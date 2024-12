Actori cunoscuți care au apărut pe marile ecrane alături de copiii lor

Nu a spus nimeni că este ușor să fii copilul unei celebrități de la Hollywood. Nimănui nu îi este la îndemână să gestioneze notorietatea și presiunile care vin la pachet, dar există și o serie de oportunități, cum ar fi șansa de a putea apărea pe marile ecrane.

Există mai multe exemple de actori cunoscuți care apărut fie în filme sau seriale alături de copiii lor din viața reală, iar dinamica relației lor de pe ecran s-ar putea să te surprindă.

Eugene și Dan Levy – Schitt’s Creek

Eugene Levy a ajuns cunoscut odată cu apariția în serialul Second City Television. În anul 2015, el a făcut echipă cu fiul său, Dan Levy, pentru a crea, produce, scrie, dar și a juca în Schitt’s Creek, un cunoscut sitcom, care a ajuns să fie considerat unul dintre cele mai bune, dar și subapreciate sitcom-uri realizate recent.

Billy Ray și Miley Cyrus – Hannah Montana

Acum este un superstar și cucerește topurile muzicale, însă Miley Cyrus a cunoscut celebritatea de la o vârstă fragedă. În 2006, o juca pe Miley Stewart/Hannah Montana în serialul original Disney Channel Hannah Montana. Serialul s-a bucurat de succes și datorită apariției tatălui său, Billy Ray Cyrus, un apreciat cântăreț de muzică country. În serial, el l-a interpretat chiar pe tatăl lui Miley, Robby Ray Stewart. El era mereu alături de fiica sa pentru a-i oferi cele mai bune sfaturi în timp ce ea trăia o viață dublă, fiind în același timp o adolescentă obișnuită, cât și o vedetă.

Lucille Ball, Lucie Arnaz și Desi Arnaz Jr. – Here’s Lucy

Serialul Here’s Lucy o are în centrul său pe Lucille Ball, care o interpretează pe Lucy Carter, o văduvă cu doi copii adolescenți, care se angajează ca secretară pentru cumnatul său, în mod cert fiind evidente diferențele de percepție dintre ei. În sitcom, cei doi adolescenți sunt interpretați de copiii din viața reală ai actriței, Lucie și Desi Arnaz Jr., din mariajul cu actorul și muzicianul Desi Arnaz. Fanii au fost impresionați de talentul pe care cei doi l-au moștenit de la părinții lor.

Donald și Kiefer Sutherland – Forsaken

Donald și Kiefer Sutherland sunt celebri pentru aparițiilor lor de pe marile ecrane. Donald Sutherland este cunoscut în special pentru M * A * S * H și Don’t Look Now. Nici Kiefer Sutherland nu s-a lăsat mai prejos, el a jucat în drama 24. Cei doi au apărut împreună în filmul de acțiune Forsaken din 2015, dar și în Max Dugan Returns și A Time to Kill.

Kirk, Michael și Cameron Douglas – It Runs In The Family

Kirk Douglas a fost unul dintre marii actori ai Epocii de Aur a Hollywood-ului. Regretatul actor și fiul său, Michael, au jucat împreună în 2003 în comedia It Runs In The Family. Filmul pune accentul pe o familie disfuncțională din New York și încercările membrilor ei de a se împăca, iar rolurile principale sunt jucate de Kirk, Michael și fiul lui Michael, Cameron. O apariție surprinzătoare din film este cea a actriței Diana Dill, mama lui Michael Douglas.

Ryan și Tatum O’Neal – Paper Moon

În 1973, Ryan și fiica sa, Tatum O’Neal, au jucat împreună în comedia-dramă Paper Moon. Filmul a fost considerat un succes la box office, iar Tatum a câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, fiind de altfel și cea mai tânără persoană care a primit vreodată acest premiu, având la vremea respectivă 10 ani. Ryan a fost gelos pe succesul fiicei sale și au o relație tensionată.

Lloyd, Beau și Jeff Bridges – The Lloyd Bridges Show

Jeff Bridges a moștenit talentul la actorie de la tatăl său, Lloyd Bridges. În copilărie, Jeff și fratele său, Beau, au apărut în The Lloyd Bridges Show, dar și în Sea Hunt. Ulterior, Jeff a jucat alături de Lloyd în Tucker: The Man and His Dreams, precum și în filmul de acțiune Blown Away. Beau a apărut alături de tatăl său în serialul Harts of the West, dar și în The Thanksgiving Promise, acolo unde a jucat și fiul lui Beau, Jordan Bridges.

Demi Moore și Rumer Willis – Striptease

În 1996, Demi Moore a reușit să surprindă pe toată lumea cu decizia controversată de a juca pe marile ecrane alături de fiica ei, Rumer Willis, în filmul Striptease. Criticii și-au arătat indignarea față de actriță. Înainte, Rumer a mai jucat în Now and Then, iar în 2005 a apărut alături de celebrul ei tată, Bruce Willis, în filmul Ostatic.

Will și Jaden Smith – The Pursuit Of Happyness

Will Smith este un actor care a bifat roluri în comedii, drame și filme de acțiune. El a jucat în filmul The Pursuit Of Happyness și pe lângă povestea emoționantă a acestuia care prezintă parcursul unui bărbat rămas fără casă, dar care continuă până în ultimul moment să lupte pentru copilul său, el apare alături de fiul său, Jaden.

Henry și Jane Fonda – On Golden Pond

Jane Fonda și-a dorit extrem de tare să joace alături de tatăl său, celebrul actor Henry Fonda. Acest lucru s-a și întâmplat, în 1981, când au apărut împreună în drama On Golden Pond. Filmul a contribuit la consolidarea relației dintre cei doi, având în vedere că un an mai târziu Henry a încetat din viață. Filmul a fost lăudat de critici, iar Henry Fonda a câștigat primul și singurul său Oscar pentru cel mai bun actor.

