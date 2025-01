Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre veniturile pe care le obține din colaborările din mediul online: „Dacă muncești și îți vezi de treaba ta…”

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din România. Cu o prezență energică și o carieră de succes, vedeta atrage atenția nu doar prin aspectul său fizic, ci și prin personalitatea sa carismatică.

Adelina Pestrițu a dezvăluit secretul succesului său și modul în care a reușit să atragă un număr atât de mare de urmăritori pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare TV activează de mulți ani în mediul online, având aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram și se bucură de atenția internauților.

Adelina Pestrițu a evitat însă să dea sume exacte sau măcar aproximative, punând accent pe cheltuielile care vin la pachet cu job-ul de content creator.

Recent, Adelina Pestrițu a făcut o schimbare majoră în ceea ce privește aspectul său fizic. Creatoarea de conținut a decis să își înlăture implanturile mamare și a împărtășit toate detaliile acestui proces și motivul pentru care și-a dorit această schimbare.

„Am apelat la operații estetice acum mulți ani și nu regret. Nu regret în ideea că operațiile estetice mi-au adus încredere în mine, pentru că aveam nevoie de această stare, dar în timp au apărut și alte efecte la care eu nu mă așteptam, la care eu nu m-am gândit când am făcut anumite intervenții, respectiv cea de implant mamar. Au apărut durerile de spate, în timp am realizat și disproporțiile fizice și mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva. În primul rând de la ideea că îmi doresc să fiu și să mă păstrez sănătoasă cât mai mult timp, pentru totdeauna dacă s-ar putea și am luat această decizie, dar după ani de zile în care m-am gândit dacă asta este soluția. Am apelat la discectomia cu alcool, pentru durerile de spate, după salteaua pe care dorm. Am mers la sală, am încercat să îmi întăresc mai tare musculatura spatelui, durerile nu au dispărut și am considerat că ăsta este pasul pe care eu trebuie să-l fac. M-am pregătit un an de zile, tocmai, nu am avut parte de acel șoc.(…) Pot să vă spun că este o decizie înțeleaptă în ceea ce mă privește și mă simt fericită cu alegerea pe care am făcut-o.”, a mai spus vedeta la „Play IT”.