Adelina Pestrițu, declarații despre pasul de a se muta într-o altă casă împreună cu familia ei: „Am decis…”

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria. Creatoarea de conținut a povestit recent că alături de familia ei va face un pas important în viața lor.

Adelina Pestrițu a anunțat pe Instagram că se va muta într-o altă locuință împreună cu familia ei, mult mai spațioasă. În prezent, creatoarea de conținut, soțul ei, Virgil Șteblea, și fiica lor, Zenaida, stau într-o vilă situată în nordul Capitalei.

Și uite așa am decis că este momentul să facem marele pas. Sper că sunteți pregătiți pentru o nouă călătorie alături de mine. Mi-am propus să vă iau cu mine în acest proces de mutare, amenajare, organizare și câte or mai veni, pentru că vărsătorilor nu le place relaxarea, ci vor mereu agitație”, a transmis Adelina Pestrițu pe contul ei de Instagram.

Momentan, locuința încă se află în etapa de construcție, dar Adelina Pestrițu a precizat că se va consulta îndeaproape cu toți specialiștii la care a apelat, astfel încât nevoile sale să poată fi puse în aplicare.

„Știu cam ce îmi doresc, dar o să vedem ce spune designerul de interior și arhitectul, echipa de specialiști cu care vom lucra. Să vedem cum gestionează ei spațiul pe care îl avem la dispoziție, astfel încât să îl facem cât mai plăcut sufletului nostru. Noua casă este mult mai spațioasă, cu mai multe camere, plus o curte destul de mare. Vom avea spații dedicate exclusiv locurilor de joacă. Fie că vorbim de camera Zenaidei, fie că vorbim de un loc extra. Pentru că aici avem mai mult spațiu și ne permitem să facem toate nebuniile. O să avem foarte multe jucării peste tot, deja mi-a spus că își dorește multe tobogane. Mi-a dat câteva idei despre cum să îi decorăm camera”, a spus Adelina Pestrițu pentru unica.ro .

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Recent, Adelina Pestrițu a dezvăluit cum privește soțul ei, Virgil Șteblea, meseria ei.

„Nu îl forțez să ia parte la evenimentele și proiectele mele mai mult decât își dorește, pentru că știu că, pentru cineva din afara branșei, este destul de epuizant. Îl las în ritmul lui. Am depășit perioada în care îl puneam să-mi facă sute de poze pentru campaniile mele. Acum, băieții din echipa mea au preluat această greutate de pe umerii lui. (zâmbește) Mă bucur că înțelege foarte bine meseria mea, timpul pe care îl petrec la ședințele foto, la filmările de la care uneori mă întorc în miez de noapte fără energia de a mai sta la povești cu el. Știe că vine momentul în care recuperăm. Îl apreciez foarte mult pentru că nu a pus presiune pe mine și m-a susținut ori de câte ori am avut nevoie. Când ești o persoană atât de activă în spațiul public, ai nevoie, din când în când, ca cineva să-ți preia lista de „to do” în plan personal. Iar noi facem reciproc asta pentru că am înțeles că în echipă „lucrăm” cel mai bine”, a declarat Adelina Pestrițu în cadrul unui interviu pentru VIVA!