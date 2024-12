EXCLUSIV: Ana Ularu, despre cel mai nou serial Netflix în care joacă. Ce rol are actrița în Subteran: „Este o distribuție stelară”

Pe 8 ianuarie 2025, Netflix va lansa Subteran, primul serial românesc original al platformei, avându-i în rolurile principale pe Florin Piersic Jr. și Ana Ularu, conform informațiilor disponibile pe serviciul de streaming. Anunțul vine la scurt timp după publicarea unui teaser care oferă câteva detalii captivante despre producție.

Ana Ularu a avut o apariție plină de eleganță anul acesta la ELLE Style Awards, impresionând într-o rochie midi neagră cu detalii albe. Actrița ne-a povestit în cadrul unui interviu detalii neștiute despre noua producție din care face parte și cât de mult o inspiră personajul pe care îl interpretează.

„Este vorba de cea mai nouă producție Netflix în limba română, ceea ce eu mă bucur. E uriaș pentru mine, pentru noi toți. Dar mai ales pentru mine, să joc în limba mea. E minunat. Cea mai nouă producție Netflix se numește Subteran, este un serial în 6 episoade. A fost o producție extrem de intensă și fascinantă. Este un thriller cu multă acțiune, cu multe răsturnări de situație. Un thriller despre răzbunare, familie, lumea interlopilor, justiție poetică până la urmă. Vom veni cu vești foarte interesante cât mai curând despre el. Sunt foarte entuziasmată și foarte mândră de ce am făcut împreună cu colegii mei. Este o distribuție stelară: Florin Piersic Jr., Cezar Grumăzescu, Cosmin Teodor Pană, Irina Artenii, Cristi Popa într-un rol fabulos. Și eu, interpretând-o pe Cami, o mamă, un om foarte normal, introdus într-o lume fascinantă, fabuloasă și înfricoșătoare: lumea subterană română.”, ne-a povestit Ana Ularu despre cea mai nouă producție Netflix.

Serialul explorează lumea agenților sub acoperire și a identităților ascunse, aducând în prim-plan o poveste intensă de răzbunare. Personajul Cami, interpretat de Ana Ularu, este forțată să colaboreze cu un agent infiltrat după ce viața ei este distrusă de o rețea interlopă. Roman, jucat de Cezar Grumăzescu, devine ultima ei speranță pentru a-și recupera fiul și a obține dreptate. Totodată, actrița a dezvăluit detalii despre personajul ei, Cami.

„M-am bucurat foarte tare când am aflat că voi juca acest personaj din simplul motiv că e tipul de personaj pe care nu l-am mai jucat până acum. În general, eu sunt ăla cu pistoalele care îi urmărește pe principali, iar de data asta eu sunt cel principal. Mă inspiră curajul personajului meu, Cami, dedicația ei, probabil aș proceda exact la fel. Fiind o mamă iubitoare, aș merge la orice fel de distanțe pentru a-mi proteja familia.”

Ana Ularu a jucat alături de actori consacrați de la noi, iar atmosfera de pe platourile de filmare a fost minunată, așa cum ne spune actrița.

„Acum un an filmam. A fost minunată (n.red. atmosfera), absolut minunată. Ne înțelegem foarte bine, suntem buni prieteni, așa că a fost o muncă colaborativă și creativă fabuloasă. Am realizat că această producție uriașă, zi cu zi, mergând către una dintre cele mai mari producții din istoria mea personală, cu atât mai mult că este vorba de un serial românesc, așa că nu am decât povești foarte frumoase de pe platou pe care abia aștept să le împărtășesc cu voi după premiera serialului. Trebuie să rămâneți cu personajele. Cred că e foarte important pentru noi să ne păstrăm misterul și voi să vedeți personajele.”