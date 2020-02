Kirk Douglas: 5 lucruri pe care ar trebui să le știi despre legendarul actor care a murit la vârsta de 103 ani

Kirk Douglas a încetat din viață pe 5 februarie 2020 la vârsta de 103 ani, știrea fiind anunțată de fiul său, actorul Michael Douglas printr-o postare făcută pe Instagram. „Cu imensă tristețe, eu și frații mei vă anunțăm că Kirk Douglas ne-a părăsit azi la vârsta de 103 ani. Pentru întreaga lume el a fost o legendă, un actor din epoca de aur a filmelor, care a trăit frumos în anii lui de aur, un om caritabil a cărui implicare în cauzele în care a crezut au stabilit un standard la care noi toți să aspirăm”.

Michael a continuat: „Pentru mine și frații mei Joel și Peter el a fost simplu Tata, pentru Catherine, un extraordinar socru, pentru nepoții și strănepoții săi a fost un bunic iubitor, iar pentru soția lui Anne, un soț extraordinar. Viața lui Kirk a fost trăită bine și lasă o moștenire în film care va dura peste multe generații care vor veni și o istorie ca un filantrop celebru care a lucrat pentru a ajuta publicul și a aduce pace pe planetă. O să închei cu cuvintele pe care i le-am spus la ultima lui zi de naștere și care vor rămâne întotdeauna adevărate. Tată – Te iubesc foarte mult și sunt atât de mândru că sunt fiul tău”.

Iată 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre legendarul actor.

S-a născut în New York

Numele real al lui Kirk Douglas era Issur Danielovitch și s-a născut pe 9 decembrie 1916 în Amsterdam, New York, părinții lui fiind emigranți evrei, Bryna „Bertha” și Herschel „Harry” Danielovitch. Singurul fiu al familiel, Kirk a avut șase surori: Pesha, Kaleh, Tamara, Rachel și gemenele Hashka și Siffra. „Provin dintr-o familie extrem de săracă, Nu aveam unde să merg decât în sus. Pentru a realiza orice, trebuia să fiu suficient de curajos încât să îmi asum orice eșec”, a declarat actorul într-un interviu acordat în 2001 pentru publicația Esquire. Kirk – care folosea atunci numele de Izzy Demsky – a absolvit în 1939 cursurile Universității St. Lawrence, câștigând ulterior o bursă la The American Academy of Dramatic Arts din New York.

De numele lui Kirk Douglas sunt legate 92 de credite actoricești

Kirk Douglas a apărut în unele dintre filmele iconice de la Hollywood, debutul fiind în 1946 în pelicula The Strange Love of Martha Ivers în care a jucat alături de Barbara Stanwyck. Printre cele mai cunoscute și apreciate pelicule în care a jucat se numără Spartacus, 20,000 Leagues Under the Sea și The Bad & The Beautiful. A lucrat cu regizori iconici precum Stanley Kubrick și Vincente Minnelli, iar printre partenerele sale de pe ecrane se numără Lauren Bacall, Doris Day și Lee Grant. În 1995, Kirk a pus bazele propriei sale companii de producție cinematografică Bryna Productions – numită după mama lui – întrerupând astfel contractul cu Warner Bros. Deși s-a bucurat de un succes imens pe marile ecrane, visul lui a fost întodeauna de a deveni un celebru actor de teatru. „Nu mi-am dorit niciodată să joc în filme. Într-un sens, sunt un ratat pentru că eu mi-am dorit să fiu star pe scena de teatru”, declara el în 2009. „Prima dată când am primit o ofertă să vin la Hollywood, am refuzat-o. Am spus că nu, eu sunt un actor de teatru, nu de film”.

A câștigat numeroase premii

Talentul său actoricesc a fost răsplătit din plin, el obținând în 1996 și Premiul Oscar pentru întreaga sa carieră. „Sunt mândru să fac parte din Hollywood de peste 50 de ani”, a declarat atunci Kirk Douglas. „Vă iubesc și vă mulțumesc pentru cei 50 de ani minunați”. Înainte de obținerea acestui premiu, el mai fusese nominalizat la categoria Cel mai bun Actor pentru rolurile din Champion (1950), The Bad and the Beautiful (1953) și Lust For Life (1957). El a mai obținut și două premii Globul de Aur, inclusiv cel pentru întreaga carieră – The Cecil B. DeMille Award for Lifetime Achievement —, dar și trei nominalizări la Premiile Emmy.

Kirk Douglas a fost un familist convins

Kirk Douglas a fost căsătorit timp de 63 de ani cu Anne Buydens (100 de ani) și a avut patru copii, toți băieți: Michael (75 de ani), Joel (73 de ani) și Peter (64 de ani), fiul său cel mic, Eric, decedând la vârsta de 46 de ani, în iulie 2004 din cauza unei supradoze de droguri. În plus, el are și 7 nepoți, fiind și socrul celebrei actrițe Catherine Zeta-Jones, care este căsătorită cu Michael Douglas. „Sunt foarte mândru de Michael pentru că niciodată nu mi-a ascultat sfatul. Eu mi-am dorit ca el să fie doctor sau avocat și prima dată când l-am văzut jucând într-o piesă i-am spus că a fost îngrozitor”, spunea Kirk Douglas într-un interviu acordat în 2017. „Însă l-am văzut și a doua oară și a fost minunat. Cred că a fost extraordinar în toate rolurile pe care le-a interpretat”. Michael Douglas a câștigat de două ori Premiul Oscar, un premiu Emmy și cinci Globuri de Aur.

A supraviețuit unui accident aviatic

Kirk Douglas a supraviețuit unui accident aviatic în 1991, când elicopterul în care se afla s-a ciocnit cu un avion de mici dimensiuni pe Aeroportul Santa Paula. Alte două persoane aflate în elicopter au decedat însă Kirk – care avea 72 de ani atunci – a supraviețuit având doar o coastă fracturată. În 1996 a suferit un accident vascular cerebral, care i-a afectat vorbirea, însă a continuat să fie prezent la evenimentele prestigioase de la Hollywood, mai mult chiar, în 2018, a prezentat un premiu Oscar, alături de Catherine Zeta-Jones. „Am supraviețuit unui accident de elicopter și unei operații la spate. Am un pacemaker (stimulator cardiac – n.red). Am avut un accident vascular cerebral care aproape că m-a făcut să vreau să mă sinucid. Însă mi-am spus că trebuie să trec peste și să funcționez. Este singurul antidot pentru îmbătrânire”, a mai spus actorul în interviul acordat Esquire.

