissmann, cunoscut pentru rolul din serialul Game of Thrones, iar în 2021 au devenit părinți. Au împreună o fiică, pe nume Ezra.

Într-un interviu acordat recent, Ana Ularu a vorbit despre modul în care își petrece timpul alături de soțul ei și fetița lor.

„Facem sport împreună. Ne plimbăm muuult, zeci de kilometri, vorbind. Ne petrecem timp și ne jucăm enorm cu Ezra. Scriem împreună. Facem muzică. Vedem filme. Medităm împreună. Suntem, pur și simplu”, a mărturisit actrița pentru VIVA!.

Ana Ularu a povestit și despre cum o răsfață soțul ei și despre relația frumoasă pe care o au.

„Fiecare zi e o declarație. Prin prezență, prin acceptare, prin îmbrățișarea a tot ce suntem. Prin gesturi mici de grijă și tandrețe. Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante, idealizări ale romantismului, ci dragostea dăruită zilnic, alegerea celuilalt în totalitatea lui”, a mai spus ea.

Ana Ularu, mărturisiri despre rolul de mamă

Deși este discretă cu viața de familie, Ana Ularu a făcut recent o serie de confesiuni referitoare la viața ei personală. Actrița a vorbit despre rolul de mamă și despre cum s-a schimbat viața ei de când a venit Ezra pe lume.

„Sunt foarte confortabilă cu asta, pentru că e cel mai important lucru din lume pentru mine. Cred că am știut întotdeauna că îmi doresc să fiu mamă și că o să fiu o mamă foarte dedicată și mă văd că sunt. Nu știu, e definiția mea preferată. Cred că sunt înainte de orice mama fiicei mele și mama din familia mea, și asta mă bucură enorm. Mă simt cu adevărat împlinită. Sunt cea mai mare binecuvântare a mea”, a declarat Ana Ularu pentru Click!

Deși amândoi activează în aceeași industrie, Ana Ularu și Marc Rissmann nu s-au cunoscut pe platourile de filmare, așa cum probabil s-ar fi așteptat foarte mulți. Actrița a povestit acum ceva vreme cum a decurs acea primă întâlnire dintre ei doi.

„Viaţa mea s-a schim­bat din nou, major, pentru că într-o bu­nă zi am in­trat într-un muzeu. Într-o zi am plecat de la o probă şi, în loc să mă duc să mănânc, am in­trat într-un muzeu. Eram destul de deziluzionată şi de sastisită… Dar, ab­solut pe neaşteptate, acolo l-am cunos­cut pe soţul meu, pe omul cu care am fa­milia pe care o am azi. A fost una din­tre lecţiile alea din categoria „plă­nuieşte mai puţin, pentru că lucrurile oricum funcţionează sub alţi para­metri.” Pentru că soţul meu e tot actor, adesea suntem întrebaţi „Şi pe ce pla­tou de filmare v-aţi întâlnit?”, iar răs­punsul e „Nu ne-am întâlnit pe niciun platou, ci într-un mu­zeu”, ceea ce e foar­te frumos, fiindcă eu chiar nu prea cred în roman­ţele de platou, mi se par aşa, o trivialitate. Noi am avut şansa să ne cunoaştem într-un mod foarte old fashioned (n. red. de modă veche), dincolo de vul­nerabilităţile actorului aflat pe un platou de fil­mare”, a declarat Ana Ularu în cadrul unui interviu pentru Formula As.

