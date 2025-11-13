Câți bani au obținut, de fapt, Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Au câștigat marele premiu, însă suma este mult mai mare

Gabi Tamaș & Dan Alexa au câștigat sezonul 8 al emisiunii Asia Express.

Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigători Asia Express 2025 (1)
Asia Express – Drumul Eroilor a ajuns la final! După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni și culturi complet diferite, cele două echipe finaliste – Gabi Tamaș & Dan Alexa și Alexandru Ion & Ștefan Floroaica – au luptat pentru marele premiu al celui mai dur reality show din România.

Câți bani au obținut Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express

Prima echipă care a ajuns la Irina Fodor a fost cea compusă din Dan Alexa și Gabi Tamaș, cei doi câștigând astfel sezonul 8 Asia Express, dar și marele premiu de 35.000 de euro.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat și patru amulete, astfel și-au adăugat încă 4.000 de euro la marele premiu. Suma totală a fost 39.000 de euro: 19.500 de euro pentru Dan Alexa și 19.500 de euro pentru Gabi Tamaș.

Cei doi nu s-au bucurat însă de întreaga sumă, pentru că statul a aplicat impozitul prevăzut de lege.

Potrivit art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, la categoria veniturilor din premii se includ și „veniturile în bani și/sau în natură obținute din concursuri”, ceea ce înseamnă că premiile obținute de Dan Alexa și Gabriel Tamaș se încadrează în această categorie.

Legea prevede că impozitul se reține la sursă, aplicându-se o cotă de 10% asupra venitului brut, astfel că suma totală câștigată de Dan Alexa și Gabriel Tamaș a fost redusă corespunzător.

Atât din premiul principal, cât și din recompensele obținute pe parcursul etapelor, statul a reținut impozit de 10%. În final, la un calcul simplu, câștigul total net a fost de aproximativ 17.500 euro/fiecare.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, cei doi foști fotbaliști și-au negociat destul de bine și apariția în emisiunea de la Antena 1. Mai exact, jurnaliștii de la iAMsport au notat că Gabi Tamaș și Dan Alexa au primit fiecare 20.000 de euro pentru a semna cu Asia Express 2025, dar au câștigat și 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe tărâmul asiatic. Astfel, pentru cele 10 săptămâni petrecute în show-ul de la Antena 1, fiecare dintre cei doi fotbaliști s-a ales cu 25.000 de euro.

La un calcul simplu rezultă că pentru a semna contractul și a ajunge în finală, Gabi Tamaș și Dan Alexa au mai primit fiecare suma totală de 45.000 de euro!

Cu 17.500 de euro primiți pentru câștigarea emisiunii și pentru amulete, plus 45.000 de euro pentru contractul care a durat 10 săptămâni de concurs și 44 de zile de filmări, Dan Alexa și Gabi Tamaș s-au ales în cont, fiecare, cu 62.500 de euro.

De ce marele premiu a fost în valoare de 35.000 de euro și nu 30.000 de euro, cum a fost anunțat

Inițial, sezonul 8 Asia Express a avut aceeași miză ca până acum. Câștigătorii trebuiau să plece acasă cu suma de 30.000 de euro. Însă, în acest an, Antena 1 a crescut miza, iar totul se datorează lui Cătălin Bordea și lui Nelu Cortea.

În etapa a șasea a competiției, cei doi și-au făcut apariția în Asia. Aceștia au stat în competiție o săptămână, iar prezența lor a ridicat miza. Pe parcursul acelei etape s-au pus în joc 10.000 de euro, iar regulile au fost clare. Dacă Bordea și Cortea reușeau să câștige unul dintre jocurile de amuletă sau una dintre imunitățile puse în joc, încasau automat 2.500 de euro. Iar pentru fiecare joc pierdut de către ei, câte 2.500 de euro se duceau către marele premiu.

În cele din urmă, Bordea și Cortea au reușit să plece acasă cu 5.000 de euro, câștigând două jocuri. Iar ceilalți 5.000 de euro au fost adăugați la premiul cel mare.

Foto: PR, Instagram

