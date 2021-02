15 filme pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață

Chiar dacă ne e greu să recunoaștem, evenimentele din ultimul an ne-au făcut să ne schimbăm obiceiurile – în special în zona consumului de divertisment. Iată, așadar, o listă cu 15 filme vechi și noi care s-au bucurat de o popularitate generoasă de-a lungul timpului și pe care trebuie neapărat să le vizionezi măcar o dată în viață – mai ales acum, când toți vrem să evadăm măcar puțin din realitate:

Roman Holiday (1953)

Normal că Breakfast at Tiffany’s va ocupa un loc special în inima noastră pentru totdeauna, la fel și Audrey Hepburn, însă simpatica actriță a câștigat trei premii, Oscar, Globul de Aur și BAFTA pentru rolul din Roman Holiday – adică în momentul în care, prințesă fiind, renunță la toate îndatoririle sale pentru a vizita Roma (unde adoarme pe o bancă și ajunge să fie salvată de un reporter american, jucat de Gregory Peck).

Casablanca (1942)

Unul dintre cele mai faimoase filme vechi ale Hollywood-ului, Casablanca e cu siguranță o poveste de dragoste care te va cuceri indiferent de moment. Totul se petrece în primii ani ai celui de-al Doilea Război Mondial, în locația cu același nume, unde Blaine îi primește ilegal pe refugiați într-un club de noapte – lucrurile se complică însă odată cu apariția fostei sale iubite, alături de noul ei soț.

The Bodyguard (1992)

Te invităm să (re)vezi pelicula a cărei linie melodică rămâne cea mai vândută dintotdeauna, cu peste 42 de milioane de copii vândute în întreaga lume. Vorbim despre filmul de debut al faimoasei Whitney Houston, în care artista interpretată de aceasta este în pericol din cauza unui fan agresiv și ajunge să se îndrăgostească de bodyguardul pe care l-a angajat să o protejeze.

Casino Royale (2006)

Filmele cu James Bond sunt renumite pentru întregul univers de lux creat în jurul lor, însă putem spune că odată cu venirea lui Daniel Craig în rolul principal, lucrurile ajung la un cu totul alt nivel – pentru iubiri neîmpărtășite, personaje feminine puternice și răsturnări dramatice de situație, Casino Royale rămâne alegerea perfectă.

The Dark Knight (2008)

Al doilea film din trilogia Batman a fost întotdeauna considerat printre cele mai bune – având în vedere că Heath Ledger a câștigat chiar un premiu Oscar pentru rolul lui Joker, putem spune că părerile sunt motivate. Unii merg chiar mai departe și afirmă că The Dark Knight ar fi cel mai bun film cu supereroi din toate timpurile…

Black Panther (2018)

Pe lângă valul de premii câștigate, calitatea procesului de creație și inspirația pe care a stârnit-o în rândul persoanelor de culoare și nu numai, Black Panther uimește din nefericire și prin faptul că este unul dintre ultimele filme ale lui Chadwick Boseman, înainte ca acesta să piardă lunga luptă cu cancerul de colon.

Paris is Burning (1990)

Un film-documentar extrem de interesant despre micile comunități pe cât de efervescente, pe atât de puțin respectate în New York – de la starea materială și până la rasă, gen sau orientare sexuală.

Her (2013)

Un film nostalgic, dar cât se poate de apetisant în această perioadă – un bărbat singuratic ajunge să se îndrăgostească de vocea și umanitatea asistentului digital din sistemul de operare al dispozitivelor sale. Bonus? Joaquin Phoenix joacă rolul principal.

Parasite (2019)

După ce fiul familiei Kim începe să lucreze pentru o familie înstărită, toți membrii reușesc cumva să își găsească de lucru în gospodăria aceleiași familii, ducând astfel o viață de „parazit.” Totul capătă în film și o latură profundă, motiv pentru care pelicula a fost printre favoritele galelor de premii din anul respectiv.

Scream (1996)

Scream rămâne unul dintre cele mai populare filme de groază ale anilor ’90 – atât pentru combinația dintre oroare și comedie, cât și pentru distribuția plină de staruri ale decadei, precum Drew Barrymore sau Courteney Cox.

Pulp Fiction (1994)

În regia lui Quentin Tarantino, Pulp Fiction e acel film în care John Travolta și Samuel L. Jackson joacă rolurile unor asasini care încearcă să recupereze o valiză furată pentru capul bandei de mafioți. Combinația dintre jocul de scenă al actorilor și replicile bizare i-a făcut pe critici să spună de multe ori că acesta ar putea fi cel mai bun film făcut vreodată.

Before Sunrise (1995)

O poveste de dragoste tinerească, efemeră și aproape imposibilă – o franțuzoaică și un american fac cunoștință în trenul spre Paris, din care decid să se dea jos în Viena pentru a vizita orașul împreună. La finalul zilei, sunt convinși că nu se vor mai reîntâlni niciodată și nici măcar nu schimbă numere de telefon – însă în următoarele părți ale filmului, lucrurile stau exact pe dos.

The Breakfast Club (1985)

Un film de referință printre peliculele ce încearcă să acopere problematicile vieții de licean, mai ales că o avem pe Molly Ringwald printre personajele principale – adică cei 5 liceeni care ajung să se cunoască doar în momentul în care sunt trimiși în detenție în diminețile de sâmbătă. Deși extrem de diferiți, cu timpul ei ajung să își înece ego-ul și chiar devin prieteni apropiați.

When Harry Met Sally… (1989)

Considerată una dintre primele comedii romantice de succes, When Harry Met Sally poate fi recunoscută cel mai ușor după scena replicii „I’ll have what shes having.” Povestea de dragoste expusă este însă una pe cât de simplistă, pe atât de profundă și de captivantă.

Little Women (2019)

O ecranizare modernă a celebrei opere clasice cu același nume ce urmărește drumul a patru surori în căutarea stabilității sentimentale și financiare, într-o lume dominată de bărbați – mai ales că, nu de puține ori, așa-zisa „răufăcătoare” a poveștii capătă și o nuanță sensibilă, inteligentă și cu care poți empatiza ușor.

Text: Cristiana Daraban

Foto: PR

